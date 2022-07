Syntetiske og naturlige stoffer – trygt, utrygt eller farlig? Og er det en sammenheng her?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Når man hører folk, lytter på radio, leser aviser eller ser på nettet, får man et klart inntrykk av at det som er naturlig oppleves som noe bra og trygt, mens det som er syntetisk eller «kunstig» oppleves som noe mindre trygt, eller kanskje til og med farlig.

Dette inntrykket får man også bekreftet når man leser undersøkelser av folks oppfatninger om farer ved mat. For eksempel kan man i undersøkelser det europeiske mattrygghetsorganet European Food Safety Authority (EFSA) har fått gjennomført i 2010 og igjen i 2019 se hva befolkningen i land i EU oppfatter som farlig (Eurobarometer 2019; Food safety in The EU).

Disse undersøkelsene viser at det folk er mest engstelige for i mat er antibiotikarester, hormoner i kjøtt og pesticidrester og ulike tilsetningsstoffer i maten. I tillegg til dette kjenner befolkningen godt til farer ved bakterier i mat.

Matvareallergier kommer også langt opp på listen over farer ved mat som befolkningen er engstelige for og tar hensyn til når de velger og håndterer mat. Det er jo også aktører som fremmer det naturlige som det beste og sunneste valget. Men er det nå alltid slik?

Det er et stort antall naturlige gifter som kan forekomme i mat. Av folk som høster selv langs kysten kjenner mange til blåskjell som kan bli giftige med algegifter. Det finnes også mange andre naturlige gifter som kan forekomme i mat. Muggsopper kan vokse på matvarer både på åkeren og etter innhøsting.

Mange av disse soppene lager en rekke ulike gifter, hvorav aflatoksin er en av dem. Det samme gjelder både planter, og alger og andre organismer. De naturlige giftene har en stor variasjon i kjemiske egenskaper og i hvordan de virker på kroppen.

Aflatoksin er både akutt giftig for leveren og blant de mest leverkreftframkallende stoffene man vet om. Den dannes i tropisk klima og det er strenge kontrollregimer for denne giften. Andre naturlige stoffer virker som hormoner eller forstyrrer hormonbalansen som for eksempel muggsoppgiften zearalenon som kan finnes i mais og korn eller genistein og daidzein som finnes i planter som soya og rødkløver.

Andre naturlige gifter kan påvirke immunsystemet eller tarmen eller virke som nervegifter. Noen av de mest giftige stoffene en kjenner til er naturlige gifter som botulinumtoksin fra bakterien Clostridium botulinum.

Kort sagt, de finnes ulike naturlige gifter som kan påvirke det meste av organer i kroppen. Akkurat som det finnes syntetiske kjemiske stoffer som kan påvirke det meste. Og både naturlige gifter og syntetiske finnes i maten vi spiser.

I flere tilfeller er det også de samme stoffene som kan være både naturlig forekommende og syntetisk framstilte som C-vitamin som både finnes naturlig og er et syntetisk framstilt stoff som tilsettes mat som antioksidant. Det er ingen prinsipielle forskjeller på om et stoff er syntetisk eller naturlig. Heller ikke i giftighet.

Det finnes imidlertid noen syntetiske stoffer som brytes svært langsomt ned og skilles svært langsomt ut av kroppen. Slike stoffer kan samles opp over tid i kroppen eller i miljøet. Selv ellers lite giftige stoffer kan før eller siden samles opp til giftige konsentrasjoner om de ikke brytes ned eller skilles ut. Slike stoffer bør reguleres nøye. Jeg kjenner ikke til naturlige giftige stoffer som kan samles opp i samme grad som enkelte syntetiske stoffer.

Det er også lettere å regulere og føre tilsyn med stoffer som benyttes bevisst i produksjonen da både stoffene og bruk er kjent og mengden som benyttes kan reguleres og kontrolleres.

Ifra myndigheter i EU og andre land har det blitt arbeidet mye med å lage gode systemer for å kontrollere forekomst også av naturlig forekommende gifter i matvarer. Norge er også med på dette arbeidet, ikke minst i samarbeid med EU.

Dette arbeidet fortsetter videre både i form av reguleringer av stoffer og videre forskning på giftigheten av naturlige stoffene og for å finne bedre metoder for å begrense forekomsten av stoffene. Tilnærmingen er å vurdere stoffene som de er, basert på stoffenes kjemiske og toksikologiske egenskaper uavhengig av om stoffene er naturlige eller syntetiske.

Og forhåpentligvis kan dette arbeidet styrkes og effektiviseres ved å ta i bruk nye alternative metoder for testing av giftigheten som er under utvikling