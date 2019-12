Når naturskadehendelser har inntruffet de siste årene, har én tanke slått meg: Nok en gang blir en bitte liten kommune langt fra storbyens eksperter, smarte infrastruktur og grønne tak slått ut av naturens herjinger. Her ryker gårdsbygninger, boliger, veier, broer, og sist – i Jølster – gikk menneskeliv tapt.

De rammede kommunene har mer til felles. Klimatilpasning drives etter et reaktivt mønster. Særlig etter alvorlige hendelser tar de grep for å unngå nye hendelser. Motsetningen er å forebygge at hendelsene i det hele tatt finner sted eller gå inn for å dempe konsekvensene til det minimale.

På oppdrag for KS har Vestlandsforsking nylig gjennomført intervjuer med ansatte i et utvalg små og mellomstore kommuner. Samtlige oppga at de manglet intern fagkompetanse. Videre manglet de ressurser til å øke kompetansen. Kommunene var rett og slett så presset at de ikke kunne sette en person til å arbeide med klima, og på ingen måte kun klimatilpasning. “Vi kan ikke prioritere klimatilpasning hvis det går på bekostning av andre viktige fagfelt”, sa en.

I en virkelighet hvor lovpålagte oppgaver konkurrerer mot hverandre, er det vanskelig å se for seg at mindre kommuner skal makte å beskytte innbyggere og infrastruktur like godt som de store.

Nå er 1. januar 2020 her. En dato noen har sett til med gru, mens den for andre signaliserer en kjærkommen, ny start – dagen da 119 kommuner blir til 47 nye. Da jeg skulle avtale intervjuer med kommuneansatte, fikk jeg flere avslag som skyldtes hektisk forberedelse av kommunesammenslåing. De ansatte hadde ikke en time å avse.

Hvor mye klimatilpasning makter kommuner å gjennomføre i en så presset situasjon? Dessverre har de færreste kommuner utenfor de største byene en egen klimakoordinator, og det er lett å se at reformen i alle fall for en periode senker kapasiteten til å tenke på forebygging mot ekstremvær og lignende oppgaver.

Når Naustdal, Gaular, Jølster og Førde eksempelvis danner Sunnfjord kommune, innebærer det at en helt ny klimaplan må skrives. Imens må storkommunen drive klimaarbeidet sitt uten en helhetlig plan. I andre sammenslåtte kommuner må man i en periode drive planlegging uten en felles kommuneplan, og i perioden når denne skal forfattes, bindes mye plankapasitet opp.

Likevel, resultatet av samlede krefter og et tettere klimaarbeid kan forventes å være helhetlige og grundige klimaplaner, som legger grunnlaget for arbeidet med klimatilpasning i de nye kommunene. Om enn noe forsinket.

Hvorfor er det viktig å dvele ved disse kommunene som er eller har vært små? I mye av det eksisterende forsknings- og utviklingsarbeidet fokuserer man på foregangskommuner – pionerene på sitt område. Prakteksemplarene er oftest de større, mer ressurssterke, gjerne med egne ansatte på klima- og miljøområdet.

I NOU-en om klimatilpasning fra 2010 påpekte Flæte-utvalget at mindre kommuner har dårligere vilkår for å arbeide med klimatilpasning og dermed større behov for statlig oppfølging.

Forskningen vår viser at småkommunene også et tiår etter sliter på de samme punktene: Å rekruttere folk med rett fagkompetanse, å avse ressurser til å bygge intern kompetanse, og dermed å utføre lovpålagte kartlegginger som skal skaffe innbyggerne et grunnleggende sikkerhetsnett mot løpske bekker, uventede jordskred og vann i kjelleren.

I mangel på kompetanse, folk og tid, bruker disse kommunene ofte eksterne fagmiljøer til å løse oppgaver knyttet til klimatilpasning. Risiko- og sårbarhetsanalyser utføres for eksempel sjelden lokalt, men heller av innleide konsulenter.

En styrke ved å bli større, er at de ensomme planleggerne ganske sikkert får flere kolleger å dele oppgavene med

Å bygge intern fagkompetanse kan høres lett ut fra et urbant ståsted, men for å forstå må man huske at disse kommunene har ligget og (fortsatt etter kommunesammenslåing) ligger langt fra sentrale strøk hvor mange av de store fagmiljøene befinner seg.

«Det er urealistisk å tro at vi skal kunne reise helt til Oslo eller Bergen for å delta på fagseminar» nevner en, som også påpeker at fagmiljøene sentraliseres mer og mer, og at kommunene langt fra disse fagkjernene sjelden har mulighet til å delta i utviklingen.

Uten ressurser til fagseminarer må man ta til takke med veiledere og nettsider. Det finnes det mange av, hele 84 veiledere og nettsider om klimatilpasning for å være nøyaktig.

Hvilke av disse fine dokumentene skal man prioritere om man er alene om oppgavene og egentlig mangler tid til å lese noe som helst? Antallet fører trolig til mer forvirring enn konstruktivitet, samtidig som veilederne i mange tilfeller er for generelle til å hjelpe kommuner som trenger praktiske, implementérbare tiltak som passer i den lokale virkeligheten.

Kommunereformen kan selvsagt bidra til å sette slike utfordringer på dagsorden. Den kan selvsagt også bære bud om bedre vilkår for klimaarbeid – på litt sikt.

I en del kommuner er det planleggere som sysler med klimatilpasning. Felles for disse ansatte er at de har følt seg alene med oppgavene, og at de har slitt med å få gehør for tematikken på kommunens andre fagområder. En styrke ved å bli større, er at de ensomme planleggerne ganske sikkert får flere kolleger å dele oppgavene med.

Når flere får ansvar for klimatilpasning, dannes en sterkere gruppe som kan utveksle erfaringer og kunnskapen som sårt trengs over hele det værharde landet vårt etter hvert som klimaendringene gjør seg mer gjeldende.