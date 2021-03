Samtidig som midlene som brukes på EUs landbrukspolitikk blir redusert i neste periode, er målene som skal oppnås med landbrukspolitikken mer ambisiøse enn noensinne. EU har vedtatt at nye verktøy skal tas i bruk for å sikre måloppnåelsen.

Fra og med 2023 skal alle medlemsland lage strategiske planer, basert på SWOT-analyser (styrker, svakheter, muligheter og trusler), behovsanalyser, målsettinger, tiltak og resultatkontroll for hele landbrukspolitikken sin. Man har byttet ut begrepet tverrvilkår (cross compliance), som har vært i bruk i EU siden 2005, med begrepet kondisjonalitet (krav som må oppfylles som motytelse for jordbruksstøtte). Disse nye elementene har som hensikt å sikre bedre måloppnåelse med landbrukspolitikken.

EU-kommisjonen la fram sitt forslag til CAP post 2020 i juni 2018. I desember 2019 la Kommisjonen fram European Green Deal, med de to understrategiene for jordbruket; Farm to Fork og Biodiversitetsstrategien. De to strategiene har blant annet satt fram målsettinger om reduksjoner på 50 prosent i bruken av plantevernmidler, 20 prosent i bruken av gjødsel og 50 prosent i avrenning innen 2030. Antibiotikabruken i husdyrholdet skal også ned med 50 prosent, og de økologisk dyrka arealene skal opp fra 7,5 prosent til 25 prosent.

"De økologisk dyrka arealene skal opp fra 7,5 prosent til 25 prosent."

Det er to store spørsmål som vi enda ikke vet utfallet av. Det første er hvorvidt verktøyene i CAP er tilstrekkelige til å sikre måloppnåelsen, og det andre er hva en slik omlegging vil føre til for landbruksproduksjonen og gårdbrukerne i EU?

Først må regelverket som skal legge til rette for at målene nås, vedtas på EU-nivå, og her har ulike land innad i ministerrådet og ministerrådet versus parlamentet ulike interesser. Det betyr drakamper med uvisst utfall. I neste omgang må det endelige regelverket implementeres i hvert enkelt medlemslands lovgiving, og det kan innebære ulike krav til gårdbrukerne i medlemslandene. Det er usikkert hvorvidt Kommisjonen, som skal godkjenne medlemslandenes nasjonale strategiske planer, kan nekte å godkjenne disse selv om de ikke har den nødvendige måloppnåelsen.

Annonse

EUs gårdbrukere har lenge etterlyst konsekvensutredninger av de nye målene. Dette har EU-kommisjonen så langt ikke levert. Men EUs gårdbrukere har fått et svar gjennom beregninger som USDA (United States Department of Agriculture) har utarbeidet. Deres rapport konkluderer med en produksjonsnedgang i EU på mellom 9 og 12 prosent, økte råvarepriser og svekka konkurransekraft på hjemmemarkedet og eksportmarkedene.

Små og store gårdsbruk blir ofte satt opp imot hverandre i diskusjonene rundt CAP. Flere organisasjoner mener det er nødvendig å omordne støtteordningene til å i større grad prioritere familiejordbruket. EU har opplevd en drastisk nedgang i antall bønder og sysselsatte i landbruket de siste tiårene. For å motvirke dette foreslår blant annet den europeiske bonde- og gårdsarbeiderunionen, Via Campesina, et lavere tak på direktestøtte per mottaker, og større utbetaling på de første hektarene, noe som vil kunne styrke vilkårene for små og middels store gårdsbruk.

Et annet ønske, som både Via Campesina og noen miljøorganisasjoner trekker frem for å sikre rettferdig inntekt og stabile priser for bonden, er gjeninnføring av markedsreguleringsordninger som for eksempel nasjonale melkekvoter. Uten samordnete reguleringsverktøy har man mindre handlingsrom til å forebygge overproduksjon, som melk har slitt med, og sikre stabile priser for bonden for lønnsom produksjon. Dette er er nødvendig for å oppnå et tilstrekkelig produksjonsvolum, f.eks. for storfekjøtt der produksjonen er lav.

Viktigheten av å styrke lønnsomheten, opprettholde familiejordbruket og tiltrekke seg unge bønder står høyt på dagsorden, men miljø og klima er det som engasjerer mest i den europeiske landbrukspolitikken, særlig fra NGO’ene. Flere NGOer i Brussel er på mange områder positive til de ulike satsingene og klimastrategiene som foregår i EU. Samtidig er forhåpningene om hvordan dette vil påvirke selve CAP-reformen langt mer avmålte. Flere organisasjoner forventer at den kommende CAP-reformen i stort vil bli en videreføring av status quo.

Bonde- og samvirkeorganisasjonen Copa-Cogeca, som både representerer små og store aktører innen den kooperative industrien og over 22 millioner bønder, understreker at European Green Deal ikke er juridisk bindende, men et forslag fra Kommisjonen. Det er ingen automatikk i at CAP implementerer målsetningene fra Green Deal, men Copa-Cogeca er bekymret for at kommisjonen vil forsøke å presse mest mulig av målene inn i CAP gjennom trepartsforhandlingene som går nå mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen.

Ambisjonene fra European Green Deal er store. Samtidig vil de nye kravene, deriblant om reduksjon av innsatsfaktorerer, trolig føre til lavere produktivitet og høyere kostnader. Hvis kravene ender opp med å bli juridisk bindende i et samtidig redusert landbruksbudsjett, kan bøndene risikere å stå i et sprik. Uten gode nok kompenserende tiltak, kan det bety dyrere og vanskeligere forutsetninger for matproduksjon i EU, noe som til syvende og sist kan ramme små bønder vel så hardt som de store, som ofte har større økonomiske midler til å investere i nye driftsformer.

AgriAnalyse vil snart publisere en rapport om EUs nye landbrukspolitikk og holdninger til ulike interessegrupper, skrevet på oppdrag fra Nei til EU.