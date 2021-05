Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I 2018 ble villreinstammen i Nordfjella fjernet i håp om å utrydde skrantesjuke hos norsk rein, men høsten 2020 ble det påvist skrantesjuke hos en villrein fra Hardangervidda. Dette funnet gjør bekjempelsen av skrantesjuke i Norge vanskeligere og øker sannsynligheten for at tamrein kan bli smittet.

Reindriften er sentral i samisk kultur og viktig for lokal sysselsetting og økonomi. Næringen er basert på utmarksbeite og nyttiggjør seg ressurser som i begrenset grad brukes av andre produksjonsdyr. Ved god beitetilgang har reindriften potensiale til å være økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig, og kan spille en betydelig rolle for den nasjonale selvforsyningen. Reindriften er en næring som av mange årsaker bør ivaretas.

Fravær av alvorlige, smittsomme sykdommer som skrantesjuke, som gir dårligere helse og velferd med dødelig utgang for smittede dyr, er viktig for at næringen skal være bærekraftig. Et utbrudd blant tamrein vil få svært negative konsekvenser for reindriften.

Siden den første påvisningen i Nordfjella i 2016 har omtrent 60.000 tam- og villrein blitt undersøkt for skrantesjuke. For hvert år som har gått med negative resultater har jeg hatt en stigende tro på at nedslaktingen av villreinstammen i Nordfjella utryddet skrantesjuke fra Norge, og at vi derfor aldri skulle få skrantesjuke inn i reindriften. Men høsten 2020 kom sjokket, det ble påvist skrantesjuke hos en villrein fra Hardangervidda.

Mattilsynet ba tidlig Veterinærinstituttet om råd vedrørende hastetiltak. Dette ble senere fulgt opp med en bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å utrede handlingsrommet for tiltak. VKM publiserte i januar 2021 sin rapport. Basert på tilgjengelig kunnskap har direktoratene nå kommet med en anbefaling til departementene.

Annonse

Utryddelse av smitten er fortsatt en del av målet, men det skal forsøkes uten å ta bort all villrein på Hardangervidda. Gitt at omfattende tiltak skjer hurtig og at forekomsten av smitte er svært lav, kan man lykkes. Det erkjennes dog at det er stor risiko for å mislykkes. Det mer dramatiske alternativet, å utrydde villreinbestanden på Hardangervidda, er også utredet. Dette vil redusere genetisk variasjon hos europeisk villrein betydelig og fjerne en nøkkelart i økosystemet.

Det foreslåtte målet å «begrense smitte og om mulig utrydde» innebærer en strategi med tiltak som bestandsreduksjon og økt uttak av bukk. Formålet er å holde smitteforekomsten lavest mulig for derved å redusere sannsynligheten for sykdomsspredning. Om denne strategien blir den endelige, er ikke bestemt. VKM-rapporten er imidlertid tydelig på at prioriterte tiltak må gjennomføres snarlig om de skal ha effekt.

Så nå er jeg ikke lenger like optimistisk hva angår skrantesjuke hos tamrein. Funnet på Hardangervidda øker usikkerheten rundt forekomsten av smitte i andre områder. I Sør-Norge er det også beiteområder hvor det forekommer kontakt mellom villrein og tamrein.

"Funnet på Hardangervidda øker usikkerheten rundt forekomsten av smitte i andre områder."

Reindriften har i stor grad en nomadisk driftsform hvor dyrene drives mellom sesongbeiter. Det er kontakt mellom flokker gjennom felles beiteområder og samlegjerder. Denne driftsformen er bærebjelken i den tradisjonelle reindriften. Den samme bærebjelken gjør næringen sårbar for smittsomme sykdommer som skrantesjuke. Skrantesjuke spres både ved direkte og indirekte kontakt, infiserte dyr kan skille ut smitte over lang tid uten å vise tegn på sykdom og smitten kan overleve i miljøet i lang tid.

Hvis vi skal kontrollere skrantesjukesmitte i en slik driftsform, må vi oppdage smittede dyr tidlig. Dette kan kun oppnås ved at alle involverte parter gjør sitt for at sykdommen skal bli oppdaget. Særlig viktig er aktiv prøvetaking av syke og mistenkt syke tamrein. Ansvaret for dette ligger spesielt på reindriftsutøverne som ser tamreinen i det daglige og kjenner deres adferd.

Hvilke forvaltningstiltak et eventuelt funn av skrantesjuke hos tamrein ville utløse er ukjent, men det er nærliggende å anta at det vil innføres tiltak som gir redusert bevegelse og tetthet av dyr. Dette vil sannsynligvis medføre en dramatisk endring av driftsform og kan bli svært krevende for reindriften i de områdene som rammes. En slik situasjon vil kreve god kommunikasjon og kunnskapsutveksling mellom reindriftsnæringen, forvaltningen og forskningsinstitusjoner, med fokus på å utvikle løsninger som ivaretar både reindriften og dyrehelsen på kort og lang sikt.