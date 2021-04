Folk flest steller veldig godt med kjæledyra sine. Folk flest ser ikke konsekvensen for dyrevelferden i landbruket når mellomledd skal profittere på billig mat. Kontrasten til skrekkbildene fra industrielt dyrehold blir enorm. Denne type landbruk må ta sin del av ansvaret for at eksempelvis Pat Brown med investor Bill Gates har en tilsynelatende god forretningside med selskapet «Impossible Foods».

Pat Brown lanserte i 2016 «Impossible burger», en plantebasert etterligning av hamburgeren, med mål om å erstatte alle animalske produkter i matmarkedet i løpet av 15 år. Med respekt for livssynsbaserte kosthold, suksess med en slik politikk vil være en katastrofe for fremtidige generasjoner. Utelukkende plantebasert kosthold er historieløst, ikke rettferdig og har negativ effekt på klima, biologisk mangfold og folkehelse.

Konseptet til Impossible Foods bygger på 14 patenter, industrielt dyrkede monokulturer og syntetisk framstilte proteiner. Produksjonen av råvaren medfører klimagassutslipp, tap av jordas organiske materiale. Reststoffer av kjemikalier og endring av proteiner kan ha uante konsekvenser for folkehelsa i form av allergier, autoimmune lidelser og fedme for å nevne noen.

Big Bang, så, 10 milliarder år etter universets antatte opprinnelse begynte blågrønnalger å fotosyntetisere. Vi fikk oksygen i atmosfæren. Med energi fra sola var vannet og mineralene alt i gang med sine kretsløp. Bakterier og sopper dannet sammen med mineraler og luft det vi kaller jord. Et økende mangfold av organismer bygde et tykkere jordsmonn av dødt organisk materiale og flere frigitte mineraler fra grunnen. Jord ble grunnlaget for et komplekst plante og dyreliv som ytterligere stimulerte kretsløpene og resulterte i stadig nye arter.

Økosystemprosessene var, er og blir grunnlaget for vårt allsidige kosthold fra et rikt artsutvalg av planter og dyr. Karbon er kalt livets byggesten. Karbon fungerer som en valuta som veksles mot mineraler i næringskjeden, spesielt i jordsmonnet. Gjennom fotosyntese blir karbon fra atmosfæren, via planter og sopper, mat for jordorganismer. I komplekse prosesser frigjør disse organismene mineraler med basis i leire, sand og fjell for å dekke næringsbehovet for planter, dyr og til slutt oss mennesker. Artene av planter og dyr har forskjellige egenskaper og leverer ulikt næringsinnhold. Derfor bør vi spise allsidig kost for å dekke vårt behov. Derfor bør vi også sørge for optimale forhold for organismene som lever i og på jorda.

Beitende dyr har en nøkkelfunksjon i næringskjeden når de stimulerer fotosyntesen og konverterer gras til menneskeføde. Jeger- og samlersamfunnet utryddet en stor del av de opprinnelige grasetende artene. Siden har vår forvaltning, overbeitende husdyr og ensidig åkerbruk, tappet jorda for organisk materiale. Drøvtyggeren kan med sin vom-mikrober brukes for å gjenoppbygge jordsmonnet. I ei teskje med god matjord finnes milliarder av mikroorganismer. Målretta beiting øker karboninnholdet, det organiske materialet og livet i jorda. To tredjedeler av verdens landoverflate egner seg kun for beiting. Arealet har enormt potensiale for karbonlagring via fotosyntesen. Riktig forvaltning kunne stoppe pågående klimaendringer.

For 2-300 000 år siden så det moderne menneske så dagens lys. En teori er at vi utviklet en større hjerne enn de andre pattedyra fordi vi med kunnskap om ild kunne varmebehandle kjøttet. Mennesket er et resultat av evolusjonen, for å si det på en annen måte: av jord er vi kommet. Livet på jorda er avhengig av livet i jorda. I næringskjeden er døde organismer grunnlaget for nytt liv, uansett kosthold må noen dø for at andre skal leve. Alle arter er avhengig av en fungerende næringskjede, også mennesket.

Siste 100 år har vi i økende grad tatt i bruk industrialiserte prosesser og innsatsmidler for å produsere mat. Dette inkluderer alt fra kunstgjødsel, kjemikalier og teknologi for å høste monokulturer som reduserer jordlivet. Genteknologi, isolerte proteiner, syntetiske næringsstoffer og prosesserte oljer, syntetiske smakstilsetninger og konserveringsmidler kompliserer det hele. Ofte brukes sukkerforbindelser som skaper avhengighet. Helsekostkjedene har fått gode betingelser grunnet et kosthold som i hovedsak bygger på ris, hvete, mais og soya.

Vi har forstyrret økosystemene over hele kloden. Reduksjon av livet i og på jorda gir uheldige utslag for biologisk mangfold, klima og folkehelse. Siste 10 år er det uten hensyn til forvaltning skapt den sannhet at drøvtyggeren må bort og at rødt kjøtt er usunt. Vi leker med livet når vi konstruerer «ny» føde for både folk og husdyr. Masaier, beduiner, inuitter og samer har i årtusener spist lokale sesongvarer. De kastet aldri mat. Nå har keiseren fått nye klær.