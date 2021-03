Ringorm var nesten utryddet i Norge. Nå er sykdommen igjen mer aktuell, og det i ny form som er vanskeligere å avdekke hos storfe. Vi mangler imidlertid god kunnskap om hvilke verktøy som vil virke i dagens situasjon.

I et fjøs står mange storfe med ringformede utslett over mesteparten av hodet og halsen. Bonden har fått lignende utslett på armen og er bekymret. Dyrlegen blir tilkalt og ser på dyra. Hun fatter mistanke om den svært smittsomme sykdommen ringorm. Denne sykdommen er meldepliktig.

Hun ber Mattilsynet komme og ta prøver som Veterinærinstituttet vil analysere for sykdommen.

Hvis det er ringorm, må strenge tiltak iverksettes for å stoppe smitten på den aktuelle gården slik at videre spredning til andre gårder og flere mennesker blir avverget. Det forventes at påbud og anbefalinger gjennomføres av bonden. Dette kan vi med sikkerhet si at blir kostbart og krevende. Mitt spørsmål er om vi har god nok kunnskap og de rette verktøyene på plass for få gjort denne jobben skikkelig?

Ringorm hos storfe er en svært smittsom sykdom forårsaket av en sopp som heter Trichophyton verrucosum. Soppen kan også smitte fra ku til menneske. Den slår seg ned i det ytre laget av huden og infiltrerer hårrøttene. Det fører til at hårene knekker og det dannes skorpebelagte og hårløse runde flekker som kan spre seg over hele kroppen.

Soppen danner strukturer som kalles sporer. Disse er som frø og gir opphav til nye sopper. Sporene kan holde seg levende i pelsen på dyra i ukesvis og årevis i støvete, tørre kriker og kroker i fjøset. Sykdommen kan smitte direkte når syke dyr er i kontakt med friske dyr og mennesker. Smitte kan også foregå indirekte ved at dyr og mennesker kommer i kontakt med sporer som finnes i fjøset eller på utsyr og redskaper brukt i fjøset. Både smittsomheten og den lange overlevelsen av sporene gjør sykdommen vanskelig å bekjempe.

Verden over er dette en av de vanligst forekommende hudsykdommene hos storfe. I Norge er det lagt ned et stort arbeid for å bli kvitt sykdommen. På 70-tallet var ringorm hos storfe et stort problem også her i landet. Tusenvis av besetninger var smittet og i enkelte områder fant en ringorm i så godt som alle fjøs. En betydelig andel bønder og dyrleger ble smittet av å håndtere syke dyr. Men etter et omfattende systematisk arbeid støttet av god kunnskap om sykdommen, ble sykdommen nesten utryddet her hjemme.

Ved påvisning av ringorm i en besetning settes det i verk ulike tiltak. Slike tiltak vil være å begrense handel med livdyr, transport og bruk av fellesbeite, å vaksinere dyra og å vaske og desinfisere fjøset. I tillegg blir dyra på gårder som har hatt kontakt med den smittede gården undersøkt. Det blir vurdert om det må tas prøver for analyse og settes i verk tiltak.

En effektiv vaksine ble en «game changer» for å bekjempe ringorm fra 1980. I 2012 var det kun to gårder igjen i Rogaland med påvist smitte. Etter dette har det bare vært sporadiske tilfeller av ringorm i landet vårt. Som følge av suksessen begynte vi å tro på at utryddelse var mulig og nært forestående.

Dessverre har vi de siste årene sett et taktskifte med stadig flere smittede besetninger. Siden 2019 har vi påvist ringorm i over 30 besetninger, der de aller fleste har vært i Rogaland. En samlet næring, veterinære myndigheter og fagmiljøet har tatt dette på alvor og jobber målrettet for å stoppe smittespredningen. Men vi har likevel hittil ikke lykkes.

Med over 100.000 solgte livdyr per år i Norge er det en reell risiko for at smitten sprer seg til andre geografiske områder, noe som ytterligere vil vanskeliggjøre bekjempelsen.

Det kan virke som om spillets regler er endret. Verktøykassa er ikke lenger tilstrekkelig. En generell trend de siste årene er at ringorm i større grad har blitt påvist i kjøttfebesetninger, og at kjøttferasene får mindre tydelige sykdomstegn enn melkekyr, med få eller ingen hudlesjoner.

Veterinærinstituttet, husdyrnæringen og Mattilsynet har i felleskap gjort en pilotundersøkelse der resultatene tyder på at smittepotensialet hos dyr med mindre tydelige sykdomstegn er større enn tidligere antatt.

Dette har gjort det vanskelig å oppdage sykdommen tidlig. Vi vet for lite om hvor lenge det går fra dyr kommer i kontakt med smitte til de får symptomer, og hvor lenge dyra bærer på smitte etter at de er blitt friske av sykdommen. I tillegg mangler vi dokumentasjon på hvilke soppdrepende midler som fungerer godt på soppen T. verrucosum, både for å fjerne smitte i fjøset og fra dyra.

Vi står ved et veiskille. For å komme i mål trenger vi ny kunnskap om smittedynamikken. Det er behov for å utvikle rask og presis diagnostikk, og for å vite hvilke midler som effektivt dreper soppen som gir ringorm hos storfe. Hvis vi får på plass denne kunnskapen og dette verktøyet, er det større sjanser for å lykkes med vårt langvarig arbeid med å utrydde ringorm.

Bilde 1 Melkekurasen Norsk rødt fe med typiske sykdomstegn på ringorm. Foto: Mattilsynet

Bilde 2 Mikroskopbilde av soppen Trichophyton verrucosum som forårsaker den smittsomme sykdommen ringorm. Foto: Ellen Christensen, Veterinærinstituttet