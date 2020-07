Proteinstormakten Norge

Det gjør at norsk jordbruk i utgangspunktet dekker nesten hele den animalske delen av kostholdet på cirka 35 % gjennom egen produksjon. Riktignok er det mindre volumer av kjøtt importert og svenskehandlet det vil si cirka 7–8 % kjøttforbruket, mens rundt 15 % av melkeforbruket er importert som ost, yoghurt med mer, samt grensehandel. Det siste har det jo ikke vært noe anslag på for melk, men viser seg nå å være høyere enn tidligere antatt. I praksis så er nok selvforsyning på animalske produkter likevel et par og tredve prosent.

I dette inngår også fisk, som ligger på 1–2 % av energiinntaket årlig. Her er vi rimeligvis langt over 100 % dekket, da vi nok er det landet som har den høyeste fiskemengden per person i verden og sannsynligvis da den høyeste proteindekningen per person også. Det er ikke så verst. Og protein kan ikke kroppen lage selv, og er dermed helt avgjørende for et balansert kosthold.

Kontrasten er stor til den vegetabilske delen av kostholdet. Det står for 65 % av energiinntaket, men her er norskandelen langt lavere, det vil si cirka 15 %. Det utgjøres av 10 % fra korn og 5 % fra grønt og potet. Grønt og potet utgjør 15 % totalt sett inkludert import. Kornforbruket er vanskelig å øke vesentlig, da vi stiller høye krav til matkornet, slik at det uansett blandes en del utenlandsk hvete i melet og kornavlingene har stor årlig variasjon, samt at vi importerer mye ferdige bakervarer – det vil si av de 30 % kornvarer utgjør av forbruket så utgjør norsk korn 10 prosentpoeng. Videre utgjør sukker og oljer om nær 25 % av energiinntaket.

Så det er på husdyrproduktene at vi produserer den største delen av norsk energi i kostholdet. Og i verdi blir det store summer. Kjøtt- og eggindustrien har en verdi på om lag 60 milliarder kroner, mens meierisektoren utgjør 25 milliarder, totalt 85 milliarder. Like høy verdi utgjør tamfisken, det vil si i hovedsak laks i mær, med en eksportverdi på om lag 80 milliarder kroner. Lakseeventyret er jo en effekt av avlsarbeidet på Norges landbrukshøgskole som ønsket et modelldyr for raskere forskning på husdyravl. Og slik sett ektefødt barn av norsk landbruk.

Legger vi i tillegg til villfisken med eksportverdi på rundt 25 milliarder, så kommer vi med tam- og villdyr opp i en produksjons- og eksportverdi på 190 milliarder kroner, hovedsakelig protein. Dette er på linje med hele prosessindustriens produksjonsverdi, da har vi med all kraftforedlende industri i regi av Hydro, Elkem, Borregaard med flere. Og det var til sammenligning på nivå med de totale oljeinvesteringene i fjor (178 milliarder).

Til forskjell fra de øvrige sektorene er dette produkter som har en relativt stabil og langsiktig etterspørsel og det vil derfor være lurt å ha en langsiktig og målrettet satsing både på hav og land.

Foredling av både land- og havbaserte husdyr, samt villfisk møter samme utfordringer. I begge sektorer er det om å gjøre å få mest mulig kjøtt av beina, kuttet på best mulig måte for å optimalisere verdiskaping og videre bearbeiding. Det interessante her er at fiske- og kjøttprodukter har de samme kjennetegnene, de er meste verdt ferske og ubehandlet, men med stor variasjon mellom kvalitet og de ulike musklene. Begge sektorer preges av mannskapsmangel noe som neppe er et forbigående fenomen og verken slakterisektoren eller primærjordbruket kan over tid basere seg på billige hender fra land stadig lenger unna.

Og med utviklingen i datakapasitet, robotsyn og kunstig læring flyttes grensene løpende, og vi har alle forutsetninger for å effektivisere foredlingen framover. Stadig bedre robotsyn og sensorer gjør at det skjer en rask utvikling der bildene oppfattes raskere og raskere i maskinene. Økt bruk av roboter synes å være nøkkelen til å øke foredlingen av norsk fisk i Norge og utvikle slakterinæringen basert på landbaserte husdyr videre. Om det skulle komme nye sykdomsutbrudd vil dette også hjelpe til for å holde hjulene i gang, maskiner blir ikke syke. I tillegg bør vi lære oss å bygge robotene selv.

Utfordringen blir å tilpasse mekaniseringen slik at det blir til hjelp for bruk over hele landet, der robotifiseringen allerede er kommet langt hos melkeprodusentene, mens kjøttproduksjon ennå ikke er kommet like langt. Videre må myndigheter og næring samarbeide slik at slakteri- og foredlingsstrukturen legger til rette for å bruke hele Norge. Det står om store i penger i to framtidsrettede næringer, og for proteinstormakten Norge er det avgjørende å lykkes både fiskeri, hav- og jordbruk. Ett felles automatiserings- og opplæringsprogram bør etableres.