Ved utvikling av sirkulære eller bærekraftige matproduksjon er det viktig å passe på at ikke giftige stoffer også sirkuleres eller akkumuleres i produksjonssystemene. Matproduksjon og kosthold er viktige komponenter som ofte får mye fokus.

Produksjonen av mat krever store arealer og påvirker en stor del av klodens økosystemer. Dagens matproduksjon krever også bruk av innsatsfaktorer som blant drivstoff, gjødsel og ulike plantevernmidler. Det arbeides med å utvikle måter å redusere avtrykket av matproduksjonen samtidig som man skal produsere nok mat til en stadig økende befolkning.

Alger eller cyanobakterier markedsføres allerede som kosttilskudd og har også vært vurdert å utvikle som råvarer til fôr. Dette er nye kilder som kan gi gode bidrag til inntak av næringsstoffer som fettsyrer og mineraler. Men noen typer av alger kan inneholde for høye mengder av spormetaller og arsen og bør inntas med forsiktighet.

Andre slike kosttilskudd har iblant vist seg å ikke bare inneholde den arten som er tiltenkt og angitt i emballasje, men har i tillegg vært kontaminert med giftproduserende alger. På Veterinærinstituttet har vi påvist potensielt giftige mengder av toksiner i slike kosttilskudd som kjøpes på markedet.

Videre er det vist at toksinproduserende mikroalger kan vokse på tang og tare. Eksemplene illustrerer at om man skal ta i bruk slike nye kilder i mat- eller fôrproduksjon er det viktig å være oppmerksom på slike mulige farer som må holdes under kontroll.

En mulighet til å gjøre matproduksjon mer bærekraftig og samtidig en del av et kretsløp er å resirkulere organisk materiale bedre. Et eksempel på dette er å benytte organisk avfall i matproduksjon.

En måte som har vært i bruk lenge er å benytte kloakkslam som gjødsel. En slik bruk av slam gjør at næringsstoffer i slam kan gjenbrukes samtidig som man løser et miljøproblem knyttet til håndtering av slammet. Dette har vært gjort lenge, men bruken av kloakkslam som gjødsel er strengt regulert for å hindre at man samtidig resirkulerer og akkumulerer giftige stoffer i slammet.

Det er også krav til håndtering av slammet for å unngå spredning av smittestoffer ved denne bruken. Det er begrensninger på både hvor man kan spre slammet og hva de åkrene kan brukes til. Disse begrensningene er satt for å unngå akkumulering av skadelige stoffer over tid og opptak i planter som kan brukes til mat eller fôr.

På samme måte tenker man å ta andre organiske materialer i bruk i matkjeden. Skal man ta i bruk organiske avfall må man tenke på hva det kan inneholde av giftige stoffer. Kan materialet gi grunnlag for vekst av giftproduserende organismer som sopper, bakterier eller alger?

Håndteres materialet slik at muligheter for vekst fremmes eller begrenses? Tidligere fantes det lokale produsenter av fôr basert på innsamlet matavfall. Dette ble stoppet da Veterinærinstituttet påviste vekst av giftproduserende sopp og nervegifter som ble dannet i avfallet. Det er spesielt vanskelig å håndtere dette materialet ved innsamling fra private husholdninger der matavfallet kan ligge under kjøkkenbenken i flere dager.

En foreslått måte å øke matproduksjonen på er å bruke insekter eller kanskje fortrinnsvis insektlarver. Spesielt ser man for seg at insekter kan brukes til produksjon av fôr. Ved valg av rett insekter på rett utviklingsstadium kan man få en utmerket ny kilde til proteiner og energi i mat og ikke minst fôr.

I tillegg til at insektene har vist seg å være en god kilde til protein, reduserer man kanskje faren for å overføre biologiske eller kjemiske farer fra matavfall eller annet organisk materiale til fisk, husdyr eller mennesker ved å innføre et ekstra ledd i produksjonskjeden.

Om insektene kan fôres med materiale som i dag ikke utnyttes kan man få en løsning som øker både mat og fôrproduksjon uten å gå ut over annen matproduksjon. Om man kan fôre insektene med biologisk avfall kan man også gjøre et avfallsprodukt som må håndteres om til en verdifull ressurs.

Da blir matproduksjonen en del av en moderne sirkulær økonomi. For at dette skal skje på en trygg måte er det viktig å kjenne til hva som skjer med giftige stoffer i det biologiske materialet i et slikt system.

Vi vil unngå å resirkulere giftige stoffer slik at de kan samles opp i næringskjeden. Om insektene skal kunne fôres med rester fra matavfall må man vite at eventuelle giftige stoffer verken skader insektene eller akkumuleres i dem slik at giftene overføres fra matavfallet via insektene til maten eller fôret de skal dannes av.

Mange insekter har stor evne til å omdanne kjemiske stoffer. Det er derfor mulig at insektene kan omdanne giftige stoffer til noe lite giftig. I så fall kan man bruke insektene til å bryte ned og ufarliggjøre giftige stoffer samtidig som man får verdifulle kilder til fôr.

Veterinærinstituttet er for tiden involvert i flere prosjekter der vi ser på mulighetene for å utnytte materiale som ikke kan brukes direkte til fôr eller mat som fôr til insekter. For at slike metoder skal tas i bruk må man kunne dokumentere at det er trygt og at ikke giftige stoffer introduseres eller resirkuleres i næringskjeden. Det er derfor viktig med god dokumentasjon på hva som skjer i slike systemer.

Eksemplene ovenfor illustrerer muligheter som ligger i å utvikle matproduksjon i retninger som er mer bærekraftige. Det er viktig å utvikle systemer for matproduksjon som ikke utarmer jorden på sikt.

Det er viktig å tenke gjennom hva slags utfordringer som det kan medføre å gjøre endringer i matproduksjonen. Gjenbruk av det organiske materialet i næringskjeden kan medføre noen overraskelser i form av giftige stoffer eller biologiske agens som følger med på lasset.

På den andre siden kan man løse avfallsproblematikk og bedre ressursutnyttelsen ved at man kan bruke råvarer som ellers hadde blitt til avfall. Før man tar slike metoder i bruk er det viktig at bruken er gjennomtenkt og eventuelle risikomomenter er vel overveid.