Luftveissykdom hos storfe er vanligste årsak til at kalver blir syke og dør over hele verden, også i Norge. I forskningsprosjektet «Norwegian Airways» søker vi å etablere ny kunnskap som gjør at færre kalver vil bli syke og dø av lungebetennelse, og at forbruket av antibiotika går ned.

I Norge har vi en svært god dyrehelse med lav forekomst av alvorlige infeksjonssykdommer, lavt forbruk av antibiotika og god dyrevelferd hos produksjonsdyr sammenliknet med de fleste andre land i verden.

I 2019 økte imidlertid antallet registrerte tilfeller av luftveissykdom i Norge. Utviklingen av sykdommen, som er den vanligste hos kalv, foregår i et komplekst samspill mellom kalvens motstandskraft, smittestoffene og miljøforholdene den har i fjøset.

Kalver, og av og til voksne dyr, kan bli alvorlig syke. De får feber, blir slappe, får dårlig matlyst, snørrer, hoster og blir tunge i pusten. Akkurat som ved lungebetennelse hos oss mennesker. Men kalven kan ikke legge seg i senga og trekke dyna over hodet. Og den blir ikke lagt inn på sykehus med tilbud om respirator ved alvorlig sykdom. En del av kalvene dør av lungebetennelse.

Ulike virus og bakterier er de vanligste smittestoffene som fører til sykdommen. For virusinfeksjonene er det et pågående, godt bekjempelsesarbeid i landet. Men for å få ned antallet kalver som blir syke og dør samtidig som vi reduserer antibiotikaforbruket, er vi også avhengig av mer kunnskap om bakterieinfeksjonene.

I et nytt forskningsprosjekt «Norwegian Airways», søker Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen, storfenæringen og internasjonale partnere å løse noen av disse problemene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver redusert bruk av antibiotika hos matproduserende dyr som viktig for å fortsatt ha effekt av antibiotika til mennesker, særlig ulike typer bredspektret antibiotika som er kritisk viktige i humanmedisinen. I Norge er luftveissykdom hovedårsaken til bruk av antibiotika hos kalver, og dette utgjør hoveddelen av bredspektret antibiotika gitt til storfe.

Dette til tross for at det ikke er dokumentert at det er riktig. Snarere tvert imot, er trolig smalspektrede penicilliner mer effektivt. Bruken av bredspektret antibiotika foregår uten at det er kjent om, eller hvilken bakterie som forårsaker sykdommen, og uten kjennskap til bakteriens resistensmønster, som er fundamentalt for valg av riktig type antibiotika.

Dette er kunnskap vi kan bruke for å redusere og forebygge lungebetennelse hos kalvene og dermed også få ned bruken av antibiotika.

Vi mangler enkelt sagt god diagnostikk om hvilke bakterier som forårsaker sykdommen og god dokumentasjon på forekomsten av antibiotikaresistens hos disse bakteriene.

Hovedutfordringene med diagnostikken er at bakteriene kan finnes normalt i nesen uten å gi sykdom. Med andre ord vil en prøve fra nesen på en kalv ikke kunne si sikkert at disse bakteriene er årsaken til sykdom i lungene, om den bør behandles med antibiotika og eventuelt med hvilken type antibiotika. Flere nyere forskningsstudier viser også til dels dårlig samsvar mellom laboratorieresultater og forekomst av sykdom, enten prøven er tatt fra nesen eller lungene.

Med «Norwegian Airways» ønsker vi å skaffe mer kunnskap om hvilke bakterier og hvilke egenskaper hos disse som er viktig for utvikling av sykdom. Vi skal undersøke hva som er optimalt prøveuttak, optimal diagnostikk og korrekt behandling. En feltundersøkelse av syke og friske kalver i hele landet vil bli gjennomført. Bakteriene vil bli undersøkt på tradisjonelt vis, med dyrkning fra prøver fra nesen og lungene.

Deretter skal gener fra bakteriene som er dyrket fra de ulike prøvene undersøkes for å se om genetiske forskjeller kan gi svar på fire viktige spørsmål: hvorfor gir noen bakterier sykdom? Hvordan kan vi påvise disse enklest? Hvor smittsomme er bakterieinfeksjonene? Er noen av bakteriene resistente mot antibiotika?

Forskningen vil gi vitenskapelig dokumentasjon på hvilke bakterier som gir luftveissykdom og deres resistensmønster. Slik kan vi tilrettelegge for bedre bruk av laboratoriediagnostikk. Det vil også øke forståelsen for sykdomsutvikling og smittespredning. Dette er kunnskap vi kan bruke for å redusere og forebygge lungebetennelse hos kalvene og dermed også få ned bruken av antibiotika.

Flere kalver med bedre «luftforsvar» vil kunne gi flere friske og livskraftige dyr. Med «Norwegian Airways» søker vi å skaffe kunnskap som vil bidra positivt både for dyrene, bonden og forbrukerne.