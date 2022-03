Når skal det bli vanlege tettstader sin tur?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Gjennom klimaforliket i 2012 vedtok Stortinget eit nullvekstmål for persontransport i byområda. Det går ut på at veksten i persontransport skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange, slik at auken i bilbruk stoppar opp.

Dette dreier seg om meir enn klimapolitikk: Også kø, lokal luftureining og støy skal reduserast gjennom effektiv arealbruk og tiltak som favoriserer andre transportformer enn bil. Slik skal vi få byar som er meir attraktive for oss alle, og meir framkomelege for næringslivet.

Byvekstavtalar er statens viktigaste verktøy for å innfri nullvekstmålet. Ordninga er reservert for dei ni største byområda, og tar utgangspunkt i bompengefinansierte bypakkar.

Staten står for mykje av finansieringa, og det er nokre saftige gulrøter storbyane blir lokka med: Det statlege bidraget i inngåtte og planlagte byvekstavtalar er på 70 milliardar kroner over ti år. Det høyrer ein pisk med også: Pengestraumen stoppar om nullvekstmålet ryk.

Det er svært viktig at vi får bukt med den veksande bilbruken i og rundt byane, både av omsyn til klimaet og folkehelsa. Da er det logisk at ein startar der problema er størst, altså i storbyområda. Men dei som ikkje får ta del i byvekstavtalane, kunne også trengt ein bit av kaka.

Også småbyar og regionsenter rundt om i landet, som vi med rette kan kalle «vanlege tettstader», har mange av dei same utfordringane med aukande biltrafikk som kjem i vegen for berekraftig stadutvikling. Men det manglar statlege tilskot som rettar seg mot desse behova.

I 2021 la Solberg-regjeringa fram to dokument som kunne ha endra på denne situasjonen. Nasjonal transportplan 2022–2033 tok eit steg i rett retning, ved å varsle auka satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i «mindre byområde».

Det skjer i form av ei tilskotsordning på til saman 600 millionar kroner over ein fireårsperiode, som statleg bidrag i bypakkane i dei fem byområda Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og «Vestfoldbyen». Men der stoppar det; dei mange småbyane og tettstadene rundt om i landet fekk ingen lovnad om liknande midlar i NTP.

Det andre dokumentet, Småbystrategien, la mellom anna vekt på berekraftig tettstads- og småbyutvikling, og på behovet for bygging av sykkelvegkorridorar mellom småbyen og tettstadene rundt. Det følgde ingen pengar med strategien.

Vi kjenner alle til småbyar og tettstader der bilen set sterkt preg på sentrum, både i form av trafikk og bandlegging av store areal til parkeringsplassar. Dette verkar inn på korleis folk opplever å vere i sentrum.

Trafikken blir ein barriere som i mange tilfelle gjer oss utrygge og tar frå oss sosiale møteplassar. Paradoksalt nok er det vanleg at foreldre lastar ungane inn i bilen og køyrer dei til skule og fritidsaktivitetar fordi dei vil skjerme eigne barn frå trafikken. Mange blir overraska når dei får vite kor stor andel av bilane som berre flyttar seg innanfor lokalsamfunnet, og at gjennomgangstrafikken i relativt liten grad er kjelde til problema.

Det at mykje av sentrumstrafikken er lokalt generert, gjer at det er mykje å vinne på å endre reisevanane til lokalbefolkninga. Småbyar og tettstader er ofte kompakte, der mange bur i elsykkelavstand til sentrum.

Dersom ein fekk på plass eit godt sykkelvegnett, parallelt med at ein gjorde det mindre attraktivt å køyre bil, kunne det truleg ha god effekt. Men både sykkelvegbygging og bilrestriksjonar er langt frå røyndomen i norske småbyar og tettstader.

Som ein illustrasjon kan vi sjå på kor mykje sykkelvegar og anna tilrettelegging for syklande som har kome på plass i og rundt tettstader i distrikta det siste året. Det finst 83 tettstader med mellom 2500 og 5500 innbyggarar, og som ikkje ligg i større bykommunar.

SSB har data over tilrettelegging for sykkel i 76 distriktskommunar der slike tettstader finst, og i 2021 vart det i snitt bygd 800 meter sykkelveg i kvar av desse kommunane. Berre fem av dei fekk meir enn 1 km ny sykkelveg, gjerne som del av større riksvegprosjekt. 74 prosent av desse tettstadkommunane fekk ikkje ein meter ny sykkelveg i fjor, og bildet var det same i 2020.

Dersom småbyar og tettstader i distrikta skal makte å ta kraftfulle grep på dette området, trengst det både gulrot og pisk, akkurat som i storbyane. Og det trengst ordningar også for område utan bompengering.

Eg kjenner fleire kommuneplanleggarar som arbeider hardt for berekraftig stadutvikling i sine regionsenter, og som er skuffa over at det manglar eigna tilskotsordningar. Med tanke på milliardane som med rette blir brukt i storbyane, er dette ein forståeleg reaksjon. Så når skal det eigentleg bli vanlege tettstader sin tur?