Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Insektenes rolle for bestøvning og matproduksjon har mennesket kjent lenge. Biene er verdt å ta vare på, og selv om de kan stikke oss gir de i det minste honning tilbake. Mye omtalt insektdød har ført til tilskuddsordninger for å så blomsterstriper langs åkeren.

En bra start, men næringskjeden er kompleks med et stort mangfold av arter både over og under jordskorpa. Arter vi vet enda mindre om enn myggen, og den er tross alt «bare en mygg» i den store sammenhengen.

U for uønsket. Historisk har mennesket hatt en reduksjonistisk tilnærming i forvaltningen. Vi har opphøyet det rendyrkede uten å forstå at naturen er det reneste vi har.

Ugras og udyr, vi har vært gode på å fjerne uønskede, men også ønskede planter og dyr. Enten fordi de er ansett som plagsomme, eller fordi vi har drevet «gruvedrift» på naturen. Resultatet er at svært mange arter er helt utryddet uten nødvendig konsekvensutredning. Oppe i det hele blir vi ikke enige om hvilke arter vi vil ha, ref. journalisten George Monbiot som vil ha slutt på beiting.

Det enkle svaret er at alle arter, bortsett fra mennesket, har en funksjon for å bygge opp naturen, en egenskap vi bare kan misunne dem. Uvær, ufred og usikkerhet om matforsyning har gjort oss mer oppmerksomme på at tap av artsmangfold og samspillet mellom artene er mye av årsaken til disse utfordringene. Helhetlig og langsiktig forvaltning har vært mangelvare, nå også hos Gryttenutvalget.

Nede i jorda lever svært mange arter vi mennesker er helt avhengig av for å kunne spise. Så mange at vi ikke har tall, men det hevdes at i god matjord er det like mange mikroorganismer som mennesker på kloden.

Enkelt sagt er oppgaven å gjøre mineraler fra grunnen tilgjengelig for plantene. Et spennende drama foregår der nede. Likt oss «overjordiske», kjemper de forskjellige organismene om matfatet etter prinsippet spis eller bli spist. «Maten» er forskjellige karbonforbindelser, kall det gjerne sukker, som stammer fra nedbrutt organisk materiale, gjødsel fra dyr eller fotosyntesen.

Næringstetthet i vår mat, potensialet for livsnødvendige mineraler og vitaminer, er avhengig av velfungerende mikroliv. Nødvendig nedbryting av døde planter og dyr likeså. Bieffekten er at langsiktig lagring av karbon øker proporsjonalt med livet i jorda.

Velfungerende økosystemprosesser krever er at alle ledd i næringskjeden fungerer. Særlig sårbare ville kretsløpene for vann og mineraler være om George Monbiot fikk det som han ville. Å redusere antall beitende dyr i et helhetlig opplegg vil senke mulighetene for å fôre mikrolivet i jorda via fotosyntese.

Gras er avhengig av beiting for å vokse og utvikle seg. Planteeterne utviklet seg logisk nok sammen med plantene. Gras som ikke får gode nok livsbetingelser viker plassen for busker og trær. Skog produserer mindre mat, lagrer mindre karbon og har lavere albedo, altså: absorberer mer varme fra sola, enn gras.

For å gjenåpne gjengrodde landskap trengs blant annet geiter som beiter ned buskvekster, men også arter, som elefantslekten, bryter ned trærne fordi de søker næring fra tretoppene. I Sibir bruker forskeren Zimov en gammel tanks for å imitere mammuteffekten på landskapet. Landskap med en blanding av trær og gras gir plass og fôrgrunnlag til alle dyr næringskjeden. Dette er dessuten et landskap som er optimalt for karbonlagring.

En helhetlig kontekst. Menneskets største utfordring er ydmykt å verdsette og å identifisere seg med hele næringskjeden. Om Norge var ett gårdsbruk burde dyra brukes på hele arealet for å dra nytte av økosystemprosessene. Drøvtyggeren er unik fordi den via bakteriene i vomma kan oppgradere planteprotein til høyverdig animalsk protein.

Bakteriene i vomma bidrar videre til livet i jorda, herunder muligheten for å dyrke næringsrike matvekster. Jordhelse, plantehelse, dyrehelse, folkehelse og klima – alt henger sammen.

I en tid med dyre innsatsfaktorer ville slik forvaltning bidra til økt biologisk mangfold, forebygging av matsikkerhet og klimatrusler. Lokalprodusert, beitebasert kjøtt er den beste og tryggeste proteinkilden for alle, særlig viktig i sårbare tider. Antall dyr på beite bør derfor økes for optimalt å gjenoppbygge jordsmonn og natur, samt trygge matforsyningen. Så får vi heller akseptere noen mygg på kjøpet som resultat av et bedre fungerende vannkretsløp.