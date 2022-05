Strategisk jordvern og fungerende matsystemer er Stortingets ansvar.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Verdenssituasjonen aktualiserer både regenerativt landbruk og behovet for fungerende matsystemer. Landbruksministeren beroliger oss med at matforsyningen ikke er truet. Mange bønder dropper matkorndyrking og andre vil slakte kuene for å styre unna konkurs.

Økonomisk bærekraft: Stortingets overordnede forvaltning av landbruket har vært sterkt medvirkende til bondens økende avhengighet av importerte og kapitalkrevende innsatsfaktorer: maskiner, teknologi, plast, kunstgjødsel, plantevernmidler og kraftfôr. Man var lenge overbevist om at norsk landbruk var en suksesshistorie, men «glemte» at det hele er fundamentert på billig energi.

Teateroppsetningen «Bondetinget» beskriver treffende hvordan norsk landbrukspolitikk systematisk har svekket landbrukets økonomiske bærekraft i etterkrigstiden. Partene i jordbruksoppgjøret ville ha et mer effektivt landbruk basert på bondekannibalisme. Stortinget stod bak. Samfunnet har stått bak, til nå.

Resultatet er at den økonomiske bærekraftspilaren svikter, vårt matsystem er kritisk truet. Jordbruksoppgjøret fikk ett sterkt signal fra jordbruksopprøret, #bondeopprør21. Stigende energipriser gjør at innkjøpte driftsmidler krever for mye av bondens budsjett. Det samme gjør matbaronene.

Pandemi, Putin og energikrise har vekket folkets interesse for matsikkerhet. Konsekvensen av en villet politikk svekker i tillegg landbrukets sosiale og økologiske bærekraft. Organisasjoner endrer ikke retning, enkeltmennesker kan tenke selv.

Sosial bærekraft: Landbrukets manglende bærekraft kan bare løses med en helhetlig tilnærming. Mer av samme politikk vil øke farten på «tredemøllen» bonden befinner seg i, større press på familien og sosialt miljø. Færre bønder gjør grisgrendte strøk mer grisgrendte. Utdøende bygdesamfunn betyr svekket sosial bærekraft og beredskap der barnehager, skoler og andre samfunnsfunksjoner legges ned.

Resultatet er ofte ensomhet og psykiske lidelser. Vi gremmes over uheldige bieffekter for både mennesker og dyr.

Økologisk bærekraft er grunnlaget for økonomisk og sosial bærekraft. Jordfruktbarhet påvirkes sterkt av driftssystem, valg av innsatsfaktorer kan styrke jordas eget produksjonspotensial. Økt kunnskap og fokus på jordhelse stimulerer bonden til å ta bedre vare på jorda.

Vi har blitt mer oppmerksomme på at mange innkjøpte driftsmidler og såkalt effektiv drift i fellesskap reduserer jordlivet, naturens selvstendige produksjonspotensial. Statlige føringer har ikke bare medvirket til en reduksjon av livet i jorda, de har også redusert dyrelivet på jorda. Poenget er at beitedyras kritiske plass i økosystemet er neglisjert, de er tatt ut av sammenheng, omplassert i oppdrettsanlegg.

Gjennom økosystemene leverer jorda så godt som alt vi mennesker trenger. Derfor representerer fotosyntesen den eneste virkelige verdiskapning. Derfor er økosystemenes manglende vitalitet hovedargumentet for en ny innretning på jordbruksoppgjøret, fundamentert på naturens premisser.

Kapitalen avhenger av samme premisser, naturen klarer seg best uten kapitalen. Smultringøkonomi lansert av Kate Raworth ser samfunnet som en helhet og hensyntar alle tre bærekraftsmål.

Sikker og stabil matforsyning er ethvert samfunns grunnmur, av Stortinget kalt landbrukets samfunnsoppdrag. Landbruksdebatten angår alle som trenger mat. En ny politikk må løse hovedårsakene til de utfordringer vi står i.

En politikk som samtidig øker jordas evne til å motstå tørke og flom, lokal matforsyning, livskraftige lokalsamfunn og næringsrik mat. Den må redusere utvasking av næringsstoffer i vassdrag og bondens avhengighet av kapitalkrefter.

Bieffekter er militær beredskap og vakre landskap med trær, dyr og gode oppvekst vilkår. Utviklingen av regenerativt landbruk skjedde ved at praktikere var nødt til å tenke nytt. Bønder som hadde «møtt veggen» økonomisk eller grunnet sviktende jordhelse.

Jordvern: God jord består av mineraler, organisk materiale, luft og levende organismer som vedlikeholdes ved å stimulere økosystemprosessene. Med energi fra sola produserer naturen mat og fiber fra dyr og planter når de gjennom naturlige funksjoner stimulerer kretsløpene for vann og mineraler.

Vår utfordring er å høste det vi trenger gjennom å imitere og stimulere de naturlige prosessene. Jordvern er også vern og gjenoppbygging av levende jord med sola som direkte energikilde. Prinsippene for regenerativt landbruk vil få mer oppmerksomhet med økende priser på innkjøpte driftsmidler.

Gjeldsbelastningen er det største hinderet for bondens kursendring. Et resultat av landbrukets industrialisering. Stortinget må sette krav til hvordan milliardene brukes.