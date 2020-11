Regenerativt landbruk handler om forvaltning av jord. En nødvendig bonus er klimaeffekten.

«Et verdensomspennende regenerativt landbruk vil kunne binde alle årlig utslipp av CO2 i jord!» Rodale Institute og Carbon Underground i USA serverte nylig denne påstanden, men innrømmer at den er kalkulert på grunnlag av resultat fra enkeltbedrifter. Når klimaet løper løpsk og politikerne sliter med tøylene kan det være fristende å overselge gode budskap.

«Regenerativt landbruk bidrar sterkt til å binde karbon i jord samt redusere utslipp av klimagasser, men klimautfordringen kan ikke elimineres med kun ett tiltak», sier Jonathan Foley, direktør ved Project Drawdown. Han får støtte av bl.a. Dr. Rattan Lal, direktør ved Ohio State University, som sier at påstanden ikke har støtte i forskning. Globalt er forskere innen regenerativt landbruk enig om stort potensial for karbonbinding i jord, men diskuterer realistisk nivå. En spore til å lære mer.

Regenerativt landbruk handler om forvaltning av jord. Klimaeffekten er en nødvendig bonus. Verdens matjord er redusert med 40 prosent siste 40 år grunnet mangel på helhetlig forståelse av økosystemene.

Naturen produserer fruktbar jord bestående av mineraler, organisk materiale, levende organismer og porer med luft. Vi gjenskaper, regenererer, god jord med levende røtter, permanent jorddekke, stort artsmangfold og minst mulig fysisk og kjemisk påvirkning.

I et helhetsperspektiv handler forvaltning av jorda om samfunnssikkerhet og matforsyning, også for kommende generasjoner.

Integrert med beitende dyr får mikrolivet i jorda best betingelser. Målretta beiting trigger planter til gjenvekst og nedlasting av karbon fra atmosfæren via fotosyntesen. Et aktivt mikroliv veksler mineraler fra grunnen med karbon fra plantene. Artsmangfold av dyr og planter får sin energi fra sola og aktiverer kretsløpene for mineraler og vann.

Vann sirkulerer i små og store kretsløp gjennom plantene, jorda, havet og atmosfæren. Planter og trær «suger» til seg vann både fra jorda og lufta. Denne dynamikken krever et allsidig og frodig plantedekke for å holde vannet jevnt fordelt og i passe mengder, flytende eller som is og damp.

Vannmengden endres ikke ved avskoging, naken jord eller overbeiting der biomassen for det meste fjernes. «Vannpumpa» derimot, er delvis ute av funksjon og distribusjonen blir feil, vi opplever flom eller tørke.

Karbonet er en del av mineralkretsløpet og påvirkes av vår forvaltning. Karbonlagret i jord varierer med jordtype og temperatur, men også planterøttenes lengde, mikroliv og spesielt mykorhizza soppen. Parallelt med vann er mineralene i sirkulasjon, karbonlagring i jorda er midlertidig.

Humus og dypere jordlag representerer langtidslagring, mens opphold i røtter og overjordiske plantedeler har kortere perspektiv. Riktig beiting av flerårige engvekster bidrar til mer langsiktig lagring i jord enn i skog, mens en kombinasjon av trær og gras maksimerer lagringstiden, som i frukthager og ravinebeiter. Menneskelig aktivitet påvirker hvor mineralene befinner seg, eksempelvis er jordsmonnet i den frodige amerikanske prærien halvert etter over 100 år med pløying. Langtidslagret karbon ble med dette flyttet opp til atmosfæren, et bidrag til mindre jordfruktbarhet og varmere klima.

Tap av naturmangfold og klimaendringer representer for mange usikkerhet og manglende framtidstro. Derfor har filmen «Kiss The Ground» (Netflix) gitt regenerativt landbruk mye positiv oppmerksomhet den siste tiden. Filmen gir dessuten et interessant historisk bilde på utviklingen av landbruket og hvordan vi havnet der vi er i dag.

Norsk landbruk på norske ressurser er en politisk utfordring. Antall driftsenheter skrumper inn, såkalt urasjonelle arealer går ut av drift. Opprettholdelse av industriell matproduksjon betyr at en økende andel av omsetningen pr. enhet går til leverandører av driftsmidler som i stor grad svekker jordhelsa.

Bondens økonomi henger på evnen til å utnytte økosystemprosessene. Stadig flere bønder fatter derfor interesse for regenerativt landbruk. I et helhetsperspektiv handler forvaltning av jorda om samfunnssikkerhet og matforsyning, også for kommende generasjoner.

Målet for regenerativt landbruk er å muliggjøre høyest tenkelig vitalitet i økosystemene samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt. Regenerering av ødelagt jord, natur og bevaring av villmark er av mange forskere ansett som den billigste og enkleste måten, både for å redusere utslipp, men også for å binde karbon.

Kun kutt stopper ikke oppvarming av kloden. En framtidsretta landbrukspolitikk krever mye mer enn symptombehandling. Fasiten på hvor mye karbon jorda kan ta opp er ikke endelig, men mer levende jord betyr muligheter. Kyss jorda.