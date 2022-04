Meir berekraftig matproduksjon med større variasjon

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Med mogleg matmangel er det logiske å auke produksjonen der det går an, men går det samtidig som ein skal kutte utsleppa og produksjonen har vorten dyrare? Og korleis få til auka sjølvberging?

Minst tre berekraftsdimensjonar må takast omsyn til her: matproduksjonen må vera økonomisk lønsam for dei som produserer, tilgangen på sunn og trygg mat må vera stor nok til å fø befolkningen, og belastningen på miljøet vera innanfor akseptable grenser.

Berekraftig matforsyning er ei global utfordring der ekspertise frå mange fagfelt har vurdert moglege virkemiddel. Skal tiltaka virke, må dei gje store gevinstar. Det held ikkje å overlata ansvaret til nokon få idealistar medan resten driv på som før.

Eit virkemiddel som tilfredsstiller alle dimensjonane, virkar overraskande enkelt: Det er å bruke så mykje som mogleg av råvarene som blir produsert for å bli til mat, direkte til mat.

I vinter leia eg ein internasjonal forskingssøknad der Veterinærinstituttet og ei lang rekke europeiske partnarar skulle finne og forstå årsakene til at råvarer nokon gonger ikkje vert brukte som mat sjølv om dei var egna til det. Resten av artikkelen handlar om to av desse drivarane.

"Berekraftig matforsyning er ei global utfordring der ekspertise frå mange fagfelt har vurdert moglege virkemiddel." Matproduksjon

Den eine er velkjent og fagleg sett enkel å handtere. Råvarer som ikkje oppfyller standard storleik og form er så dårleg betalte at det er meir lønsamt for produsenten å la dei ligge enn å levere dei. Dette krev ein kalkulert overproduksjon for å sikre nok «standardvarer».

Det er ein forståeleg handlemåte, men i det store biletet er det unødvendig tap av mat og ei unødvendig klimabelastning. Det finnst aktørar som har fått til lønsam produksjon med råvarer av odde storleikar. Nøkkelen synest å vera at desse råvarene blir levert sjølv om det er klart at dei ikkje vil blir prosessert på vanleg måte.

I staden får mindre produsentar hente tilgang til dei. Denne alternative produksjonen er basert på vanleg drift og ikkje idealisme åleine. Det viktigaste var likevel kunnskapen og holdninga hjå alle dei involverte om at brukbar mat skal brukast som mat.

Om vi får prosjektet vi har søkt, kjem vi til å laga undervisningsopplegg for å få folk til å skjøne at matvarer har naturleg variasjon. Eit case er alt klart. Det tek utgangspunkt i potetplukking som mange av oss lærte som barn. Det låg mykje visdom der.

Vi dyrka potet til eige bruk, og for meg var første trinn i potetplukkeskulen å plukke alt i ei bytte. Etter kvart fekk eg tre bytter for å sortere i liten og skadd potet, setjepotet (så store som egg) og stor potet.

Til sist kom instruksen om at potet som var litt mindre enn setjepoteten, skulle over i storpoteten. Den siste kategorien såg nok ut som eit slurvete kaos for andre, men det var den ikkje. Dette var den poteten som var egna som mat.

Ved å tåle større variasjon, vart vi sjølvforsynte med potet i fleire veker lenger enn om vi berre sorterte etter storleik. Vi kunne sortere på denne måten, fordi vi sette standarden sjølve og ikkje skulle selja poteten til nokon som sette ein annan standard enn oss.

Den andre drivaren til tap av mat har med mattryggleik å gjera. Det er ikkje til å unngå at mat frå tid til annan blir forureina av farlege bakteriar og kjemikaliar. Alt i dag, med overskot av mat, blir ein del mat kasta på grunn av dette, sjølv om forureininga er langt under grenseverdien i lovverket.

Grunnen er dels ei føre-var linje, dels at det er enklare å kaste enn å vurdere om maten er trygg nok, og dels at kundane set strengare krav enn lovverket gjer. Det er prisverdig at det vert teke ei føre-var linje, men det er også unødvendig kasting av mat.

I dag er mengda mat som blir kasta av mattryggleiksårsaker nokså beskjeden. Om ein skal bruke ein større del av råvarene til mat enn i dag, vil det høgst sannsynleg bety at ein del av maten har større grad av forureining enn i dag.

Bruk av ein større andel betyr å akseptere større variasjon, her som for størrelsen på poteten. Dette treng ikkje bety at maten blir merkbart mindre trygg, sidan sikkerheitsmarginen for trygg mat kan utnyttast i større grad enn i dag.

Dette kan virke skremmande, men det er fullt mogleg utan at å setja helsa til folket i fare dersom vi legg litt større innsats i å finne ut kor grensa mellom trygt nok og utrygt går.

Dette er ting vi arbeider med kvar dag på Veterinærinstituttet. Vi har mellom anna utvikla modellverktøy og meir egna målemetodar som har vist seg nyttige til å skille mellom trygg og utrygg mat. Dette arbeidet er eit av våre bidrag til å gjera matproduksjon meir brekraftig. Det kan vi fortelja meir om ved eit anna høve.