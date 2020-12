Separering av husdyr fra jorda og omfattende nydyrking og planering av ravinelandskapet i kornområdene er noen av konsekvensene.

For stor husdyrkonsentrasjon i forhold til areal har i andre områder ført til ekstrem «dekk- og dieselbeiting», generelt er det er best økonomi å holde dyra innendørs med maskinhøstet fôr året rundt.

Hensikten var å legge til rette for et landbruk over hele landet. I ettertid kan man tenke, det var jo det vi hadde. Med effektivitet og industrialisering skulle landet gjenreises etter krigen, så også landbruket. Korn fra flatbygdene skulle bli mjølk og kjøtt i fjell- og dalstrøk. Dagens globale situasjon med klimautfordring og pandemier som bakteppe viser at sektortankegangen er lite kompatibel med naturens kompleksitet.

Sir David Attenborogh er kjent gjennom naturfilmer, men innser ikke at fokus på enkeltarter fremmer tap av biomangfold og derigjennom forørkning i Afrika. En reduksjonistisk tilnærming der artene betraktes ute av kontekst. Motsatt har Africa Center for Holistic Management i Zimbabwe frodige beiter for både tamme og ville dyr, samt rent rennende vann i elva. Nasjonalparkene kun få km unna er i sammenlignbart meget dårlig forfatning. Et symptom kan ikke behandles før man innser at det er akkurat det – et symptom.

I boka «Våpen, pest og stål» viser Jared Diamond hvordan mangel på forståelse av økosystemene gjennomgående har medvirket til sivilisasjoners fall. Hva tenkte menneskene på Påskeøya da de felte det siste treet? Mennesket erobret verden, men ser ikke helheten. «Gruvedrift» på ressursene har vært vårt paradigme og det eskalerte med industrialiseringen av samfunnet. Økosystemene er brakt i ubalanse, følgelig også klimaet.

Kanaliseringspolitikken var velment, men er et eksempel på en forvaltning som ikke tar vare på helheten. Ikke bare forsvant storparten av beitedyra fra kornområdene, det gjorde også mye av kulturlandskapet, flerårige nyttevekster, insekter og fugler.

Industrielt landbruk har forårsaket store utslipp av klimagasser og i Norge har det senere år vært sterkt fokus på utslippskutt. Kutt er imidlertid ikke nok til å redusere overflødig CO2 i atmosfæren og klodens oppvarming.

Fotosyntesen sørger for tilbakeføring av karbon til jorda via levende, grønne planter. Karbon er jordmikrobenes mat, de potente og de er sultne. Mer karbon i jorda øker fruktbarhet og vannlagringskapasitet. Bønder over hele verden er i ferd med å gjenoppdage verdien av levende jord for egen virksomhet. Jordhelse er jordvern.

Landbrukslandskapets funksjon er lite estimert som verktøy i klimakampen. Noen ganger er det formålstjenlig å ta ett skritt tilbake for å komme to skritt fram. Flyfoto fra mellomkrigstida viser et levende landskap med kantvegetasjon, skjermede gårdstun, åpne vannveier og gjerne frukthager. Interessen for regenerativt landbruk, agroforestry (hagelandbruk) og silviopasture(beitehage) er stigende på verdensbasis. Trær og beitende dyr er nødvendige for funksjonelle økosystemprosesser, grunnlaget for liv i jorda og næringsrik mat.

Effektiv kornproduksjon har vært et av landbrukets viktigste mål. Effektiv karbonfangst er nå, sammen med ettårige matvekster, korn og grønnsaker, nprioriterte produkter fra landbruket. Med kunnskap og politisk vilje kan dette kombineres. Effektiv karbonfangst krever mye liv i jorda og gode forhold for mykorrhiza-soppen.

I tradisjonell forstand er dette lite forenlig med moderne korndrift og heftig jordarbeiding, men i England og Danmark har hekker og leplanting vært brukt i over tusen år. Ved å bruke landskapets konturer til «viltkorridorerer» kan man ta vare på vannet, samtidig som mikroklimaet får bedre betingelser. Et levende landskap med flerårige vekster er habitat for fugler, småvilt, insekter, sopp og mikroliv.

Bruk av mellomgrøder og dekkvekster gjør det fullt mulig å dyrke korn og grønsaker både plogfritt og husdyrfritt i et regenerativt landbruk, men planlagt bruk av beitedyr øker jordlivet og fruktbarheten. Samspillet mellom mikrolivet i vomma, jorda og kroppen er viktig for jordhelse og folkehelse, og i ytterste konsekvens også for klimaet.

Politisk vilje og økonomisk fokus lå bak kanaliseringspolitikken. En mer helhetlig tilnærming vil muliggjøre høyest tenkelig vitalitet i økosystemene samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt. Klimaendringene er nå, akebrettene flyter i vann.