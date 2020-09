Eg har sett matvarer med litt av kvart av bakteriar i. Ganske ofte har eg lurt på kvifor ikkje fleire blir sjuke. Kanskje trur eg tilstanden er verre enn den er, sidan det er problemprøvene vi får til analyse, men det er ikkje heile forklaringa.

All erfaring tilseier at sjukdom kjem når det er samanfall av uheldige forhold: Maten må vera forureina med bakteriar som kan gje sjukdom, bakteriane må overleva fram til forbrukar, og maten etast av ein person som er sårbar for bakteriane. Det er ikkje så ofte alle desse tinga slår til på likt, men det hender.

Det er ikkje berre ein part som er skuldig. Tvert imot, trygg mat er eit felles ansvar mellom bonde, produsent, salsapparat, forbrukar og myndigheiter. Når så mange er involverte, er det freistande å stikke hovudet i sanden og tenkje at «det går vel helst bra».

Alternativet er å sjå risikoen i kvitauga. Dette kan gjerast med risikoanalyse. Det krev litt innsats å samle inn data frå mange hald og bygge det inn i ein risikomodell, men det gjev høve til å oppdage og gjera noko med dei mest kritiske trinna.

Eit eksempel: Listeria i røykt laks. Listeriose er ein svært alvorleg sjukdom. Det blir rapportert 15-50 tilfelle per år i Norge. Det er ikkje så mange, men gravide kan abortere, og om lag 20 prosent av dei sjuke døyr. Korleis kan ein hindre sjukdomstilfelle?

Rå laks inneheld Listeria frå tid til annan. Bakteriane døyr ikkje i kaldrøyking, den kan derimot vekse i løpet av lagringstida. Den som et laksen gjer ikkje noko anna enn å skjera den opp. Det finnst altså ikkje noko hinder for at bakteriane i råvara skal nå fram til forbrukaren.

Så, kvifor blir ikkje fleire sjuke? Forklaringane kan vera mange. Det er eit strengt regelverk for listeria i mat. Produsentane må ta mange prøver og maksimum tillaten konsentrasjon er 100 bakteriar per gram «spiseferdig mat». Grensa er sett på grunnlag av omfattande vurderingar som har konkludert med at denne mengda ikkje gjev auka sannsyn for sjukdom.

Dose-responsmodellane tilseier at normalt frisk ungdom og vaksne toler bortimot 1000 gonger meir enn grensa i regelverket om dei et «normal porsjon», medan eldre og gravide berre toler ca. 10 gonger meir. I Norge rår helsemyndigheitene gravide, eldre og andre utsette grupper frå å eta røykt fisk, spesielt om den nærmar seg siste forbruksdag.

Om det skulle koma eit listerioseutbrot på grunn av kalde karbonadar, kven har skulda for det?

Desse grepa gjer at det er lite sannsynleg at røykt fisk med for mykje listeria hamnar på marknaden, og om det likevel skulle skje, treffer dei ikkje dei mest sårbare forbrukargruppene. Tiltaka gjev godt vern, men, om noko skulle svikte, vil risiko for sjukdom auke. Det trengst ikkje mykje fantasi.

Typiske svikt er at varer med meir listeria enn grensa ikkje blir oppdaga, at ein produsent strekker haldbarheitstida lenger enn den burde slik at bakteriane får meir tid til å formeire seg, at temperaturen i kjøleskåpet hjå forbrukar er høg slik at veksten skjer raskare, at produsentar i vanvare merkar pakka med brukartips som i praksis kommuniserer at «vår fisk er egnet for gravide og eldre» utan at nokon stoppar det, eller at dei sårbare gruppene et trass i råd om å la det vera.

Om alt dette skulle skje på ein gong, har både produsent, forbrukar og myndigheiter svikta og talet på sjukdomstilfelle vil etter alle solemerke auke, kanskje dramatisk. Med ein risikomodell kan ein vurdere kor stor konsekvensen av kvar enkelt svikt er. Modellar er ingen fasit, ein modell er trass alt berre ei etterlikning av verkelegheita, men dei er nyttige likevel.

Kva om eksempelet over hadde vore kalde karbonadar? Forskjellen frå røykt laks er ikkje så stor, modellmessig sett. Karbonadar blir til tider forureina med listeria etter at dei er steikte, listeria veks raskt i karbonadar sjølv ved kjølelagring, og det er ikkje så lenge sidan det stod «like god kald som varm» på pakkene.

Om det skulle koma eit listerioseutbrot på grunn av kalde karbonadar, kven har skulda for det? Det kan vera myndigheitene, om dei ikkje åtvarar utsette grupper, det kan vera bransjen om merkinga på pakken ikkje tek omsyn til risiko, og det kan vera forbrukaren sjølv, om temperaturen i kjøleskåpet er for høg. Og, det kan vera oss forskarar, om vi ikkje gjer gode risikoanalysar som beslutningar kan byggast på.