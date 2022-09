Kva skjer med mattryggleiken når ein sparer på straumen?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Elektrisk straum har vorte eit knappheitsgode med høg pris. Mattryggleiken kan bli påverka om straumsparing skjer ved å slå av kjøleskåp nokon timar i døgnet, temperaturen på kjølelager i foredlingsbedrifter og butikkar aukar med ein grad eller to, eller ein berre får kaldt vatn til handvask etter toalettbesøk.

Det kan virke hysterisk å peike på dette når norsk mat generelt sett er trygg, men eg meiner det er grunn til å tenkje gjennom konsekvensane av ulike sparetiltak.

Mat er nokon gonger forureina av sjukdomsframkallande bakteriar. Nokon få av desse kan vekse ved kjøletemperatur slik at faren for å bli sjuk aukar når lagringstida til maten aukar.

I regelverket er det teke høgde for dette og sett krav om at mat som skal etast direkte aldri skal ha meir enn 100 per gram av bakterien Listeria monocytogenes. Produsentane må sikre dette, og dei skal legge realistiske lagringsforhold gjennom heile haldbarheitstida til grunn. Det er på dette punktet straumsparingstiltaka kjem inn: dei endrar dei realistiske lagringsforholda.

Listeria kan gje den svært alvorlege sjukdomen listeriose, som i verste fall medfører død og abort. Den kan i prinsippet finnast overalt, så det er ikkje til å unngå at den iblant er i mat. Måten å redusere risikoen for listeriose på, er å hindre at bakteria veks.

Bakteriar veks ved å doble seg, slik: 1-2-4-8. Det er berre sju doblingar frå 1 til 100 bakteriar. Det tek nokon dagar eller veker om temperaturen er 4 grader, avhengig av pH i maten, saltinnhald, konserveringsmiddel, osv. Om temperaturen aukar frå 4 til 7 grader, blir doblingstida halvert og veksten dobbelt så rask. Ja, det er sant.

Dei første gongene eg gjorde slike forsøk trudde eg ikkje det eg såg. Auke frå 4 til 7 grader gjer at haldbarheitstida blir halvert. Ved høgare temperatur skjer veksten endå raskare.

Kortare avbrekk i kjøletemperatur vil også gje raskare vekst av bakteriar i periodane med høgare temperatur, men når temperaturen går ned att går også vekstfarten ned att til det den var før temperaturen steig. Nokre få timar på 7 grader har derfor ikkje så stor effekt, men om slike avvik skjer dag etter dag, blir den samanlagte effekta merkbar likevel.

"Manglande handvask og høgare temperatur ved lagring av maten er ein svært dårleg kombinasjon for mattryggleiken." Strømsparing

Nokon få grader høgare temperatur på kjølelager er altså dårleg nytt for mattryggleiken. Men, det er mogleg å kompensere. Det finst matematiske modellar som kan simulere kor stor effekt temperaturavvik i kortare og lenger periodar vil ha. Til dømes har kjøtbransjen gått saman om å utvikle dataverktøyet ListWare.

Slike verktøy kan brukast til å berekne kor mykje lagringstida må reduserast om ein vil spara straum med å auke lagringstemperaturen, men samstundes bevara mattryggleiken. Dei kan også vise kva for tid-temperatur forhold som må til for at maten skal vera trygg for folk som er spesielt utsette for å få listeriose. Det er oppdragande å gjera slike simuleringar.

Til dømes kan ein sjå konsekvensen av å la kjøleskåpdøra blir ståande open medan ein filosoferer over kva ein har lyst på og kvar ein no la akkurat den matvara i kjøleskåpet sist. Om temperaturen går raskt ned att etter slik somling, medfører det knapt nokon større vekst, men temperaturen synk ikkje om kontakta er trekt ut for å spara straum.

Dårlege vanar kombinert med straumsparetiltak er med på å endre ei trygg matvare til ei utrygg, om ikkje for deg sjølv, så for dei i familien som er meir utsette for listeriose. Gravide, små barn, gamle (over cirka 65 år) og folk med underliggande sjukdomar er mest utsette.

Svikt i kjølekjeda skjer sjølv om det ikkje er straumsparing som er grunnen. Ein kan lure på kvifor det ikkje er fleire listeriosetilfeller. Årsaka er at det berre er ein liten andel av maten som er forureina med farlege bakteriar. Om andelen går opp, blir det fleire måltidsporsjonar som kan få høgt nok innhald av Listeria til å gje sjukdom.

Dette er grunnen til at «berre kaldt vatn til handvask på toalett» er med på lista mi over sparetiltak som kan gjera maten mindre trygg. Eg trur fleire kjem til å droppe handvasken. Manglande handvask og høgare temperatur ved lagring av maten er ein svært dårleg kombinasjon for mattryggleiken.

For berre eit år sidan var overgang frå olje og gass til elektrisitet eit udiskutabelt godt tiltak. Målet var å redusere utslepp av klimagasar. Dette er framleis viktig, men haken med å bruke elektrisk straum på fleire område er at det blir mindre att til formål som til dømes kjølelagring av mat. Det kan føre til at det blir meir matboren sjukdom, at nokon matvarer som i dag er trygge må reknast som risikoprodukt eller kanskje bli teke ut av produksjon.