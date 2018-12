Eller er det slik at produktivkreftene i jordbruket uunngåeleg vil gjera odelsretten irrelevant i ei nær framtid?

«Dei føydale eigedomstilhøva vart ikkje lenger brukande for dei produksjonskreftene som hadde utvikla seg; dei vart til lenkjer som måtte sprengast, og dei vart sprengde». Slik skriv Karl Marx i det Kommunistiske Manifest. Marx seier at dei økonomiske og teknologiske kreftene i samfunnet tvingar fram endring eigedomstilhøva.

Denne enkle, men grunnleggjande innsikta, er framleis gjeldande, og kan overførst på odelsretten og utviklinga av utviklinga eigedomsstrukturen i Norsk jordbruk. La oss sjå litt på historia.

Me har vorte vande med å snakka om det særeigne, norske jordeigedomssystemet. Frå me er småe, høyer me om den rakrygga, frie, norske odelsbonden, som skal ha eksistert sidan tidenes morgon. Me høyrer at i Noreg fanst ikkje adel, og at jordeigedommen var spreidd nokolunde likt mellom bøndene. Dette er forsterka gjennom den nasjonale forteljinga frå 1814, om korleis den norske bondenasjonen reiste seg mot det danske adels og einevelde.

Dette er sanningar med store modifikasjonar, men som alle mytar har dei ei kjerne av røyndom. Bøndene vart sjølveigarar då danskekongen, etter mange krigar sist på 1600-talet, vart tvungen til å selja krongods som tidlegare hadde vore knabba frå kyrkja. Først selde han til det danske borgarskapet, desse selde seinare til dei norske bøndene. Dei meinte pengane var betre investerte i ny industri som spira i den tidlege kapitalismen sin blomstringsfase.

Seinare, etter at Noreg fekk grunnlova, selde ein også ut det som var att av norsk, såkalla benificert gods. Likevel var det framleis stor ulikskapar innan den norske bondestanden, men sjølveigargrada auka gradvis.

Men når jordbruket er så marginalt som i dag, og så produktivt og effektivt, så er det ikkje lenger like lett å argumentera for at dette er ein demokratisk, folkeleg rett med stor viktighet for nasjonen.

Annonse

Det som skjedde, ut frå Marx si forståing, var at produktivkreftene i kapitalismen sprengde sund dei «lenkene» som var det gamle eigedomssystemt. I staden vart grunnlaget lagt for det individuelle, eksklusive eigedomssystemet. Dette er det eigedomssystemet me har i dag, med odelsretten som vektar. Men det tok lang tid før dette festa seg.

Ikkje før på 1900-talet hadde nært alle bønder vorte sjølveigarar. Toppen på det norske sjølveigarsystemet kom ikkje før i 1950 – aldri har det vore så mange sjølveigde gardsbruk i drift, mest 200.000. Midt oppi dette stod odelslova som symbol på dette bondesamfunnet. Men systemet bar i seg kima til si eigen undergang. Det hadde alt utvikla produktivkrefter som skulle sprengja det sund.

Kring 1950 sysselsette dei mange bruka godt over 20 prosent av dei arbeidsføre. I eit slikt samfunn, og i ein sosialdemokratisk orden der bønder og arbeidarar saman hadde lagt dei politiske premissane, der kunne odelsretten vera meiningsfull. Det er ikkje lenger slik.

Mange av lesarane vil vita at jordbruket vart meir og meir produktivt etter 1950. Ein fekk større og nye maskinar; kunstgjødsel, sprøytemiddel og kraftfôr vart for første gong brukt i stor skala. Slik kverva det gamle bort i eksosen frå dei store traktorane, og frå den kunstgjødsla jorda veks noko nytt fram, i ferd med å spreng sund odelsretten og sjølveigargardane.

Gardane vart større, meir profesjonelle og færre. Med under to prosent av arbeidsstokken sysselsett i jordbruket, og med berre litt under 40.000 aktive gardsbruk, er føresetnadane for odelsretten i ferd med å forvitra.

Odelsretten er stadig oftare oppe til debatt i stortinget, seinast våren som var. Framleis står odelsretten støtt i grunnlova. Men når jordbruket er så marginalt som i dag, og så produktivt og effektivt, så er det ikkje lenger like lett å argumentera for at dette er ein demokratisk, folkeleg rett med stor viktighet for nasjonen.

Det heller ikkje like lett å meina at jordbruksjorda bør vera ein slektsrett i eit system som fremmar vekst og effektivitet framfor noko anna, og i ein politisk orden som no er ny-liberal.

Dette betyr ikkje eigarskap til jorda ikkje er viktig lenger. Tvert om. Det betyr at dei som forsvarar odelsretten må sjå seg om etter ny mekanismar, og nye premiss, for å halda i hevd og eige den jordbruksjorda som opp gjennom historia har vore så sentral for landet vårt, og som ikkje vil bli mindre sentral i framtida.