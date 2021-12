Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Avsløring av dårlig dyrevelferd har forståelig skapt avsky mot kjøtt fra det husdyrhold som preger forvaltningsregimet i den vestlige verden. Kjøtterstatninger av planter har blitt en lukrativ forretningsidé basert på miljøbelastende metoder.

Problemstillingene knyttet til husdyrhold spenner over alt fra sult, ernæring, miljø, klima til helse og dyrevelferd. Kritikken er unyansert fordi den overser sammenhengen mellom levende jordsmonn, sunt kosthold, god helse, biologisk mangfold, et balansert klima og matsikkerhet som et resultat av vår forvaltning.

Kritikken er unyansert fordi den ikke tar hensyn til hvordan dyra har levd sitt liv og hvilken behandling produktene har fått før de når forbruker. Vi redder hverken helse eller klima ved å spise utelukkende plantekost, snarere tvert om. Beitende dyr har en nøkkelrolle i forvaltningen som krever kunnskap, ikke fordommer.

Økonomisk pressede produksjonssystemer gjør både bonde, dyr og samfunnet til tapere. Industrilandbrukets natur er prioritering av profitt til mellomledd og leverandører av driftsmidler, framfor stolte bønder, levende bygder og sunn mat til folk flest. Matindustrien prioriterer billige råvarer fra landbruket prosessert med salt, sukker og usunt fett, samt tilsetninger for holdbarhet og smak.

Et av resultatene er problematikken med fedme, diabetes og andre livsstilssykdommer.

Den rike del av verden kan utvilsomt klare seg med mindre kjøttforbruk, men dette bør sees i sammenheng med beitedyr vi trenger for å forvalte landskapet vårt, samt den energi krise vi ser konturene av. Energimessig krever beitende dyr svært lite i forhold til om de fôres med kraftfôr.

Landskap med stort naturmangfold og vitale økosystemer er påkrevd for å få klimaet i balanse. Gjennom å maksimere forholdene for fotosyntese vil tilsvarende mengde karbon fra atmosfæren lastes tilbake ned i jorda.

Ville og tamme klauvdyr stimulerer fotosyntese samt vannets og mineralenes kretsløp gjennom beiting, tråkk og gjødsling. Målretta beiting er et godt verktøy for å gjenopprette misligholdte økosystem, enten årsaken er overbeiting eller intensivt åkerbruk.

Ifølge den russiske forskeren Sergej Zimov, hadde velfungerende økosystemer i mammutenes tid et beitetrykk på 10,5 tonn dyr per km2. Med forenklet konvertering blir dette eksempelvis 21 x elg a’ 500kg på 1000da, potensielt mye kjøtt fra landskapspleie. Så kan man diskutere hvor mye av dette vi bør dele med ulven.

Annonse

"At kuer finnes er ikke årsak til et problem. Forvaltningen av våre totale ressurser er den store utfordringen." Kjøtt

Rødt kjøtt i seg selv er ikke usunt. Kostholdsrådene i Norge er uklare og unyanserte, de skiller hverken på dyras fôrseddel eller prosessering av kjøttet. Masaier og andre urfolk har i generasjoner hatt et ensidig kjøttbasert kosthold, men de tilbereder maten sjøl.

Beitedyr, og særlig storfe, leverer kjøtt med høy konsentrasjon av verdifulle næringsstoffer. Rødt kjøtt inneholder proteiner av høy kvalitet, mineraler og vitaminer som jern, sink og B12. Gravide, barn i vekst, tenåringer og den eldre del av befolkningen har spesielt behov for disse næringsstoffene.

Feilernæring kan oppstå i alle kulturer. Blant fattige grunnet matmangel, mens noen velstående miljøer i Vesten foretrekker ensidig plantekost. Kaloriinnholdet dekkes enkelt med nok plantekost, men proteinkvaliteten er den store utfordringen.

Fordelingspolitikk. Til tross for at verdens matproduksjonen er større enn totalbehovet, sulter 10 prosent av befolkningen, fordelingen er skjev.

Kjøttkutt blant rike land vil hjelpe like lite for de sultende som kutt i alt annet overforbruk, overforbruk er uansett urettferdig. Bygdefolk og nomader verden over vet at et enkelt husdyrhold er matsikkerhet.

Når husdyrholdet blir borte dør lokalsamfunnet. Et mobilt, levende matlager som gir umiddelbar tilgang til mat i form av melk, egg eller også blod. Dyra kan slaktes for kjøtt, de kan selges for penger og noen kan brukes til transport eller trekk-kraft.

En husdyreier trenger ikke nødvendigvis eie jord så lenge det er tilgang på fôrressurser. 2/3 av verdens landoverflate egner seg ikke for å dyrke planter til menneskeføde, men er utmerket for beitedyr. Åpenbart er det meningsløst å snakke om kjøttkutt i slike områder.

Åpenbart burde det overalt legges til rette for et husdyrhold i pakt med natur både av hensyn til ernæring og klima. Hjelp til selvhjelp der folk bor. At kuer finnes er ikke årsak til et problem. Forvaltningen av våre totale ressurser er den store utfordringen.