Er heilgenomsekvensering biologien sitt svar på Facebook og TikTok?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Forskarar har fått eit ypperleg verktøy til å studere smittefarlege mikrobar. Teknikken heiter heilgenomsekvensering, ofte kalla WGS. Med å sjå på heile gensekvensen kan vi anslå om eit smittestoff har kome inn i maten via dyr, plante eller menneske, om bakteria liknar på variantar av den som ein ofte finn i prosesseringsanlegg, om sekvensen også er funne hjå sjuke, og så vidare. Spennande og litt skremande.

Teknikken har noko til felles med styrkene og svakheitene til sosiale medier som Facebook og TikTok. Det er kraftfulle teknologiar som ein kan gjera mykje nyttig med, men også koma til å legge att mykje informasjon om både seg sjølv og andre i.

Dette fekk eg sjølv kjenne på i eit internasjonalt forskingsprosjekt eg var med på for nokre år sidan.

Vi skulle studere genetisk variasjon mellom stammer av bakteria Listeria monocytogenes langs kjeda natur-gard-prosesseringsanlegg-mat-menneske. Hypotesa var at variasjonen var størst i naturen, og mindre etter kvart som det vart lagt på selektivt press frå kuldelagring, vask, desinfeksjon og prosessering. Dette arbeidet skulle gjera det mogeleg å finne betre måtar å bekjempe Listeria på.

Men, før vi kom så langt, måtte vi samle inn Listeriastammer frå alle desse plassane. Lett match, tenkte vi. Vi hadde nok av stammer frå dei siste trinna i kjeda frå før, og prøver frå naturen burde vera lett å skaffe sidan Listeria kan finnast overalt.

Kollegaer frå heile landet samla inn jordprøver frå område utan trafikk av folk og dyr. Vi fekk oss ei overrasking. Av nær 400 jordprøver var det ikkje ei einaste positiv. Eg vart desperat. Det måtte vera noko feil med metodikken, så eg tok ei kontrollprøve, bak utedoen på hytta. Ganske mange av oss har Listeria i tarmen utan å bli sjuke av det, så Listeria burde finnast der. Og ja, denne prøva hadde Listeria. Eg vart glad og sende straks bakteriestamma til Frankrike for sekvensering.

Men dei ville ikkje berre ha bakteria. Dei ville også vita detaljert informasjon om prøva, så som dato, område, til og med GPS koordinatar for kvar prøva var teken. Dette skulle oppgjevast for alle prøver. Så begynte bekymringa, kva kunne vel finnast ut om akkurat mi prøve?

Enn om dei fann at sekvensen på stamma mi var den same som for kontrollstamma vi brukar på laboratoriet? I så fall hadde ikkje stamma hamna der tilfeldig, men via meg. Det ville vore dårleg nytt om vårt smittevernarbeidet på laboratoriet på instituttet. Slike kontrollstammar er lette å kjenne att med sekvensering. Eg såg alt for meg den store snakkisen på neste prosjektmøte og i verste fall ettersyn av instituttet frå diverse myndigheiter.

Annonse

Eit anna scenario var om sekvensen stemde med sjukdomstilfelle hjå menneske her til lands. På den tida vart det ikkje brukt WGS i oppklaring av matbårne sjukdomsutbrot, men det var avdekka at nokon bakterievariantar hadde gjeve sjukdom med fleire års mellomrom. Dersom det var match mellom mi stamme og stammer frå pasientar ville mistanken kunne gå mot beitedyr frå setrene rundt hytta, kanskje utan grunn.

Eg gjekk på nåler til svaret kom. Det var nesten kjedeleg: Det var ein sekvens som likna på andre stammer som hadde vore i jord lenge. Ein typisk miljøvariant. Eg var letta.

Eg kunne like gjerne ha teke ein selfie med namn og yrkestittel og lagt ut saman med prøva." Listera

Eg har lurt på kva som gjorde meg så uroleg, og korleis det kunne vore unngått. Vi hadde ei svært interessant hypotese og dei aller beste hensikter med studiet. Resultatet vart bra, så bra at datasettet er publisert i det velrenommerte tidsskriftet Nature Scientific Data. Bakteriestamma eg sende var frå eigen eigedom, så eg kunne ikkje lastast for å ha blottlagt andre.

Det problematiske var ikkje at eg fann ei Listeria monocytogenes bak utedoen. Det problematiske var at eg gav frå meg så detaljert info at bakterieprøva kunne sporast tilbake til vår tomt på spesifikk dato. Eg kunne like gjerne ha teke ein selfie med namn og yrkestittel og lagt ut saman med prøva.

Om eg hadde halde tilbake denne informasjonen, ville dei som sekvenserte ikkje ha sett anna enn: Listeria monocytogenes i Norge, 900 moh., hyttetomt, og det ville ikkje ha vore det aller minste kontroversielt.

Det er denne likskapen mellom WGS og sosiale medier eg ser som problematisk: All informasjonen vi gjev frå oss utan å skjøne det, og at den kan brukast til å svara på andre spørsmål enn dei vi først hadde.

Det er lett å stenge døra fordi ein ikkje heilt veit kva som kan dukke opp av informasjon. Men samtidig, om ein ikkje kan dele data frå ulike kjelder og setja dei saman på nye måtar, stenger vi og for mange gode hensikter.

Deling av data er elefanten i rommet for viktig arbeid med til dømes helseproblematikk knytta til samspelet mellom mennesker, dyr og miljø, kalla Ei-Helse problematikk. Dette er noko vi stadig får augo meir opp for. Og, det er noko både vi og andre som arbeider med tematikken arbeider med å finne gode løysingar på.