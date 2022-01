Alle former for kraftutbygging har konsekvenser. Derfor er det viktig å se på helheten i klimaomstillingen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Så var vi her igjen. Nytt år burde bety blanke ark og fargestifter, men i stedet har vi tatt med oss bekymringene fra i fjor. Dyr strøm, økende koronasmitte, uvær og storm som gjør hverdagen utfordrende.

Her jeg sitter i Sogn er den stadige vekslingen mellom regn og snø langt opp i høyden en ubehagelig påminnelse om at klimaendringene ikke lenger er noe fremtidige generasjoner må hanskes med. Det er noe som allerede er her, og som vil forsterkes i årene som kommer.

Den nye Ap/Sp-regjeringen har hatt hendende fulle med akutte kriser, men har også lovet store kutt i Norges klimagassutslipp for å nå våre klimaforpliktelser. I Hurdalsplattformen har regjeringen forpliktet seg til å kutte 55 prosent av utslippene i Norge innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå).

Samfunnet skal omstilles bort fra petroleum (på sikt, vel og merke, for 53 nye letelisenser ble tildelt forrige uke). Samtidig skal folk ha en jobb å gå til, strømmen skal ikke skal koste for mye, og det lille vi har igjen av natur og biologisk mangfold må ivaretas.

Det krever mye av samfunnsplanleggingen i året som kommer, for det at konsekvenser av omstilling rammer svært ulikt, er blitt et velkjent tema i norsk offentlighet. Statsminister Jonas Gahr Støre snakket også om dette i nyttårstalen sin, og understreket at omstillingen skal være rettferdig.

Men rettferdig for hvem, og på hvilken måte? Det spørsmålet pekte sametingspresident Silje Karina Muotka i sin nyttårstale samme dag. Hun fremhevet reindriftssamene i Fovsen Njaarke, som i årevis har stått i en kamp for å bevare beiteområdene sine på Fosen i Trøndelag.

I oktober i fjor kom Høyesterett med en mye omtalt dom i saken. Som urfolk har reindriftssamene en rett til å utøve sin kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, og ifølge dommen er denne retten krenket av vindkraftutbyggingene på Roan og Storheia. Ekspropriasjonstillatelse og konsesjon til bygging av 151 vindturbiner er derfor ugyldig.

Da konsesjonen først ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2010, klaget reineierne på dette, men de fikk ikke medhold av Olje- og energidepartementet (OED), som er klageinstans for slike innsigelser. OED valgte å opprettholde vedtaket, og gav Fosen Vind AS tillatelse til å begynne byggingen mens saken ble tatt til domstolene.

Nå, etter at turbinene er ferdig bygget, har altså Høyesterett slått fast at vinterbeitene i praksis er tapt for reindrifta, og at utbyggingen er i strid med reineiernes rett som urfolk til å praktisere sin kultur.

De siste månedene har juristene i Olje- og energidepartementet lett etter en løsning som lar vindturbinene stå, mens kravet fra reindrifta og Sametinget er klokkeklart: turbinene må ned, for det finnes ingen annen måte å hindre fortsatt rettighetsbrudd på. Norske Reindriftssamers Landsforbund har gitt sin støtte til reindrifta i brev til statsministeren og forventer at det kommer en løsning på bordet innen starten av mars.

Hvordan Fosen-saken ender, vil vi forhåpentlig få svar på i løpet av de neste månedene. I mellomtiden er det nok av andre strider om vindkraftanlegg, enten det er i samiske beiteområder på Øyfjellet i Nordland (hvor krisen er akutt), langs kysten og innover i landet i Finnmark, eller lenger sør hvor spørsmålene om naturverdier og folks nærnatur har skapt store debatter.

Vindkraftutbygginger landet over har medført at mange mennesker har fått et bittert og fiendtlig forhold til klimaomstillingen. Det som skulle være en løsning med fornybar strømproduksjon, har ikke vært veid godt nok opp mot konsekvensene av arealinngrep og nedbygging av natur, for dyreliv og for lokalsamfunn.

Nye konsesjonsvilkår gir mer makt til kommunene. Det flytter beslutningene nærmere områdene det gjelder, men skaper også nye problemstillinger som og vil kreve mye av lokalt forvaltningsnivå. Her trengs både mer kunnskap gjennom forskning på miljø og samfunn, og solide forvaltningsprosesser som gir tillit til prosess og utfall.

Nå som det også går diskusjoner om å gjenåpne vernede elver for energiutbygginger, er det kanskje verdt å ta et skritt tilbake og spørre hvilke verdier som er så viktige at de er verdt å verne om, også hvis det er et spørsmål om omstilling og fornybar energi.

Er det kun spektakulære fossefall som Vettisfossen (som fikk vern alt i 1924!) som er verneverdige? Eller skal vi også ta hensyn til det som ikke umiddelbart er synlig eller nyttig for oss mennesker, slik som myrer, fjellplatåer og inngrepsfrie områder som er viktige for primærnæring og kulturarv?

Hva skal fastsettes som urørlig når beslutninger skal tas om hva som skal elektrifiseres og hvem som skal betale for det, for eksempel i Nordsjøen eller langs de elvene det er kjempet så mange kamper for å verne?

Dette er spørsmål som går til hjertet av hva slags samfunn vi vil ha for framtiden. Politisk sett er det spørsmål om hvordan utslippskutt skal tas, hvor mye strøm som skal spares og hvor mye ny infrastruktur som skal bygges ut.

Men konsekvensene av politikken, og derfor også utformingen av den, angår alle i samfunnet. Derfor er det viktig å se helheten i omstillingen, slik at vi også kjenner igjen verden rundt oss og demokratiet vårt når vi ser tilbake noen tiår fra nå.