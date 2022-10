Kontorrottene som hjelper melkekuene

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Mastitt er når kua har betennelse eller infeksjon i juret, og dette er en stor utfordring for melkeproduksjonen. I Norge er Mastitt «den mest tapsbringende av alle husdyrsykdommer». I håndteringen av mastitt er bonden og veterinæren naturligvis sentrale. Men i tillegg til disse sitter det flere «kontorrotter» rundt omkring i landet, og jobber på hver sin PC, nesten uten å se en ku.

Haakon Bakka er en av de som jobber med dyrehelse hele dagen, men som nesten aldri ser et fjøs. Hva gjør man da egentlig? Her vil vi snakke om mastitt, men vi inviterer deg også til å tenke på dette som et eksempel på problemløsning innenfor matproduksjon.

Det er en rekke bakterier som er kjent for å forårsake mastitt. Når det forekommer mistanke om mastitt, sendes det prøver fra kuas spener inn til et laboratorium hos Tine. Hvis laboratoriet påviser en bakterie kan man starte målrettet behandling mot denne bakterien.

I tillegg til å løse de enkelte situasjonene er vi jo alle nysgjerrige på hva vi kan gjøre for å forhindre mastitt generelt. Bør vi vaske bedre? Bør kuene gå mer ute? Bør de ha mer plass? Bør de melkes annerledes?

Alle bønder har kjent på frustrasjonen over kua som står med hovent jur og smerter, og som plutselig blir til en utgift i stedet for en inntekt. Det er fort gjort å gjøre seg opp en mening om hva som er årsaken til mastitten, som gjerne kommer ubeleilig søndag kveld. Kanskje tenker bonden i det eldre båsfjøset at dette ikke hadde skjedd dersom hun sto i et moderne løsdriftsfjøs med topp ventilasjon, skånsom melking og god plass.

Litt lenger inn i dalen oppdager en annen bonde den tredje mastitten på en og samme uke. Det var ikke det han trengte nå, han som allerede var stresset for den høye gjelda etter å ha bygget nytt løsdriftsfjøs til 12 millioner. Dette ville nok ikke skjedd i det gamle båsfjøset, tenker han, hvor kuene slappet av i sin egen bås, rene og fri for mobbing fra andre kyr, og de ikke lå i hverandres melkesøl.

Tine og Veterinærinstituttet analyserer data om mastitt-bakteriene, hvilke kyr som får påvist sykdom, og hvordan driftsopplegget rundt disse kuene er. Målet er å finne sammenhenger mellom bakteriefunn og driftssystem. Sammenhengene kan igjen brukes til å forstå årsakene til mastitt, og dermed finne målrettede tiltak for å forebygge infeksjonene.

Men, hvordan kan dette være så vanskelig? Kan vi ikke bare lage en rapport om hvordan driftsopplegget er for kyr uten mastitt, og en om hvordan det er for kyr med mastitt, og så prøve å gjøre mer av det ene enn det andre?

Den første store utfordringen som møter oss med disse dataene er at en ku kan ha én eller flere bakterier som kan forårsake mastitt. For kyr med bare én bakterie vet vi at den er synderen. Men for å finne synder-bakterien i kyr med flere bakterier må vi bruke en kombinasjon av veterinær-kunnskap, for å rangere bakteriene etter hvor farlige de er, og statistikk-kunnskap, for å regne på hvilken av bakteriene som mest sannsynlig er synderen og hvor stor usikkerheten er.

Den andre store utfordringen er både subtil og kjempeviktig. Da vi så på datasettet som helhet så det ut som at en av bakteriene forekom mye oftere i kyr med robot-melkesystem. Fra dette kunne vi laget en hypotese om at denne bakterien kan gro i robotmelkesystemet.

Men, før man begynner å trekke konklusjoner må man se på datamaterialet fra flere forskjellige synsvinkler. Og, da vi passet på å sammenligne kun fjøs med relativt like besetningsstørrelser, da forsvant dette resultatet! Det vil si at robotmelkesystemet ikke ga mer av denne bakterien.

Dette er det vi på fagspråket kaller confounding, «forvirring». De fleste av robotmelkesystemene var på relativt store gårder. Så når man da stiller spørsmålet «blir det mer av bakterie X hvis man bruker robotmelkesystem?» likner dette spørsmålet for mye på «blir det mer av bakterie X hvis gården er større?», og da må man gjøre grundige statistiske analyser for å kunne skille mellom disse spørsmålene.

Det kan være mange grunner til at kuenes omgivelser er forskjellige på små og store gårder, ikke bare melkesystemet.

Alt i alt er det en viktig og vanskelig jobb å sammenstille informasjon til et nasjonalt helhetsbilde. Hvis man bare ser på informasjonen rått kan man fort komme til å trekke konklusjoner som er feil. Og hvis man på feilaktig grunnlag anbefaler å velge bort melkerobotsystemer får det store konsekvenser for hvordan vi investerer på gårdene og hvilken arbeidshverdag bonden får.