Klimasyk rein med mark på hjernen

Sommeren 2018 var rekordvarm, og det ble solgt rekordmange iskrem i Norge. Dette var dessverre ikke den eneste rekorden denne sommeren. Sommeren ga også rekordmange rein med en alvorlig parasittsykdom. På nordsamisk kalles denne for Livtsja-vikke, mens hjernemark er det norske ordet på parasitten.

Sykdommen forårsakes av parasitten Elaphostrongylus rangiferi, som har en livssyklus like komplisert som navnet. Parasittens liv er med snegler som mellomvert og rein som hovedvert. Hos reinen vandrer parasitten til hjerne og ryggmarg, og det er dette som forårsaker de karakteristiske symptomene: Svakhet i bakkroppen, ustøhet og nedsatt beiteevne. Mange rein dør.

Grunnen til at hjernemark ble et problem hos rein sommeren 2018, er at parasittens utvikling i snegler er svært temperaturavhengig. Utviklingen tar to til tre måneder ved temperaturer under 15 °C, men bare to uker ved temperaturer over 20 °C.

Gjennomsnittstemperaturen i Norge har hittil vært så lav at parasittutviklingen har tatt lengre tid, men våren og sommeren 2018 var det unormalt mange dager med temperaturer over 20 °C i viktige områder for rein. En endret dynamikk mellom vertsdyr og parasitt ved økende temperatur er beskrevet også for en rekke andre parasitter.

Vi kan forvente et generelt økt smittepress og økt forekomst av denne alvorlige parasittsykdommen hos rein.

Reineierne har mistet mange dyr og etterlyser nå tiltak for å hindre smitte med hjernemark. Det er behov for modeller som, basert på flokkarealbruk og lokale vær- og klimadata, kan forutse når smittepresset på beite blir høyt. Deretter kan reineiere varsles om dette. Liknende systemer er utviklet for sau i England, hvor bøndene varsles når det er økt fare for parasittsmitte. Dette vil gi reineierne mulighet til å utføre tiltak, som f.eks. å bytte beite for å unngå smitte, eller endre slaktestrategi.

Når symptomene oppstår, ligger parasitten trygt gjemt i hjerne eller ryggmarg, og det fins da ingen effektiv behandling. Det fins, derimot, langtidsvirkende parasittmidler for andre arter som kanskje kan hindre at smitten finner sted. Disse midlenes potensiale til å beskytte rein mot smitte må først utprøves på rein under kontrollerte, eksperimentelle forhold.

Hjernemark er ikke et nytt problem. Johan Turi beskrev sykdommen allerede i 1910 i boka "Muitalus sámiid birra", som handler om livet til reindriftssamene tidlig på 1900-tallet. Turi skrev “Livtsja-vikke är sådan, att renen ibland är till synes aldeles frisk, men den magrar och blir ibland sådan, at inte bakkroppen på renen kan stå upprätt, utan den släper bakkroppen med framkroppen.” [Svensk oversettelse av Muitalus sámiid birra, 1917].

Sykdommen er ikke ny, men omgivelsene har endret seg og er fortsatt i sterk endring. Ifølge FNs klimapanel kan vi forvente oss en varm fremtid. Det spås at temperaturen vil øke med 1,5–4 °C fram til 2100, sammenlignet med 1850-1900. På høyere breddegrader, som i Norge, vil temperaturen øke mer enn gjennomsnittet.

Nye somre, med nye iskrem- og temperaturrekorder, vil tillate at utviklingen av hjernemark i snegler kan gå raskt. Vi kan forvente et generelt økt smittepress og økt forekomst av denne alvorlige parasittsykdommen hos rein, og vi vil gå fra enkelte sykdomstilfeller til sykdomsutbrudd hos flere dyr.

Vi kan derfor snart befinne oss i en situasjon hvor vi må håndtere store sykdomsutbrudd hos rein hvor vi verken har effektiv behandling, modeller til å predikere hvor og når smittefaren er størst, eller parasittmidler til å hindre at smitten finner sted.

Av hensyn til dyrevelferden og til reindriftsnæringen som husdyrproduksjon og samisk kulturbærer, er det viktig at denne utfordringen tas tak i snarlig av forskningsinstitusjoner, forvaltningen og reindriftsnæringen i samarbeid.