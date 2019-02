Ikke glem de som gjør møkkajobben

Det er ikke bare pollinatorene, som trenger vakre blomsterenger, vi er redde for. Vi er også bekymret for de som gjør drittjobben. Mangfoldet i kumøkka er truet.

Insektdøden begynner dessverre å bli et allment kjent begrep, og nylig kom det enda en vitenskapelig artikkel som viste til at faren er stor. Det industrialiserte monokulturlandbruket fikk mye av skylden.

I Norge er bildet litt annerledes. Vi har f.eks. bare 3 prosent dyrka mark, og topografien vår hindrer at monokulturene strekker seg så langt øyet rekker. Men monokultur er ganske dominerende i vår landbruksdrift også. Hvordan skjøttes beitemarka? Hvordan skjøttes arealene og korridorene mellom de viktige leveområdene for ville dyr og planter? Det holder ikke med noen få hotspots som skjøttes etter alle kunstens regler hvis resten blir lagt om til grønne ørkener.

Jeg har skrevet en del om bier og blomster i denne spalta, og hvor viktig kua og sauen er. Jeg har dratt linjene til mammutens tid for at leserne skulle få det inn med teskje hvor langt tilbake i tid dette finstemte samspillet mellom biologisk mangfold og beitedyr har foregått. Men nå skal jeg fortelle om noen insekter som knapt har fått oppmerksomhet, og heller ikke har fått en egen strategi signert av sju ministre, som faktisk pollinatorene fikk i fjor.

Møkkbillene ligger vel sånn omtrent nederst på lista over insekter folk flest husker på som viktige. Men det er de! De er ikke langt unna meitemarken i nytteverdi, og det bør bekymre mange at stadig flere av dem er på rødlista over truede arter. Møkkbillene er avhengig av at det slippes kuruker ute på beitene. Sånne fine faste.

Den mest kjente fortellingen om møkkbiller er fra Egypts mytologi. Egypterne var klar over det nidtidige arbeidet noen biller utfører. Billene triller møkk-kuler med bakbeina mens de går baklengs over lange strekninger. I mytologien ryddet de til og med plass til fortellingen om at solen var en ball som ble rullet over himmelhvelvingen av en enorm bille.

For noen år siden oppdaget man også at afrikanske gjødselbiller kunne navigere etter stjernene og månen for å få en rett linje til å trille møkk-kulene sine etter.

Vi har disse møkkelskende billene i Norge også, 48 ulike arter. Den mest kjente i Norge er kanskje tordivelen i sangen av Alf Prøysen. Bryllupet med flua sto på en hestelort, etter en overtalelsesrunde hvor flua gjorde narr av billa som graver i muld og jord.

Men tordiver’n er ikke noe å le av! Endring i måten vi driver landbruk på har også fått denne gruppen insekter til å miste leveområdene sine. Det er spesielt sanddyner, strandenger og ugjødslede naturbeitemarker som er viktige, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Her bor det mange sjeldne og trua arter. I likhet med truslene for bier og andre pollinatorer, er det intensivering av landbruket som utgjør trusselen. Beitemarker som dyrkes opp fjerner livsgrunnlaget for de de møkklevende artene. Gjengroing av beite og åpne arealer med mindre husdyrmøkk er en annen årsak.

Jorda har godt av billenes appetitt for møkk. For når billen spiser møkk, lager den ganger gjennom kuruka. Strukturene endres, luft slipper til og nedbrytningen skjer raskere. Jordsmonnet tar imot de frigjorte næringsstoffene, som plantene kan ta opp.

Denne sirkulære ressursbruken burde bli hedret med nobelprisen i økonomi. Men halvparten av de små fantastiske vesenene som får dette kretsløpet til å gå rundt, er på rødlista. Nesten tjue prosent av møkkbillene er betraktet som utryddet i Norge. Ikke lovende.

Ulike miljøtilskudd skal hjelpe bøndene til å bli med på redningspakken for insektene våre. Gjennom RMP og SMIL kan man søke om tilskudd til tiltak som bidrar til å ivareta biologisk mangfold. Fra i år kan man søke om tilskudd til beite eller slått av området med trua naturtyper. Naturbeitene der møkkbillene trives er en truet naturtype.

Men arbeidet med å redde landbruket fra å bli en ødemark uten yrende liv av insekter krever at man ser på hvordan de store pengene i jordbruksoppgjøret blir brukt. Møkkbillene er også avhengig at midlene fra Innovasjon Norge kan bruke til å modernisere mindre fjøs der hvor besetningene fortsatt nyter godt av beite. Vi kan ikke ha en landbrukspolitikk med gjengroing og intensivering. Det liker ikke insektene våre, som sammen med sola og vannet bidrar til å holde produksjonsevnen i gang i et evig kretsløp.