Hvem gir bønder råd om ny teknologi?

Vi har lest og hørt mye om at jordbruket må bidra til reduksjon av klimautslipp, utvikle mer klimatilpasset drift, produsere mer mat, øke produksjonen- og bruk av norske fôrressurser og generelt drive økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Alt dette er krevende oppgaver.

For at jordbruket skal nå målene kreves det at bønder tar i bruk ny kunnskap og teknologi på en rekke områder. Bonden må først foreta en vurdering av nytteverdi, både på kort og lengre sikt. Noen teknologier krever store investeringer og omstillinger på gården, og mange også datakunnskap for å utnyttes. Implementering kan generelt være utfordrende for bønder og særlig hvis bonden ikke er spesielt interessert i ny teknologi og bruk av data. Bønder trenger råd både for å vurdere investering i ny teknologi og for å kunne ta i bruk teknologien.

I EU-prosjektet AgriLink, som nettopp handler om hvem som gir råd til bønder i innovasjonsprosesser, har Ruralis intervjuet bønder som har tatt i bruk elektroniske bjeller (e-bjeller) på sau i Sogn og Fjordane og melkerobot i Trøndelag. Innovasjon sees på som en prosess som deles inn i tre fase; oppmerksomhets-, vurderings- og implementeringsfasen.

I Trøndelag ble de fleste bøndene kjent med melkerobot-teknologien gjennom fagblad, andre bønder og leverandører av robot. De tradisjonelle rådgiverne i landbruket, som Tine, hadde ingen rolle i denne fasen for de 20 melkerobot-bøndene som ble intervjuet.

Mens pioner-bøndene som tok i bruk robot tidlig på 2000-tallet fikk svært lite rådgivning både i vurderings- og i implementeringsfasen, gir de som tok i bruk robot fra rundt 2010 og senere, tilbakemelding om god rådgivning fra både leverandører og de tradisjonelle rådgiverne i vurderingsfasen og i hovedsak fra leverandører og Tine under implementering av roboten.

I Sogn og Fjordane ble sauebønder oppmerksomme på e-bjeller gjennom fagblad, andre bønder eller ved å delta på møter der Fylkesmannen presenterte et prosjekt om å hindre rovdyrtap. Ved å søke støtte fra Fylkesmannen gjennom beitelaget kunne bøndene få kjøpt e-bjeller til subsidiert pris. Beitelagene består av sauebønder som har felles utmarksbeite og tradisjonelt har samarbeidet blant annet om sanking utpå høsten.

Ifølge intervjuene med 19 bønder som brukte bjeller, hadde rådgiverne i landbruket heller ikke her noen merkbar rolle i å gjøre bønder oppmerksomme på teknologien. I vurderings- og implementeringsfasen ble kjøp først og fremst vurdert i beitelaget og i møter i Norsk Sau og Geit, og det var i hovedsak datakyndige bønder i beitelaget som gjorde i stand bjellene for bruk hos mindre datakyndige medlemmer. De datakyndige bøndene har i hovedsak klart å ta i bruk teknologien på egen hånd uten mye hjelp utenfra.

Ut fra studiene kan vi reise en hypotese om at de tradisjonelle rådgiverne ikke er pådrivere for teknologiske nyvinninger i en tidlig pionerfase. At landbruksrådgiverne har klart å ta en sentral rolle etter hvert i rådgivning på melkerobot, er viktig slik at bønder får råd fra uavhengige aktører, særlig i vurderingsfasen. De kan sikre at bonden får et mer helhetlig bilde av konsekvenser av en investering og om den er bærekraftig. Dette er spesielt viktig når store beslutninger skal tas som å investere i robot.

Å investere i e-bjeller er en svært liten investering i forhold til melkerobot. Likevel, i en næring der prisen for sauekjøtt ikke har vært økonomisk bærekraftig, var det viktig med subsidiert pris for å få bønder til å teste teknologien. Med utgangspunkt i lite ressurser for rådgivning på sau var det en klok beslutning av Fylkesmannen å kreve at beitelaget skulle ta ansvar for kjøp av e-bjeller på vegne av medlemmene. Dette har førte til at bruk av e-bjeller i dag er spredt til svært mange sauebønder som ellers med liten sannsynlighet hadde tatt i bruk teknologien.

Der rådgivning er mangelfull og teknologien er relativt enkel å ta i bruk, kan bønder hjelpe hverandre med å spre ny teknologi. Der teknologien er mer komplisert og investeringen større er det viktig at bønder har nøytrale rådgivere å spørre til råds. Det er imidlertid ikke nok å være nøytral. De tradisjonelle rådgiverne har en stor jobb å gjøre i å holde seg oppdaterte på ny teknologi for å kunne gi råd som fører til bærekraftige løsninger for bonden.