Årlig rapporteres 10-20 strandinger av sjøpattedyr til Havforskningsinstituttet. Trolig er dette kun en brøkdel av det faktiske antallet.

Undersøkelse av disse dyrene kunne gitt nyttig informasjon, både om hvorfor de strander og havets helsetilstand. For å få denne informasjonen trenger vi koordinering, for eksempel gjennom etablering av et offentlig, nasjonalt strandingsprogram.

I løpet av første halvdel av 2020 ble flere store hvaler funnet på land i Norge. Funn i Chile av en ansamling hvalfossiler datert til å være 6-9 millioner år gamle viser at strandinger på ingen måte er noe nytt. Så hvorfor skal vi da bry oss om sjøpattedyr som strander langs kysten vår, utover å bekymre oss for de betydelige logistiske utfordringene de stinkende, svære hvalkadavrene byr på for kystkommunene?

Det kan være en rekke grunner til at sjøpattedyr strander. Naturlige årsaker kan inkludere svekkelse på grunn av alder, sult, rovdyrangrep, separasjon fra foreldredyr, dårlig navigering grunnet vær eller andre forhold, sosialt samhold i en gruppe, eller forgiftning fra alger. Det kan kanskje være en av disse årsakene som gjorde at de chilenske hvalene i sin tid strandet.

Sjøpattedyr kan også strande på grunn av menneskelige aktiviteter. Innvikling i fiskeredskap eller marint søppel, inntak av søppel, skipspåkjørsler, skader fra skipspropeller, eller eksponering for undervannsstøy, kjemiske utslipp eller oljeutslipp er godt kjente eksempler. En gåsnebbhval som strandet på Sotra i 2017, hadde spist over 30 plastposer og måtte avlives. Gåsnebbhvalen fra Sotra fortalte et tydelig budskap og ble et svært synlig symbol på den problematiske plastforurensingen av våre verdenshav.

I et økologisk perspektiv kan sjøpattedyr ses på som markører for havets helsetilstand. Endringer i strandingsmønster kan signalisere skiftninger i økosystemet, for eksempel endret tilgang på byttedyr eller endret artssammensetning av strandede arter som følge av klimaendringer. Delfinarten kvitnos ble i 2015 for første gang registrert fast i isen så langt som 80 grader nord, og isbjørnen fikk prøve en ny matrett. Delfinen strandet på dette uventede stedet fordi den hadde beveget seg mye lengre nord enn vanlig, på grunn av økende temperaturer. Forandret balanse i økosystemer kan også føre til at forekomsten av skadelige bakterier, virus, algegifter eller miljøgifter endres.

I 2014 døde tusenvis av sel i Nord-Europa grunnet infeksjon med et mutert fugleinfluensavirus. Influensavirus smitter sannsynligvis mellom fugler og seler regelmessig. I dette tilfellet muterte viruset og utviklet evnen til å spre seg mellom seler, med en dødelig epidemi blant sel som konsekvens.

Influensaviruset kan også smitte mellom sel og menneske. 27. november påviste Veterinærinstituttet for første gang i Norge høypatogen, altså svært smittsom, fugleinfluensa hos ei kortnebbgås i Rogaland. I disse, påfølgende, dagene blir nå samme virus påvist hos flere typer fugl. Selens mulighet til å komme i kontakt med viltlevende fugl, samt deres mottakelighet for smitte, gjør at vi ikke kan utelukke at de kan spille en rolle i utviklingen og spredningen av viruset. Dette viser hvor viktig det er med en kontinuerlig overvåkning av forekomsten av relevante sykdomsagens også hos sjøpattedyr.

Strandinger utløser mye lokalt og privat engasjement, og dette er et godt utgangspunkt for mer systematisk kunnskapsutvikling til beste for både dyr, helse og samfunn. De fleste landene i Europa har organiserte strandingsnettverk for å sikre en god håndtering av strandinger, men Norge mangler foreløpig dette. Etablering av et offentlig, nasjonalt strandingsprogram ville gitt en bedre oversikt over forekomsten av strandinger og gi økte muligheter for standardiserte obduksjoner, prøveuttak og passende undersøkelser. Da kan vi også enklere utvikle nødvendig kunnskap om de bakenforliggende årsakene til at sjøpattedyrene strander, hvilke trusler de eventuelt står overfor, også menneskeskapte, samt bedre oversikt over hvilke sykdomsagens som sirkulerer.

Statsminister Erna Solberg publiserte nå i desember en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature hvor hun presiserer viktigheten av havets helse for å sikre menneskelig velstand og utvikling. Innsamling og bevaring av strandingsdata og biologisk materiale for forskning og forvaltning vil legge til rette for større undersøkelser av trender i rom og tid. Skal vi forstå hvordan vi kan gjøre ting riktigere og bedre, trenger vi bedre kunnskap om hva som skjer og hvorfor. Strandete sjøpattedyr kan fortelle oss mye om dette.