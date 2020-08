Husdyrjordbruket og mordyra

Norsk jordbruk kan grovt deles i tre, grasproduksjonen baserte på stor- og småfe som tygger drøv, kornproduksjon med grunnlag i forbruket hos dyr og mennesker og hagebruk (inkl potet) der mennesker bruker sluttproduktet. Til dette brukes cirka 9,8 mill da totalt areal innmark i Norge. Bruken av utmark kommer i tillegg.

Innmarka utgjøres av 6,6 millioner dekar grasareal, 2,8 millioner dekar går til korn og cirka 0,4 millioner dekar til grønt, bær, frukt og potet (hagebruk). Om vi forutsetter at alt hagebruksareal går til mennesker er det 4 prosent av norsk totalareal, men vi må legge til menneskets andel av kornarealet for å få et presist estimat på hvor mye som går rett til menneskeføde.

Vi vet at vi bruker knapt 200.000 tonn norsk matkorn i året av en gjennomsnittsavling på 1,2 mill tonn, så det utgjør da knappe 20 prosent av kornarealet eller 0,5 millioner dekar. Samlet produseres da menneskeføde direkte i snitt på 0,9 millioner dekar eller snaut 10 prosent av Norges totalareal. Jordbruket i Norge er i dag i praksis nesten helt avhengig av husdyrholdets omfang og fôrseddel.

Det er drøvtyggerne som bruker mest norsk areal gjennom beiting og høstet gras. Lam og ammeku anslåes å ha 85-97 prosent av fôrseddelen fra norsk areal, mens melkeku ligger på rundt 80 prosent, inkludert kraftfôr. Dette kan økes videre, men vil det særlig kreve mer og bedre grovfôr (gras) i melkeproduksjonen. Det er jo relativt lite igjen å øke på i grasbasert kjøttproduksjon, dog er utvidet beitebruk både i inn- og utmark ønskelig.

Men produksjon av egg, svine- og fjørefekjøtt er avgjørende også for arealbruken, da de foredler om lag halvparten av fôrkornet til kjøtt, den øvrige halvparten spises av drøvtyggerne.

Men kjernen i systemet er mordyra. De opprettholder muligheten for bruken av norsk areal. Det er de cirka 220.000 melkekyrene, de 40.000 melkegeitene, de 100.000 ammekuene, de om lag 950.000 søyene og 80.000 purkene som holder norsk areal gjennom eget forbruk og deres kalver, lam og grisunger. For fjørefeholdet er det noe mer komplisert gjennom et mer spesialisert avlsdyrsystem med rugerier for verpehøns og broilerkyllinger. I dette systemet er det om lag 55.000 morhøner for oppal av verpehøns og 550.000 avsldyr for oppal av broiler. I tillegg kommer avlsbesetning for kalkun. Mordyra holder Landbruks-Norge i gang, i tillegg til det direkte menneskelige forbruk.

Eksempelvis omsetter norsk meierisektor for drøye 25 milliarder kroner i året og med 220.000 melkekyr, kan man forenklet si at hver melkeku gir opphav til omsetning på over 100.000 kroner i året, mens melkegeita anslagsvis ligger på en tidel av kua.

Grasarealet drives i all hovedsak der det er dyr til å utnytte det, så investeringer i ombygging og fornying av fjøs, gjødsel- og fôrlagere er helt avgjørende. Støtte til fjøs på små og middelstore bruk er en nøkkel til å sikre arealbruk over hele landet, ikke minst der gjennomsnittsbesetningene er mindre enn landet ellers. De siste årene (2013-2019) er det særlig Møre og Romsdal som kommer svakt ut med en arealavgang på drøye 5 prosent, ifølge Landbruksdirektoratet. Med 0,75 prosent fall i året, går det fort nedover.

I en spørreundersøkelse fra Agri Analyse om seterbruket, svarer brukerne at ulike former for driftstilskudd og investeringsstøtte er avgjørende for videre drift. Også seterbrukere er mindre enn landssnittet (22 kyr vs 28 kyr) og færre har lagt om til løsdrift (krav fra 2034). Fortsatt er 13 prosent av alle geite- og kumelkeprodusenter på setra (950 setere er i drift), og i Buskerud og Hedmark setrer 40 prosent av melkebrukene. Seterdriften er regionalt avgjørende for ressursbruk både i bygda og i utmarka, men 60 prosent av setrene er nedlagt siden årtusenskiftet og det haster å sette inn tiltak. Kapitalkravet for å opprettholde to driftsenheter er stort og mange har store kostnader på vann, vei, aggregat/strømtilkobling mm.

Veien til bedre og større arealbruk og lavere import går blant annet gjennom økonomiske virkemidler knyttet til selve dyreholdet og geografisk fordeling av mordyra, rene arealvirkemidler neppe vil ha tilsvarende effekt for dyreholderne. Planteprodusenter treffes mer direkte med arealvirkemidler og begge har selvsagt god nytte av økte priser. Men mesteparten av kornproduksjonen er jo avhengig av at dyreholdet har råd til å betale. Målrettet bruk av investeringvirkemidler til å styrke driftsapparat for dyre- og planteproduksjon vil stimulere arealbruk over hele landet dersom en økt pott brukes målrettet i et nasjonalt løft – det er en god investering for Norge.