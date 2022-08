Hundegalskap – en glemt sjukdom

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Sjukdommen rammer svært ulikt ettersom de fleste som dør bor i ressurssvake områder på landsbygda i Asia og Afrika. Bedre kontroll med løshunder, vaksinasjon og tilgang på adekvat helsehjelp er tiltak som skal bidra til å nå målet om å utrydde hundeassosiert rabies innen 2030.

Nær 20 varianter av lyssavirus kan føre til rabies. De fleste variantene er påvist hos flaggermus. Flaggermus blir ikke nødvendigvis sjuke av viruset, men kan smitte såkalte ikke-flyvende pattedyr som hunder, rev, storfe, hester og mennesker.

På et eller annet tidspunkt i evolusjonen har et av lyssavirusene – ofte bare kalt rabiesvirus – tilpassa seg ulike rovdyr som har blitt den viktigste smittekilden i store deler av verden. Andre lyssavirus smitter sjelden til mennesker og andre ikke-flyvende pattedyr.

Rabies er langt på vei utrydda i vår del av verden. I Europa har rødrev vært den viktigste smittekilden for rabies, men vaksinering ved hjelp av åter som spres fra lufta med fly og helikopter har vist seg å være svært effektivt for å forebygge infeksjon hos rev.

Dermed reduseres sannsynligheten for smitte til andre dyr og mennesker, og sammen med krav om vaksinering av kjæledyr og strenge regler for innføring av dyr fra land utenfor EU har vaksinering av rev bidratt til at rabies både hos dyr og mennesker er en sjeldenhet i Europa.

Dersom et menneske skulle være så uheldig å bli eksponert for mulig smitte, vil sjukdom likevel kunne forebygges dersom en kommer tidlig til behandling – et gode som er tilgjengelig for de fleste i den vestlige verden.

"Et dyr som er smitta av rabiesvirus framstår ikke alltid som sjukt eller aggressivt, og viruset kan smitte via spytt som kommer inn i små sår ved sleiking." Sjukdomstegn

I andre deler av verden er derimot rabies fortsatt en stor folkehelseutfordring. Til tross for at rabies er en sjukdom som kan forebygges nærmest fullstendig, er det anslått at omkring 60.000 mennesker hvert år dør av rabies – de fleste i Asia og Afrika.

I disse verdensdelene er hunder den viktigste kilden for smitte til mennesker, og flere enn 95 prosent av alle tilfeller hos mennesker skyldes nettopp bitt fra hunder. Sjukdommen rammer typisk fattige mennesker på landsbygda hvor kunnskapen om sjukdommen er mangelfull og adekvat helsehjelp ikke er tilgjengelig.

Flere institusjoner, organisasjoner, stiftelser og myndigheter har gått sammen om å utrydde hundeassosiert rabies innen 2030. Vaksinering av hunder, kontroll av flokker med løshunder ved kastrering, økt kunnskap om rabies hos folk flest og helsepersonell spesielt, tilgang til adekvat helsehjelp for folk som er eksponert for smitte, god overvåking og diagnostikk er tiltak som skal bidra til å nå det ambisiøse målet. Veterinærinstituttet leder et prosjekt som skal implementere ulike tiltak for å bekjempe rabies i Malawi.

I løpet av de siste 40 åra er rabies flere ganger påvist hos polarrev og reinsdyr på Svalbard. Vi regner ikke med at viruset finnes stasjonært på øygruppa, men at polarrev på vandring over isen i Arktis bringer med seg smitte fra Russland, Grønland og Canada.

På Fastlands-Norge var det ikke påvist rabies på et par hundre år inntil en norsk kvinne, som nylig hadde kommet hjem fra ferie på Filippinene, døde av rabies for drøyt tre år siden. Det tragiske dødsfallet minte oss om at sjøl uskyldig lek og kos med en hundevalp – eller for den sakens skyld en kattunge – i fjerne strøk dessverre kan få fatale følger.

Et dyr som er smitta av rabiesvirus framstår ikke alltid som sjukt eller aggressivt, og viruset kan smitte via spytt som kommer inn i små sår ved sleiking.

Rabies er et klassisk eksempel på en zoonose – en sjukdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Allerede i antikken fantes skildringer av aggressive hunder som beit folk som seinere blei sjuke og døde.

I nyere tid er Én helse – eller One Health på engelsk – blitt et begrep som nettopp tar opp i seg sammenhengen mellom reint vann og trygg mat, bakterier som er resistente mot antibiotika og sjukdom hos dyr og mennesker. Alt henger sammen med alt!