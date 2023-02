Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Likevel, statsråden kan ha et poeng. Bondeopprørerne hadde neppe fått innpass to ganger hos Fredrik Solvang i Debatten i fjor om deres budskap hadde vært at lønnsomheten i jordbruket er utmerket og alt er på stell.

I medieverdenen selger de dårlige historiene godt. Ikke noe galt ved det. Journalister (og forskere) plikter å sette kritisk søkelys på samfunnsområder der ikke alt går etter planen. Samtidig som alle sider skal belyses gjennom balansert framstilling.

Hovedfokuset på landbruksdebatten det siste året har vært dårlig lønnsomhet og økonomi. Ikke noe galt ved det, men vi savner en mer inngående diskusjon om årsakene. Dårlig lønnsomhet kan skyldes mange forhold: De økonomiske rammevilkårene kan være for dårlige uansett hvor flink bonden er.

Det kan også være at noen bønder aksepterer en lavere avkastning av egenkapital og eget arbeid enn en alternativ anvendelse tilsier. I så fall fremstår lønnsomheten i jordbruket som dårlig, men noen bønder kan likevel være fornøyd, ut fra sine forutsetninger. Vi kan heller ikke se bort fra at det finnes bønder som i den daglige driften ikke er flinke nok til å utnytte rammebetingelsene.

Og det kan finnes bønder som har gjort (investerings-) valg på premisser som i ettertid viste seg ikke å holde mål. Vi mangler forskning om hvordan norske bønder fordeler seg langs disse kriteriene, samtidig som det er veldig forståelig å skylde på andre (for eksempel dårlige rammebetingelser) – ikke minst i den offentlige debatten.

Fjorårets jordbruksoppgjør ga en ramme som både skulle kompensere økte kostnader og starte tetting av inntektsgapet. Om det holder mål, vil tiden vise. Vi er opptatt av å unngå at bønder gjør valg på feilaktige eller for få premisser, eller mindre gode råd. Det er viktig å vurdere en planlagt investering med hensyn på tilstrekkelig avkastning på innsatt arbeid og kapital og tilstrekkelig likviditet, særlig de første årene.

Siden hver investering gjøres under usikkerhet, er det viktig å ta høyde for risiko. Vi hører historier der melkebonden foreslås å bygge nytt fjøs til et betydelig større antall kyr, mens nåværende fjøs like godt kan bygges om for å tilfredsstille løsdriftskravet. Det er kanskje mindre «kult» å bygge om enn å bygge nytt, men likevel fullt ut mulig og rasjonelt.

Samtidig kan det hende at det nettopp er det nye fjøset, den nyeste teknologien eller den nye traktoren som gir motivasjon til neste generasjon for å starte opp eller drive som bonde. Vi hører også historier der banken kommer sent inn i en investeringsprosess. Prosjektet hadde kanskje blitt mindre kostbart, om banken hadde kommet inn tidligere.

Siden det er få konkurser i jordbruket, vil banken i de fleste tilfeller få pengene sine igjen, mens risikoen for bonden å havne i økonomisk uføre blir høyere.

Hva bør bonden ta stilling til ved eventuell bruksutbygging? I tillegg til økonomiske mål er alle ressurser på gården, inkludert jordbruksressurser, viktig. Er det fiskerett i elv med laks eller ørret, jaktterreng, fallrettigheter, drivverdig skog, leieinntekter eller hyttetomter, gir dette muligheter til inntekter både nå og i framtida.

Da må en bare unngå å binde opp hele familiens arbeidskraft og lånemuligheter i utbygging av fjøs, noe som vil innskrenke handlingsrommet og framtidige utviklingsmuligheter.

Menneskelige ressurser som egen og partners utdanning og jobbmuligheter, eventuelle kårfolks alder og lyst til å delta i drifta, samt alder og interesse innen landbruk hos avkom, er like viktige faktorer som de økonomiske.

Egen motivasjon for å være selvstendig næringsdrivende med stor frihet til å legge opp arbeidsdagen i sin egen døgnrytme må også vektlegges. Personlige egenskaper som dyretekke, maskinklokskap og hode for tall er heller ikke å forakte. Og over og rundt alle disse personlige og naturgitte ressursene virker forekomst av lokalt jordbruksmiljø, tilgang på god vegledning og til syvende og sist jordbrukets rammebetingelser inn på beslutningen hos den enkelte bonden.

Slike kvalitative faktorer får ikke plass i et regneark, men summen av alt dette må likevel vektlegges før beslutning om bruksutbygging tas.

Virkeligheten i landbruket er, som i mange andre næringer, sammensatt. Solskinnshistorier og elendighetsbeskrivelser kan gjerne leve side om side. En selvbestemt og styrt avvikling av driften kan være fullt ut akseptabel for noen, men bare traurig sorti for andre. Uansett ståsted er det viktigste at potensielle solskinnshistorier ikke blir til elendighetsbeskrivelser gjennom dårlige råd og dårlige valg.

Og til slutt: Viser alle kalkyler at bunnlinja i regnearket blir negativ eller begredelig liten, er det ingen skam å snu. Dersom planene om full utbygging legges vekk, er det også viktig at de faktorene som er nevnt ovenfor tillegges vekt ved en moderat fornying av driftsapparatet. Bonden gjør nok ikke alltid det som svarer seg best, men kan ha gode grunner til å gjøre som hen gjør likevel.