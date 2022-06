Frukt- og bærnæringa står overfor eit teknologisk hamskifte

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Eit anna framtidsscenario kunne nemleg vore slik: Odelsguten står og skodar ut av vindauget mot det som ein gong var familiegarden. Søt, men syrleg: Slik hugsar han smaken av sommarens første bringebær. No er det berre ei bitterheit att. Pluss ein smak av vegstøv frå den nye riksvegen som no går tvers over dei gamle dyrkingsområda.

Familiegarden blei seld, og det rakk til eit lite rekkehus på skuggesida av dalen. No er det i alle fall ingen vakenetter ved kjøkkenbordet med rekningar som ikkje kunne betalast, med plukkarar som ikkje kunne kome, med utsyn til bringebærrankar kor bæra rotna der dei fall. Vestlandet er fattigare utan blomstrande fjordarmar i mai, synest han, men den epoken er over.

Dette høyrest kanskje dramatisk ut, men er høgst reelt: Vi kan ikkje lenger ta for gitt at vi har den same rikdommen av blomstrande frukt- og bærvekstar langs fjordane i vest om ti år. Neste generasjon av frukt- og bærdyrkarar tel på knappane. Kan dei leve med all uvissa? Er viljen til å føre tradisjonen vidare sterk nok i møte med mørke skyer? Teknologiutvikling i landbruket kan avgjere om nettopp desse bøndene har ei framtid.

Biletet er fleirtydig: Folk flest et meir og meir frukt og grønt, og forbruksveksten ser ut til å halde fram. Samstundes er det heilt klart at det trengst omstilling, ny teknologi og større og meir slagkraftig samarbeid for å møte etterspurnaden. Dei små gardsbruka som kjenneteiknar mellom anna Sogn og Fjordane, står overfor mange og komplekse utfordringar.

Innan fleire frukt- og bærsortar, som bringebær, har produksjonen gått ned. Konkurransen aukar, men eitt av dei største hindera er likevel mangelen på arbeidskraft. Å vere bærplukkar er ingen ettertrakta jobb; det inneber hardt fysisk arbeid under krevjande forhold. Å bli god tek tid. Og sidan arbeidet er sesongbasert, slit dyrkarar med å få den same arbeidsstokken tilbake kvart år. Enkelte hentar no plukkarar heilt frå Vietnam og Thailand.

På toppen av dette kan ting som krig, pandemi, konkurranse med anna sesongarbeid og svingande valutakursar stikke kjeppar i hjula. Stenginga av landegrenser på grunn av covid-19 kom brått på og hindra tusenvis av sesongarbeidarar i å komme til Noreg. Effekten av å miste ein einaste trufast sesongarbeidar i siste liten, kan vere stor. Slik sett er næringa svært sårbar.

Om få år vil vi kanskje lære oss å sjå roboten som like sjølvsagt som traktoren eller slåmaskina, som ein naturleg del av drifta på små fruktgardar. Som eit første steg får du møte han i skrift, så du veit kva du har i vente:

Denne typen robot rører seg sjølvstendig på same måte som robotgrasklypparen mange er blitt kjend med. Han tek seg fram mellom bærbuskar på hjul eller belte og stoppar når han får auge på modne bær. «Får auge på» vil i dette tilfellet seie at roboten kjenner dei att med 3D-kamera og gjennom maskinlæring.

Han sender då ut ein eller fleire plukkearmar til å plukke bæra. Bringebær blir nappa av, mens jordbær blir klypte ved stilken. Bæra blir så lagt rett i ei korg, klare til sal.

Bringebærplukking blir no testa ut av Fieldwork Robotics i England og Portugal, frå 2023 i Noreg, mens jordbærplukking med robot mellom anna er utvikla av Saga Robotics på Ås.

Kanskje verkar dette mindre koseleg enn å sjå menneske plukke bæra. Likevel har maskinplukkinga store fordelar, også på andre felt enn det økonomiske. Robotane kan plukke jamnare kvalitet, som reduserer svinn og sortering. Plukkinga blir òg meir hygienisk, og ein kan setje robotane til fleire oppgåver, som datainnhenting, sprøyting eller behandling med UV-lys.

Plukkerobotane er ennå under utvikling, men det finst òg annan ny teknologi på marknaden: Små, trådlause sensorar kan til dømes gravast ned i jord og plantepotter og sende dyrkaren presis informasjon og varsel om behov for vatning. Fleire selskap tilbyr òg appar som dyrkaren kan bruke til å samle inn data i felt og organisere arbeidet på garden.

Fleire pakkeri, til dømes Sogn Frukt og Grønt in Lærdal, investerer òg i smarte maskiner som kan sortere frukt og bær «halvautomatisk», basert på kamera og bildegjenkjenning. Ei slik maskin tek 30 bilete av kvar enkelt morell, og sorterer morellane ut frå storleik, kvalitet og farge, som indikerer modningsgrad. Dette gir òg store mengder data som den enkelte dyrkaren kan velje å gjere seg nytte av for å betre produksjonen gjennom bruk av nye metodar for stordata-analyse.

Dei teknologiske nyvinningane er heller ikkje avgrensa til digitalisering: Nye sortar og dyrkingssystem som er under utvikling, kan gjere det realistisk å utvide sesongen.

Dei nye teknologiane som no inntek frukt- og bærnæringa må sjåast i samanheng. Dei må òg tilpassast kvarandre, og framfor alt, dei utfordringane norske dyrkarar har. Skal ein plukkerobot fungere i heile Noreg, må han til dømes takle bratt og ulendt terreng, fungere på små bruk og tole ein kort og hektisk sesong. Denne tilpassinga av teknologien hastar det å kome i gang med, i fellesskap mellom dyrkarar og forskarar.