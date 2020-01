Frodig beitemark – klodens termostat

Vannets betydning for alt liv, matproduksjon og helse er generelt anerkjent. Vannets funksjon i landskapet var grunnlaget for domestisering av korn og ku rundt Eufrat og Tigris. Overbeiting og jordarbeiding førte til forringet jordsmonn, reduserte avlinger og migrasjon.

Vannets små og store kretsløp har lenge vært kjent, men ikke påaktet. Vi mennesker har vært lite opptatt av hvordan vår forvaltning av naturen har påvirket kretsløpene over tid.

Hattemoten i Paris på 1800-tallet gjorde beverskinn så populært at det dehydrerte store deler av USA. Uten beverdammer forsvant vannet fortere ut i havet.

På 1990-tallet planla man i Slovakia en kjempedam for å sikre vannforsyning. Hydrologen Michal Kravcík fikk i stedet gjennomslag for «kopiere» beveren, å bevare vannets funksjon i landskapet ved å bygge mange små dammer. I tillegg til vannforsyning var tiltaket flomforebyggende, skaffet lokale arbeidsplasser og sparte kostbare inngrep i naturen.

I Norge kjennetegnes diskusjonen rundt bevaring av våtmarker og myrer mest med frykt for tap av karbon og artsrikdom, men myra er også viktig som vannreservoar. Vannet i landskapet påvirker hvor mye regn som faller, og hvor.

Avskoging i Amazonas er antatt å redusere nedbøren i Midtvesten i USA. Motsatt viser forskning at store grønne og frodige skoger kan suge til seg vanndamp fra havet flere tusen km borte.

I et medieoppslag nylig viste bønder i Queensland i Australia til at god forvaltning av beitelandet forebygger brannskader fordi det er mer vann i jord og planter. Frodig beiteland, gjerne med innslag av busker og trær, fungerer som «transittlager» for vann. Når regnet faller har det flere «veivalg» avhengig av hvordan nedslagsfeltet er forberedt.

I åpen jord med lite plantedekke vil regndråpene pakke til jorda og renne av på overflaten sammen med næringsstoffer. Etter hvert dannes skorpe som hindrer luftveksling i jorda. Neste regnskyll flommer fortere ut i vassdragene, og med farten øker erosjonen. Forseglede flater som hustak, betong og asfalt tvinger vannet sideveis mot havet, ofte blir det mer enn forventet.

Frodig, transpirerende grasmark får man med målretta beiting.

I et landskap med frodig dekke av flerårige planter vil regnet trekke ned i jorda og filtreres sakte ut i bekk eller elv. Dersom området har hatt et balansert beitetrykk vil jordprofilen vise ulike nedbrytningsstadier av dødt plantemateriale som er opprinnelsen til «vannfilteret».

Jordas lagerkapasitet for vann åttedobles for hvert ekstra gram karbon som bindes. Lange planterøtter og mye liv i jorda øker karboninnholdet via fotosyntesen. Noe vann fordamper direkte fra jorda, men over tid mest via plantenes transpirasjon. Den som har vært i et drivhus eller opplevd tropisk natur vet at planter kan avgi veldig mye vanndamp. Kloden er varm og – transpirasjon har en kjølende effekt.

Vanndamp er den glemte klimagassen. Vanndamp (H2O) er den største, men kanskje den minst omtalte av drivhusgassene. Hyppigst oppslag får karbondioksid (CO2) og metan (CH4).

Klimaforsker og mikrobiolog Walter Jehne mener mediefokuset rundt metanutslipp fra drøvtyggere fortjener en ny vinkling. Han forklarer fotooksidasjon i atmosfæren slik: Sollyset spalter vanndamp til H+ og OH-, hvoretter OH- reagerer med metan til oksygen og CO2. Videre at det produseres 100 ganger mer av OH- fra vanndamp i graset enn det som trengs for å reagere med metan fra dyra som beiter det samme graset.

Altså, overskuddet av OH- kan brukes til å nøytralisere metan fra andre kilder, eksempelvis tinende tundra, en tikkende klimabombe.

Jehne hevder at vanndamp er det eneste som kan forebygge store og ukontrollerte metanutslipp. Beitende dyrs vedlikehold og gjenskaping, regenerering, av jordas grasmarker er avgjørende for å oppnå dette. Samtidig bindes CO2 gjennom fotosyntesen og kloden avkjøles når plantene transpirerer.

Frodig, transpirerende grasmark får man med målretta beiting: mange dyr på et lite område i kort tid. Så kort tid at alle dyr kun får tid til å beite litt av alle de nærmeste plantene.

Dyra flyttes når de, grovt sett, har beitet toppen av halve feltet, resten står igjen eller er tråkket ned. Restene vil modnes til frø eller brytes ned til jord. Denne jorda vil ha nok vann i omløp til god plantevekst som kan forsyne atmosfæren med vanndamp.

Et slikt økosystem kan brukes til å bygge opp igjen degradert eller overbeitet land, med god vannhusholdning og et levelig klima.

På engelsk snakker man om «the soil carbon sponge», altså at jorda fungerer som en svamp. Så kan man filosofere over at «swamp» er engelsk for myr eller våtmark.