Dyrehelse og dyrevelferd vert av og til sett opp mot kvarandre som motsetnader, mellom anna når det vert diskutert korleis husdyrnæringa og Mattilsynet prioriterer ressursar og midlar. Ein kan sitja att med eit inntrykk av at det er snakk om konkurrerande omsyn, og at dyrevelferda må vika når helsearbeidet vert prioritert.

Sjukdom og liding påverkar velferda negativt, både for dyr og folk. Ein av grunnane til at me fagfolk stadig snakkar om den gode dyrevelferda i Noreg er, i tillegg til strenge krav til dyrevelferd i regelverk og i næringas dyrevelferdsprogram, også fråværet av fleire viktige smittsame dyresjukdomar.

Som eit døme har næringa si utrydding av smittsam grisehoste i den norske svinepopulasjonen gitt grisane våre betre velferd. Smittsam grisehoste er ein tapsbringande sjukdom orsaka av ein bakterie som smittar lett mellom gris i alle aldersgrupper, og som er utbreidd over det meste av verda.

Eit utbrot av sjukdomen fører til lungebetennelse med potensial for smerte og liding som i tillegg kan kompliserast av andre smittestoff. Også den kroniske forma fører til redusert velferd ved å gi ubehag og vantrivsel. I Europa og resten av verda er smittsam grisehoste utbreidd i store delar av svinepopulasjonane. Fråvære av smittsam grisehoste i norske svinebesetningar er difor opplagt betre for grisen.

Me veit også at sjukdom og skadar kan føra til ein auke i negativ åtferd hos grisar som til dømes halebiting. Ein sjuk gris i bingen kan faktisk vera nok til å vippa åtferdsmønsteret hos ei heil gruppe grisar i negativ retning. God helse på individnivå betrar dermed velferdsnivået for heile dyregruppa.

Som ein bonus gir den gode helsesituasjonen oss som arbeider med produksjonsdyr eit overskot til å kunna fokusera på dei faktorane som utgjer resten av velferdsomgrepet.

Dyrevelferd er komplekst, og berre det at eit dyr er friskt inneber ikkje at det automatisk har god velferd. Det er mange andre faktorar som også påverkar dyrevelferda. For at ein gris skal ha det godt må han til dømes ha tilgang på nok fôr og vatn, eit tilpassa klima og makeleg liggjeplass, og høve til å utøva naturleg åtferd.

Grisen skal også ha ei positiv oppleving av sitt eige tilvere og trivast i det miljøet han er sett til å leva i. Mange velferdstiltak for grisen er også i seg sjølv helsefremjande. Sjølvsagt kan dyrehald med god dyrevelferd også verta råka av smittsame dyresjukdomar. Likevel er faktorar som indikerer dårleg dyrevelferd, mellom anna dårleg reinhald og høg dyretettleik, også viktige risikofaktorar for at infeksjonssjukdomar får fotfeste og spreier seg i ei besetning.

Å sørga for god dyrevelferd er difor også del av eit godt førebyggjande helsearbeid.

Nokre lidingar illustrerer samanhengen mellom helse og velferd spesielt godt. Halesår og klauvlidingar er to av dei. Halebiting har mange ulike og samansette årsakar, fleire av dei relatert til fråværet av velferdsindikatorar som tilstrekkeleg god plass og tilgang på nok og eigna rotemateriale.

Halesåra som oppstår etter biting er eit tydeleg resultat av negativ åtferd, og ein indikator på dårleg dyrevelferd. Samstundes er det også ein skade som gir grisen smerter, ikkje minst når eit ubehandla sår vert infisert. Bakteriar nyttar slike sår som opne dører inn i blodbanen til grisen. Det kan føra til at sjukdom oppstår andre stader i kroppen, som igjen fører til redusert velferd og kan gjera grisen tilbøyeleg til vidare negative åtferdsmønster.

Klauvlidingar har også fleire moglege årsakar, men ofte er mekaniske skader som kan koma av harde og ujamne underlag eller skarpe kantar på innreiing ein medverkande faktor. Når klauvskadar først er oppstått, er klauva ofte inngangsport for ulike smittestoff som kan gi forverra sjukdom. Særleg gjeld det den typen smittestoff som finst i miljøet, og som ein gris med friske klauver går klar av.

Klauvlidingar og halesår har til felles at dei begge vert påverka negativt av manglar i miljø eller stell. Samstundes fører begge til redusert velferd både for den enkelte grisen som vert råka, og for dei andre grisane i gruppa som kan verta meir tilbøyelege til negativ åtferd med ytterlegare skadar og liding som følgje.

Med smittsam grisehoste som eit avslutta kapittel, står no ein annan smittsam luftvegssjukdom hos gris for tur. Innan 2030 er ambisjonen at alle norske grisebesetningar skal vera frie for den utbreidde og tapsbringande sjukdomen smittsam lunge- og brysthinnebetennelse. Det vil vera endå eit steg framover både for den norske dyrehelsa, og for velferdsnivået i norske grishus.

Frontane kan verta steile når ulike interessegrupper diskuterer dyrevelferd, men mi klare oppfatning er at dei færraste ønskjer seg tilbake i tid. Vegen framover kan ein sjå ulikt på, men ein ting kjem me ikkje utanom: Når me arbeider for stadig betre forhold i norsk husdyrhald er me nøydde til å ha i mente at god dyrehelse er ein av dei viktigaste føresetnadane for god dyrevelferd.