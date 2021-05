Fra Jarlsberg til humle

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Bondeopprøret og kjeklingen mellom faglagene og mellom ulike «fraksjoner» i jordbruket, vitner om at nå kan ikke livreima strammes inn mer uten at livskiten tyter ut for mange.

Både den intensive og den multifunksjonelle bonden ser ut til å tynes i låneopptak, overarbeiding og lav timesinntekt.

Tempoet på tredemølla er høyere enn det bonden, bondefamilien, dyr og miljø har godt av. Med urbanistenes inntog i jordbrukspolitikken, kan urban dyrking, insektshotell og humlekasser overta landbrukets ansvar for kulturlandskapets biologiske mangfold?

Like sikkert som at årstidene skifter, skifter også samfunnsoppdraget som jordbrukspolitikken og jordbruksforhandlingene plasserer på bonden, som helst bare vil produsere mat. Jordbrukspolitikken og forskningen som skal understøtte sektoren, ser i blant ut til å være låst i en runddans.

Som ansatt ved et forskningsinstitutt der lønna og forskningsmidlene kommer gjennom konkurranse om å skrive de beste og mest relevante forskningssøknadene, følger vi nøye med på nye forskningsutlysninger. Selv om kjernen i mange av de utlyste forskningstemaene ofte er de samme - bærekraft og vekst - skifter innpakningen i lys av nytale, samfunnsendring og politiske endringer, stortingsmeldinger, internasjonale konvensjoner og avtaler, og som del av globale utfordringer som vi analyserer nasjonalt, lokalt, og i samarbeid med internasjonale miljø.

Jeg moret meg her om dagen med å se på titlene og temaene for forskningsprosjektene jeg har jobbet med de siste 30 åra knyttet til det politiske kulturlandskapet som en refleksjon av landbruks-, miljø- og klimapolitikk. Jeg skal ikke trøtte leseren med alle, men nevner:

1. Dreiningen fra produksjonstilskudd mot mer areal – og kulturlandskapstilknyttede tilskudd i Norge og Europa fra 1980-tallet for å møte de negative konsekvensene av det moderne jordbrukets produksjonssuksess: Overproduksjon, store forurensningsproblemer, tap av kulturlandskap og artsmangfold, og med en truende Verdens handelsorganisasjon som ikke likte produksjonstilskudd.

Legitimiteten til fortsatte landbruksoverføringer ble knyttet til bonden som kulturlandskaps- og kulturarvforvalter. Forskningen viste tydelig at de fleste bønder ønsker først og fremst å være matprodusenter, men mange syntes det var fint å gjøre en tilleggsinnsats for kulturlandskapet og artsmangfoldet.

Annonse

2. Den multifunksjonelle bonden: Den norske bonden var jo ofte en mangesysler, men ble på 1990- tallet utropt/utkommandert til gründer og entreprenør for å ta hele eiendommens ressurser i bruk som turistoperatør, hytteutbygger og utleier av jakt og fiske for å kompensere for lavere inntekt i landbruket.

3. Verdifulle, utrydningstruede slåttemarker: Vi så på Handlingsplanen for slåttemark med tilskudd til grunneiere, bønder og andre som vedlikeholdt slåttemarker. Ordningen var en suksess, folk gjorde en kjempejobb, men nesten ingen av eiendommene i studieområdene hadde noen til å overta som kunne videreføre skjøtselen.

4. Finanskrisa og ny-produktivisme med ny vekt på matvaresikkerhet, økt produksjon og produktivitet.

5. Rovviltforliket, der en med variabelt hell skal ta hensyn til både beitenæringene og rovdyrbestandene: Noen konsekvenser er «renaturering», med nedlegging av beite og slått, gjengroing og tap av kulturlandskap og artsmangfold i mange rovdyrutsatte områder, og med økt produksjon av sau i mer sentrale, bynære og inngjerda områder.

6. Myr, kyr og klima: Bønder ville dyrke opp myr fordi arealer gikk tapt til E6’er, og lån til nødvendige investeringer i driftsbygninger bare ble gitt under forutsetning om økt produksjon, som igjen økte arealbehovet.

7. Bevaring av blomsterenger og andre habitat for pollinerende insekter i byområder. Landbrukets rolle for biologisk mangfold er svekket med gjengroing på den ene siden og fjerning av kantsoner o.l. i det intensivt drevne landbruket på den andre. Nå ser en på hva som kan tas vare på gjennom hager, parker og restareal i byene.

Bakom det hele ligger den bekreftede teorien om landbrukets tredemølle. I velutviklede, moderne samfunn der produksjonseffektivitet og teknologi øker produksjonen, bruker folk en stadig mindre andel av inntekten på mat, verdikjeden tar ut mer, og prisen til bonden for hver produsert enhet går ned. Så enten må det bli igjen stadig færre og større driftsenheter, eller så må andre kriterier bli tilsvarende viktigere – som særpreg, dyrevelferd, kulturlandskap, matvareberedskap og annen beredskap.

Det blir da et spørsmål om politisk betalingsvilje, forbrukernes betalingsvilje, og hvordan betalingssystemene kan utformes. Og hvilke bønder vil være interesserte i å drive et slikt landbruk?

Den nå avviklede eksporten av Jarlsbergost var en slakke vi hadde for å håndtere overproduksjon. Kan mer humle-, kulturlandskaps- og arealtilskudd gi oss den slakken vi trenger for å holde areal og produksjonsberedskap ved like, og der livsnødvendige pollinerende insekter kan ha gode liv i Distrikts-Norge, og ikke bare i humlekasser i byen?