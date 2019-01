Forbruksfesten som sluttet

I skrivende stund er det JANUARSALG og ifølge moderne mytebygging er det tiden da vi nordmenn lar kredittkortene gå varme for å kjøpe ting vi ikke trenger for penger vi ikke har. Bruk og kast-samfunnet. Forbrukersamfunnet. Stadig økende forbruk. Stadig dårligere samvittighet for at vi danser på dekket på en båt som er på tur ned.

En organisasjon som har jobbet mye med å bevisstgjøre oss vårt forbruk med moralsk harme er Framtiden i våre hender (FIVH). For å ytterligere svartmale min egen forbrukssamvittighet leste jeg rett før jul FIVH-rapporten “Den norske forbruksfesten” fra 2017. Der har de sett på hvordan har privatforbruket endret seg de siste 30 til 40 årene og hva er det vi bruker penger på i dag kontra tidligere.

FIVH skriver at Norge er et av de landene som har et økologisk fotavtrykk som langt overgår jordas tåleevne. For å illustrere nordmenns forbruksfest har de hentet ut tall på vekt, antall og verdi på typiske forbruksvarer som møbler, fottøy, klær, TV-apparater, mobiltelefoner, biler og kosmetikk fra Statistisk sentralbyrås rikholdige database. Men en må i grunn være ganske kreativ med tallmaterialet for å få dette til å bli en “forbruksfest”.

Siden finanskrisen i 2007 har det knapt vært økning i antall tonn solgte klær, og per person har det vært en nedgang og samme gjelder kosmetikk og møbler. Antall biler er litt opp, men ikke mye gitt at 30 prosent av bilene i dag selges uten avgifter. For fottøy er det en reduksjon i både totalt og per person. Skisalget er redusert med 35 prosent siden toppen i 2011. Men det er på elektronikk at det blir interessant.

Vi kjøper en halv million færre TV-er i dag kontra i 2008, en reduksjon på 30 prosent. Og tenk på de TV-ene vi kjøpte for 15 år siden. De var på størrelse med et flygel og det var nærmest skuddsikkert glass i skjermen. Flatskjermer har endret dette helt. Målt i vekt kjøper vi 60 prosent mindre TV-er i dag enn i 2007. Da kjøpte vi 17 tonn TV-er, nå kjøper vi 6,6 tonn.

Annonse

Denne enorme reduksjonen i forbruk kommer ikke fordi vi har blitt asketiske vesener opptatt av åndelighet som leker med kongler i skogen.

Så hvordan skal man klare å vri dette til å bli en “forbrukerfest”? Jo, ved å se på verdien av det vi importerer, eksempelvis mobiltelefoner der samlet netto import har gått opp med nesten 70 prosent siste ti år. Men også der har antallet mobiltelefoner per person gått ned. Og, ja, mobiltelefonene vi kjøper i dag koster mer enn de gjorde for 10 år siden. Men så kan de også gjøre litt mer en hva min Nokia N95 klarte i 2007. Utrolig mye mer.

Når var den siste gangen du kjøpte en DVD eller DVD-spiller, kamera, filmkamera og film, GPS, radio eller TV-mottaker, eller hadde en leksikonselger på døra? Dette finner vi igjen i SSBs ufattelig detaljerte database. Salget av DVD-er og CD-er redusert med over 80 prosent de siste 10 årene. Fra nesten sju millioner kilo til rett over en million kilo. Samme gjelder ikke overraskende CD-spillere der salget er redusert med 80 prosent samme periode. GPS til bruk i bil er ned med 60 prosent.

Og det utroligste av alt er at også mobiltelefoner og smarttelefoner målt i vekt nådde en topp i 2007. Da ble det solgt nesten 1,7 millioner kilo mobiltelefoner som knapt klarte å sende noe mer avansert enn en MMS. I 2017 ble det solgt 1,1 millioner kilo smarttelefoner som er i ferd med å snu opp/ned på alt fra detaljhandel til mediebransjen. Så ikke bare har smarttelefonene erstattet flere titalls millioner kilo dingser og lagringsenheter for medieinnhold, de har i seg selv blitt lettere samtidig.

Og hvorfor er vekt viktig? Vel, vekt er en god pekepinne for søppelberget vi etterlater oss. Det gir et litt grovkornet bilde. Det kan tenkes at enkelte av disse tingene vi kjøper krever mer energi å bygge, eller inneholder mer verdifulle mineraler enn de eldre og tyngre greiene. Det kan tenkes at pengene vi frigjør fra kjøp av CD-spillere heller brukes på kjøkkenmaskiner eller nettbrett (selv om antall kilo nettbrett ble redusert fra 2015 til 2016).

Denne enorme reduksjonen i forbruk kommer ikke fordi vi har blitt asketiske vesener opptatt av åndelighet som leker med kongler i skogen. Nei, den kommer som følge av teknologier utviklet i gigantiske statsfinansierte forskningsprogrammer i USA for et halvt århundre siden, som avfødte halvledere, transistorer, datamaskiner, internett, berøringsskjermer og GPS.

På 2000-tallet klarte amerikanske entreprenører og designere, sammen med asiatisk masseproduksjon, å sy sammen disse teknologiene til smarttelefoner på noen hundre gram. Med på kjøpet har vi fått store serverparker, men det er kollektive løsninger og så lenge energien kommer fra CO2-fri vann- og kjernekraft som på det norsk- svenske nettet kan vi ha forbrukerfest av medieinnhold hele natta.

Og inviter gjerne noen fra Framtiden i våre hender. De kan ha godt av en fest.