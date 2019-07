Fang og slipp – sportsfiskerens avlat

Jeg driver selv fang og slipp. På hytta vår i Hodalen er det harr – mye harr. Det tar ikke lang tid å fange mer fisk enn vi greier å spise. Det betyr at enkelte småfisk slipper med skrekken. Å sette ut igjen småfisk, fisker som er over eller under lovpålagte krav, fredet eller uspiselige, er vanlig praksis, og for meg ganske uproblematisk.

Problemet oppstår når man snakker om «rendyrket» fang og slipp hvor man på forhånd har bestemt at all uskadet fisk skal settes ut igjen. Det kan for eksempel være rene fang-og slipp-konkurranser eller hvis man etter dag to har fylt kvoten sin, men allikevel fortsetter å fiske resten av uka for underholdningens del.

Jeg mistenker at mange tror fang og slipp er god dyrevelferd. Er det ikke bedre å overleve enn å dø, da? Jo, det stemmer at mange fisk overlever hvis de blir sluppet ut igjen. Iallfall om vannet ikke er for varmt, fisken er uskadet, avkroket og håndtert forsiktig under vann og ikke kjørt for lenge slik at den er utslitt.

Bare fordi fisken har overlevd, betyr det ikke at opplevelsen har vært positiv.

Dødelighet er imidlertid en dårlig velferdsindikator. Bare fordi fisken har overlevd, betyr det ikke at opplevelsen har vært positiv. Visste du for eksempel at bare 1 av 10 fisker lar seg lure til å bite på kroken to ganger? Eller at bare 1 av 100 biter på gang nummer tre? Fisken husker opplevelsen og forbinder den med smerte og stress.

Mange fisker spiser også ved å suge i seg maten. Denne egenskapen kan bli ødelagt dersom fisken krokes i munnen. Studier har også vist at fisk som blir sluppet ut igjen ofte er utmattet og ligger dobbelt så lenge på havbunnen før de svømmer i skjul sammenliknet med ukroket fisk. Dette gjør dem mer utsatt for å bli tatt av rovfisk. Det finnes også utallige eksempler på at dårlig håndtert fisk settes ut igjen. På Youtube ligger det for eksempel en norsk video av to fiskere som bruker flere timer på å dra opp en håkjerring – en fisk på over 1,1 tonn. Fisken måles og det skåles i champagne før den slippes ut igjen. Dager etter er fisken død.

Mange mener det finnes gode grunner for å tillate fang og slipp. Det vanligste argumentet er naturopplevelsen. Jeg ser også gleden i ansiktet på datteren min når det biter en sværing på kroken. Man kan imidlertid ha gode naturopplevelser uten å fiske, og den forsterkes iallfall ikke av å slippe fisken uti igjen. Man ville jo ikke fange et ekorn med krok, dra det ned fra treet, ta bilde av det og så slippe det fri igjen.

Forvaltning av vassdrag er et annet mye brukt argument. Dersom det for eksempel er lite fisk i en elv, kan dette løses ved fang og slipp. Her må jeg imidlertid si meg enig med Rådet for dyreetikk og deres uttalelse fra 1998 hvor de konkluderte med at en mye bedre løsning er å ikke fiske fisken i utgangspunktet, men heller la den være i fred.

Et tredje argument for fang og slipp er distriktsnæring. Grunneiere mottar hvert år millioner av kroner fra norske og utenlandske fiskere som kommer for å fange kjempelaksen. For at ikke elven skal tømmes og inntektene forsvinne, må laksen settes ut igjen. Heller ikke tilbakebetaling av pengene det kostet å bygge om den gamle låven til fiskelodge, er for meg god nok grunn for å tillate fang og slipp når vi vet hvor belastende det er for fisken. Målet helliggjør ikke alltid middelet, det finnes andre inntektskilder.

Et fjerde argument er økt kunnskap. Bidrar virkelig artsfiskere med sine rare og sjeldne fisker med så mye essensiell informasjon at det kan forsvare fang og slipp? Informasjon som umulig kunne vært skaffet på andre måter, for eksempel ved dykking eller gjennom nye metoder som analysering av miljø-DNA? Jeg tviler.

Fisking har lange tradisjoner i Norge. I enkelte tider og områder har det utgjort selve livsgrunnlaget. Fisking er også en måte å høste av naturens overskudd til glede for store og små. Tradisjonene har imidlertid ingenting med fang og slipp å gjøre.

I dyrevelferdsloven heter det at vi skal ha respekt for dyr og at de ikke skal utsettes for unødvendig lidelse. Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge. Å være menneske betyr også å sette moral høyere enn forlystelse. Bruk av dyr for underholdningens del er ikke greit, fisk er intet unntak.