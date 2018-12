Etter mammuten kom sauen og kua

Blomster var dyrefôr lenge før graset dukket opp på kloden, og mammuten sto i fargerike enger. Blomster og pollinatorer, som tilpasset seg horder av ville beitedyr, har sine siste levesteder i landbruksarealene.

I en tid da kua får skylda for alt, kan det være på sin plass å minne om at kua kan være blomstens beste venn. Men med en masse forbehold, selvfølgelig. Det skal ikke være lett. Kua er i hvert fall en veldig god venn om et passe antall fraktes til et gammelt seterlandskap om sommeren eller kommer seg ut på en naturbeiteeng som ikke pløyes, gjødsles eller sås, i ny og ne. Eller kanskje om den får noe smakfullt høy fra en slåttemark.

Inne i fjøset, fôret opp på kun to- tre typer ulikt gras og kraftfôr, er kua ikke så blomstervennlig. Kalver og kviger kan fortsatt gjøre nytte for seg ved å bruke naturbeiteenga, som er så viktig for mange blomster og bier, før de går inn i fjøset. Fuglene kvitrer da også av takknemlighet.

Vi som jobber med biologisk mangfold møter, av og til på argumentasjon om at det er ikke så farlig om kulturlandskapet gror igjen. Da blir det jo villmark. Men det er i kulturlandskapet 24 prosent av våre truede arter bor. De er ikke mindre viktige arter bare fordi de ikke lever i «villmarka». Med en tankegang om at bare villmark er viktig, forsvinner nemlig en del urter og blomster, og med dem utallige pollinatorer og insekter. Viktige beitemarksopper forsvinner også. Dette er ville planter og insekter som tilhører et villmarks-landskap som eksisterte lenge før istiden. Artene er faktisk eldre enn vår moderne villmark, for den er jo bare 10 000 år gammel.

Villmark er dessuten ikke bare er tett skog, men også åpent landskap.

Mammutens og bisonens steppelandskap var villmark. Det er bare at slikt åpent landskap nesten ikke finnes lenger. Det meste av det som er igjen av åpent landskap er menneskeskapt. I tillegg til noen berghyller eller rasmark her og der, samt viddelandskapet i nord og på fjellet.

Mammuten sto ikke på en tørr gresseng og spiste. Den sto i en i en fargerik blomstereng! I mammutmagen finnes det spor etter urteaktige planter som tilhører andre familier enn gress. Dette er planter som skjermplanter, korgplanter, erteplanter som mjelt, harerug, forglemmegei, mure og primula.

Å se en ku i blomstereng er en slags arv fra tiden før nordmenn ble nordmenn, før isen smeltet og før vi fulgte etter reinsdyrene inn i dette landskapet langt nord.

Med de store beitedyrene som inntok landet da isen smeltet, fulgte menneskene, og også mange av blomstene og biene vi kjenner fra dagens kulturlandskap. De fant nye levesteder langs elvene, i rasmark og lignende. Og når menneskene begynte å rydde mark fant de seg en plass her og. I det menneskeskapte landskapet fantes også beitetråkk som ga frøet en lysåpning det kan spire i, de fikk passe mengde gjødsel, og de ble spist så de fikk spre frøene sine.

De store flokkene med ville beitedyr finnes ikke lenger bortsett fra villrein i Norge. Og en eller annen innført flokk, som europeisk bison (visent) i rewildingsprosjekt i Europa. Av alle pattedyr i verden er det kun 4 prosent ville igjen. Husdyr utgjør 60 prosent . Mennesket resten.

Om naturbeitene, som byr på en produksjonsevne som har vart siden istiden, gror igjen, står mye på spill for de viktige insektene.

Sammenhengene mellom store ville planteetere og vår tids naturbeitemark er det ikke mange som er klar over. Men mange spørsmål er heller ikke besvart. De lærde strides fortsatt. Det er fortsatt ikke to streker under svaret om hvor mye av Europa var dekket av skog eller var åpent landskap.

Men at det er noen viktige linjer, er det ingen tvil om. Det er svært fascinerende å tenke på at engsoleie er en blomst som tilhører en 140 millioner år gammel planteslekt, og at blomster og bier er noe som fantes i landskapet før vi menneskene satte opp gjerder. Blomstene har sett oss bytte ut plog og seterdrift med traktor og robotfjøs. Nå har mange planter ikke mange gjemmesteder i kulturlandskapet igjen.

Vi får ikke mammuten tilbake, men vi kan ta vare på minste byggesteinene i økosystemene våre. De som opprettholder robustheten i naturen vår og gir oss en produktiv natur 10.000 år frem i tid. Det er noe kortsiktig å fokusere kun på landbruksministerperioder og volumstatistikker, som utløser debatt om hvilken landbrukspolitikk som produserer mest mat i løpet av et år.

Det er trendy med ville vekster på menyen, og salater pyntes med spiselige blomster. Kanskje kua igjen fortjener å få flere på menyen og?