Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

De siste åra har chronic wasting disease (CWD), som gjerne kalles skrantesjuke i Norge, fått mye oppmerksomhet. Påvisning av CWD hos reinsdyr i Nordfjella i 2016 skapte en ny era i norsk viltforvaltning.

Fra før kjenner mange til skrapesjuke hos sau der det første tilfellet ble påvist i Norge på 1950-tallet. Fra 1980-tallet skapte bovin spongiform encefalopati (BSE) eller kugalskap frykt fordi det viste seg at smitten kunne overføres til mennesker.

Alle disse sjukdommene, BSE, CWD og skrapesjuke, er såkalte prionsjukdommer. Prionprotein eller bare prioner finnes normalt i cellemembranen i flere typer vev hos pattedyr.

Forekomsten i nervevev er særlig godt studert og er antatt å spille en rolle blant annet i overføring av signaler mellom celler. Det normale prionproteinet har forholdsvis kort halveringstid, men i enkelte tilfeller skjer en feilformasjon og opphopning av sjukelig prionprotein.

Dette sjukelige prionproteinet er svært hardført og kan motstå protease – et enzym som bryter ned proteiner. I laboratoriet brukes dette nettopp ved at normalt prionprotein brytes ned før prøver fra sauer, geiter, kyr og hjortedyr undersøkes for forekomst av sjukelig prionprotein.

Skrapesjuke har vært kjent i snart tre hundre år og regnes som prototypen på prionsjukdommer. Sjukdommen er karakterisert av kløe, skjelvinger, ustøhet og avmagring.

Undersøkelser som ble utført ved Veterinærinstituttet for tjue år siden, gjorde at man i dag snakker om to hovedformer av sjukdommen – den klassiske som kan smitte mellom dyr og den atypiske (ofte kalt skrapesjuke Nor98) som trolig oppstår spontant.

Ved klassisk skrapesjuke kan sjukelig prionprotein påvises i lymfeknuter, mens sjukelig prionprotein kun er påvist i hjernevev ved skrapesjuke Nor98. Sjukdommene arter seg også ulikt, og mange tilfeller av skrapesjuke Nor98 blir påvist hos tilsynelatende friske dyr som er tilfeldig prøvetatt på slakteriet.

Annonse

"Avl for å oppnå resistens mot skrapesjuke har vært brukt i flere land og kan også være et aktuelt virkemiddel i kampen mot skrantesjuke hos reinsdyr." Avl

Hvert år påvises et titalls tilfeller av skrapesjuke Nor98 i Norge, men klassisk skrapesjuke ikke er påvist siden 2009.

Akkurat som for skrapesjuke har det vist seg at det finnes atypiske varianter av både kugalskap og skrantesjuke. Klassisk BSE, som ble knytta til kjøtt- og beinmjøl i fôr, påvises knapt lenger, mens det jevnlig rapporteres om atypiske tilfeller av kugalskap internasjonalt.

I Norge hadde vi et tilfelle av atypisk BSE i 2015, og siden 2016 har vi påvist atypisk skrantesjuke hos elleve elg og tre hjort.

Felles for disse atypiske tilfellene av prionsjukdom er at forholdsvis gamle individer rammes, at det ikke påvises sjukelig prionprotein i lymfeknuter og at det ikke er mange tilfeller i en besetning med sau slik vi har sett ved klassisk skrapesjuke eller i et område slik vi har sett ved skrantesjuke hos reinsdyr i Nordfjella.

For både skrapesjuke og skrantesjuke er det vist at variasjon i genet som koder for prionproteinet kan påvirke mottakeligheten for smitte og evnen til å utvikle sjukdom.

Avl for å oppnå resistens mot skrapesjuke har vært brukt i flere land og kan også være et aktuelt virkemiddel i kampen mot skrantesjuke hos reinsdyr. Sjøl om atypiske prionsjukdommer ikke regnes som smittsomme, kan sjukdommen overføres eksperimentelt fra et dyr til et annet.

Flere studier tyder dessuten på at klassisk BSE kan utvikle seg fra atypisk skrapesjuke.

God overvåking og kunnskapsbygging i nært samarbeid mellom ulike aktører som jegere, bønder, næring, forvaltning og forskningsinstitusjoner er essensielt for å kunne holde sjukdommene under kontroll.

Håndteringa av skrantesjuke blant reinsdyr i Nordfjella og på Hardangervidda har vært og er omstridt, men jegernes sentrale rolle i prøvetaking av dyr som felles under jakt er ubestridt!