Et bærekrafts- og helseeksperiment!

Jeg er skremt! Jeg har etter hvert fått mange anledninger til å observere hvordan barn og unge voksne nærmest blir matfundamentalister fra en dag til den neste. Noen ganger er foreldre med på utviklingen, og nylig er skolen i økende grad også blitt en pådriver. Samtidig er behovet for god kildekritikk større enn noen gang.

Motivene er ofte gode. Klima og bærekraft, dyrevelferd og egen helse trekkes gjerne fram, og det ér mye som kan bli bedre på disse områdene! Hvis vi er enige om målene, så bør vi søke kunnskapen som gir oss svarene. Komplekse problemer krever ofte situasjonsbestemte løsninger, fordi forutsetningene er ulike, for eksempel i ulike land.

Norge har relativt dårlige forutsetninger for å dyrke et mangfold av spiselige næringsrike planter. En løsning er å produsere annen mat, slik våre forfedre måtte gjøre. Med høy kjøpekraft og tilgang til rask og billig frakt over hele verden er det blitt et alternativ å importere mat. Det gir samtidig et større tilbud av varierte råvarer på helårsbasis, og er isolert sett bra. Bærekraft forutsetter imidlertid stor grad av selvforsyning, og flyreist mat er ikke klimavennlig! Å erstatte dyrkbar jord med skog er uetisk, og beitemark er viktig for biomangfold, særlig insekter.

God dyrevelferd er en selvfølge hvis vi skal rettferdiggjøre dyrehold og kjøttproduksjon.

Menneskeskapte klimaendringer som skyldes forbrenning av kull og olje kan vi gjøre noe med. Store utslipp kommer også fra plantenedbryting i vomma til drøvtyggere som ku og sau, altså dyr som i all hovedsak holdes for å produsere mat til mennesker. Det er lett å konkludere med at det er klimavennlig å slutte å holde slike dyr, og bli planteeter selv. Men disse dyrene utnytter arealer og tåler mange av de plantene vi kan dyrke, mye bedre enn vi selv gjør.

Annonse

Helsa i Norge er jevnt over svært god, men noen negative utviklingstrekk som blir stadig sterkere er relatert til kosthold, inkludert overvekt og et spekter av diagnoser knyttet til immunforsvaret. Kosthold og tarmhelse henger tett sammen hos mennesker og dyr. Immunforsvaret, gener, og bakterier som lever i tarmen har gjennom tusenvis av år utviklet seg i tett samspill. Betydningen av melk i våre forfedres kosthold ser vi spor av i det nordiske arvematerialet.

Moderne vestlig livsstil har endret bakteriesamfunnet i tarmen, sammenlignet med våre besteforeldres. For mange er det sannsynligvis ikke bra for helsa. Et mer variert kosthold med et større innhold av plantebaserte råvarer kan hjelpe. Men, det er ikke dokumentert at det skal være bra for den gjennomsnittlige nordmann å kutte ut alt kjøtt, melkebasert, egg eller fisk.

God dyrevelferd er en selvfølge hvis vi skal rettferdiggjøre dyrehold og kjøttproduksjon. God dyrehelse er første betingelse for god dyrevelferd. Derfor trengs mer viten om sammenhengene mellom immunforsvar, genetikk, tarmbakterier og kosthold. Særlig de to siste avgjør hvor mye metan kua raper. God dyrehelse bidrar til at norske kuer har relativt lavt klimaavtrykk, men vi trenger bedre data, så vi ikke må basere oss på globale gjennomsnitt eller utenlandske studier.

I Norge har vi svært lite av alvorlig dyresykdom og matbåren sykdom, takket være klima, isolert beliggenhet, relativt beskjeden import og godt gårds- og helsearbeid. Vi har også verdens laveste forbruk av antibiotika i husdyrholdet. Syke dyr bruker fôr, men produserer lite og må i verste fall avlives og kastes. Det er mest bærekraftig å ha lite sykdom og antibiotikaresistens blant folk og dyr.

Økt import av mat vil helt sikkert gi mer smitte, sykdom og antibiotikaresistens. De senere årene har gitt flere eksempler på at matvarer vi tradisjonelt spiser rå, som sukkererter og bær, kan gi alvorlige virus- og bakteriesykdommer når de importeres. Økt import gir også økt risiko for at smitte etablerer seg i norsk matproduksjon.

Å lære barn og unge voksne at vi bør slutte å holde husdyr av hensyn til bærekraft, klima og egen helse er et gigantisk eksperiment. Det kan ende med å gi et mindre bærekraftig Norge, langreiste matvarer fra land med lite klimavennlig produksjon, og et kosthold som gir dårligere folkehelse og flere spiseforstyrrelser. Stopp eksperimentet, vært kildekritisk, og sats i stedet på kunnskap!