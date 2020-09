Vår forvaltning av ressursgrunnlaget, naturen, har ført til stort tap av biodiversitet med den følge at utilsiktede konsekvenser truer vår eksistens.

Den amerikanske kreftlegen Dr Zack Bush arbeidet lenge med å forstå hvorfor redusert tarmflora og kreft hos mennesker var mer konsentrert i noen områder av USA. Tilfeldig oppdaget han at områdene sammenfalt med kartet over konsentrert industrielt landbruk ved elvesystemet Mississippi. Kjemikaliene fra plantevernmidlene, særlig glyfosat, binder seg til vannet. Vannet sirkulerer i jorda, i jordorganismene, plantene og ender opp i maten vi spiser. Livet i jorda og i vannet er sterkt redusert, den enorme dødsonen ved elvas utløp i Mexicogolfen taler for seg.

Koronaviruset er sannsynligvis et resultat av presset økosystem der naturlige bærere av viruset kan overføre det til tamdyr eller mennesker. Den indiske fysikeren og filosofen Dr Vandana Shiva hevder at industrielt landbruk og storkapital bidrar til å svekke vårt immunsystem gjennom tap av naturmangfold. Vårt levesett blir mer likt globalt med ensformig kosthold dominert av kun få planter som mais, hvete, soya og ris. Vi mister mer og mer av den motstandskraft som ligger i tradisjonell lokal og regional matkultur og medfølgende mangfold i mikrofloraen vi omgir oss med og er en del av.

I en tegneseriestripe publisert for en tid siden ser vi en mann i en bil, frontruta irriterende av full av insekter. I neste rute ser mannen på oss med helt fri sikt, ingen insekter. I siste rute ser vi bilen, den rene frontruta, og det tomme førersetet. Insektenes betydning for bestøvning av nyttevekster og ikke minst nedbrytning av dødt organisk materiale tør være kjent.

I sin bok Holistic Management (helhetlig forvaltning) beskriver biologen Allan Savory hvordan forståelse av helheten er nødvendig for å opprettholde sivilsamfunnet slik vi kjenner det. Holisme kan forklares: «Helheten er mer enn summen av dens deler.» Vi kan ikke forklare hva vann er ved å studere oksygen og hydrogen hver for seg, selv om H2O er formelen for vann. Å forvalte deler av en helhet kan gi raske resultater, men har ofte utilsiktede konsekvenser.

Metoden kan benevnes med reduksjonisme og historien viser at i store trekk er det slik vi mennesker har forvaltet våre ressurser. Tap av naturmangfold, reduserte økosystemprosesser, tap jordfruktbarhet og avling er resultatet. Klimaendringer, arbeidsledighet, fattigdom, migrasjon og smittsomme sykdommer er følger, samt at noen få er blitt svært rike.

I en helhetlig kontekst kan målet om økonomisk vekst vanskelig beskrives som en suksess. Biologisk sett er vekst er et begrep som betegner en fase i livet, kontinuerlig vekst, eksempelvis kreft, er i beste fall unormalt og lite ønskelig, så også i økonomien. Helhetstenkning om vår forvaltning av naturressursene var utgangspunktet da økonomen Kate Raworth i 2017 skrev boka «Doughnut Economics».

«Smultringøkonomi» kjennetegnes ved to hovedtrekk eller begrensninger. Ytterkanten representerer hvor langt en kan gå om økonomien skal fungere i samspill med økosystemene og innenfor naturens tålegrense. Hver gang vi fjerner deler av økosystemet svekker vi våre framtidsmuligheter som samfunn. Hullet i midten av smultringen symboliserer området man må unngå for at alle skal kunne ta del i verdiskapningen, dekke sine basale behov og de sosiale rettighetene vi er avhengige av for å ha et stabilt samfunn.

I et fugleperspektiv er fotosyntesen den eneste virkelige verdiskapning, men den er avhengig av at de naturlige kretsløpene for vann og mineraler blir stimulert av livet over og under jordskorpa. Livet i jorda er grunnlaget for livet på jorda.

Over hele kloden finnes det eksempler på at land som har mistet produktivitet kan regenereres ved å stimulere organismer som mykorrhiza, meitemark, protozoer, nematoder, insekter og riktig forvaltede beitedyr. Mer biodiversitet øker karbonlagret i jorda, grunnlaget for jordfruktbarhet, rent og nok vann, bedre klima og bedre folkehelse.

For å muliggjøre den høyst tenkelige vitalitet i økosystemet må vi endre innretningen på de økonomiske rammene. Politikerne utformer rammeverket, men vi som forbrukere velger, både med lommebok og stemmeseddel.

Et gammelt ordtak sier at «veien til mannens hjerte går gjennom magen». Interessen for å produsere egen mat er stigende, ikke minst etter at pandemien har satt grenser for oss. Dette kan være inngangen for omlegging til en mer helhetlig og regenerativ økonomi hvor verdiskapningen vil reflekteres i bedre jordsmonn, helse, klima og miljø.