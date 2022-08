Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Der Spiegel har 17. juli et oppslag med Yara-sjef Svein Tore Holsether: «Nahrungsmittelkrise: Der Welt droht ein Hurrikan des Hungers». Han beskriver et svært alvorlig scenario for oss alle og understreker den økonomiske betydningen av å vise solidaritet med den tredje verden for å unngå migrasjon.

Å hjelpe folk der de bor via Verdens matvareprogram lyder likevel som en kortsiktig løsning.

Vårt daglige brød er truet, kanskje også vår sivilisasjon. Ting kan skje fort. En ny virkelighet, særlig for den vestlige verden, har lenge vært varslet. I tillegg til konsekvensene av naturtap og klimaendringer kan vi, takket være Putin, forvente ytterligere press på energi og økonomi, svekket matproduksjon, migrasjon og konflikter.

Tilgangen på mat har variert fra jeger og sankersamfunnet til overgangen til landbruk for ca 10 000 år siden. I dag er interessen for mat, matpriser og sjølforsyning økende. Naturlig nok, de fleste av oss liker å spise 3-4 ganger daglig.

I en mikroskopisk del av historien har 2-3 generasjoner i den vestlige verden kjøpt maten mer eller mindre ferdig innpakket for kun ca 10 prosent av inntekten. Mye tyder på at vi heretter må endre prioriteringene og verdsette maten for det den er – det viktigste i livet.

Problemet er at ifølge FN-rapporten GLO2 har vi mennesker degradert 70 prosent av jordens landoverflate.

Vi har med vår forvaltning, industrielt landbruk og overbeiting, redusert organisk materiale i jorda og lagt til rette for ytterligere temperaturstigning. Mangel på helhetlig forvaltning har svekket grunnlaget for framtidig matproduksjon. Mennesket som art er i ferd med å ødelegge sitt livsgrunnlag, aktualisert med økende skogbranner i Europa. Vissent materiale brenner godt.

Mindre brennbart er et frodig plantedekke av gras og trær med godt rotsystem som styrker vannets syklus i landskapet. Et slikt landskap vil ved styrtregn bremse farten på vannet, ha større absorbsjonsevne og gi mindre tap av produksjonsgrunnlaget, jord. Nok organisk materiale og levende organismer i jorda gir avlinger uten dyre innsatsfaktorer.

Å hjelpe folk der de bor er en god ide, men det forutsetter at de har noe å leve av. Uten kunstgjødsel er det mulig å gjenskape et levende jordsmonn.

Livet på jorden har eksistert i ca 3,5 mrd år. Utviklingen gikk trått i starten, men etter hvert ble bakterier, sopper, gras, busker, trær og stadig mer avansert dyreliv en realitet. Fotosyntesen la grunnlaget for matproduksjon fra et mangfold av planter og dyr, frisk luft og rent vann.

Et fruktbart jordsmonn er resultatet av velfungerende økosystemer og helt avhengig av beitende dyr for vedlikehold. Ved riktig forvaltning kan fotosyntesen effektiviseres, øke karbonfangsten, gjenoppbygge jordsmonnet og jordas fruktbarhet. Mange beitedyr kreves for å erstatte alle de vi har utryddet.

Beitedyr i landskapet er vakkert, øker jordfruktbarheten og representerer samtidig er et lokalt og vandrende matlager. Klima, matforsyning, naturmangfold, økonomi og jordfruktbarhet, alt henger sammen og må takles samtidig. Vi snakker om regenerativt landbruk.

Gårdens tredoble bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv. Økende matmangel og høye gjødselpriser viser behov for mer kunnskap om regenerativt landbruk. Målretta beiting og nedbrytningsprosessene i jorda er viktige for å effektivisere fotosyntesen. Bondens økonomi kan styrkes ved i større grad å utnytte økosystemtjenestene og samtidig redusere klimaproblemene.

Derfor kan ubehandlet biokull være et blindspor i tempererte områder, det kan svekke fruktbarheten til tross for bl.a. karbonlagring. Likeledes kan CO2-kreditter være fristende, men også lede til metodefokus og ensidige virkemidler heller enn et godt resultat.

Landbrukets hovedoppdrag er å produsere mat, ikke å være dumpingplass for andre næringers klimagassutslipp. Betal heller bonden for den kvaliteten som produseres. Ny forskning støtter teorien om større næringstetthet i produkter, både animalske og vegetabilske, fra levende jordsmonn.

Tiden er kommet for det utenkelige, å gjenoppbygge bærekraftige lokalsamfunn basert på allsidig landbruk. Det utenkelige fordi det kolliderer med den industrielle tankegangen der dyre teknologiske omveier skal løse klimaproblemene i troen på å fortsette som før. Det utenkelige fordi animalske produkter igjen vil måtte verdsettes for sin høye næringsverdi. Det utenkelige fordi det favoriserer rettferdig fordeling av ressursene heller enn akkumulering hos noen få.

Alternativet er kjent, prisen betales av de vanskelig stilte i verden og våre barnebarn.