Distriktsopprøret kommer til å fortsette

Omtrent samtidig som en ny meningsmåling viste rekordhøy oppslutning om Senterpartiet, kom Solberg-regjeringens nye melding Levende lokalsamfunn for fremtiden – Distriktsmeldingen (Meld. St. 5, 2019-2020).

Meldingen inneholder både en situasjonsanalyse og peker på utfordringer, og foreslår tiltak som skal bidra til fortsatt vekst og velstand i Distrikts-Norge.

Ingen av forslagene til ny politikk omhandler tema innbyggerne i distriktene ser ut til å mene er hovedproblemet. Derfor er min spådom at distriktsopprøret – og Senterpartiets høye oppslutning – kommer til å fortsette. I dette innlegget vil jeg forsøke å forklare hvorfor jeg mener dette.

2. oktober skrev Ruralis-kollega Jostein Vik i denne spalten at en mulig forklaring på høstens valgresultat, og særlig Senterpartiets fremgang, er at staten har blitt grådig og fjern.

Det innebærer en stat som fremdeles er like stor som før, men mindre raus. Og som trekker seg tilbake på en måte som påvirker offentlig tjenestetilbud, følelse av nærhet til viktige samfunnsfunksjoner, og tilgang til statlige arbeidsplasser.

Forskere på NTNU, som er i ferd med å analysere mulige forklaringer på Senterpartiets fremgang ved lokalvalget, antyder noe av det samme – selv om de foreløpig hverken har konkludert eller publisert resultatene sine. Sumvirkningen av en rekke offentlige reformer, som har bidratt til sentralisering og tap av statlige arbeidsplasser, har trolig høy forklaringskraft på både distriktsopprør og senterpartifremgang.

Som utgangspunkt for Distriktsmeldingen peker regjeringen på flere store utfordringer: krevende demografiske utfordringer (eldrebølge), utfordringer i arbeidsmarkedet og behov for regional og kommunal omstilling. Befolkningen blir eldre, og bedrifter i vekstnæringer og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever mangel på riktig type arbeidskraft.

Ungdom som flytter ut for å skaffe seg utdanning og ikke flytter tilbake, færre fødsler, redusert innvandring og færre arbeidsmigranter forsterker denne trenden. For å stille diagnose og foreslå riktig medisin, har regjeringen satt ned tre utvalg – et som skal se på de demografiske utfordringene (ledet av Victor Norman), et med fokus på næringslivets betydning for bærekraftige lokalsamfunn (ledet av Svein Richard Brandtzæg) og et rådgivende ungdomspanel.

Regjeringen ønsker videre å legge til rette for en kompetansereform som skal komme distriktene til gode gjennom satsing på flere fleksible tilbud i universitets- og høgskolesektoren, etablering av hundre nye studieplasser utenfor campus, og mer vekt på digital kompetanse og digital infrastruktur. Dette anses som viktig all den tid mange bedrifter med gode vekstvilkår opplever problemer med å rekruttere arbeidskraft med høy nok, eller riktig, kompetanse. Videre ønsker regjeringen å fortsette å stimulere vekstkraften i distriktene, og det skal satses mye på samferdsel. Spørsmålet er hvorvidt dette er tilstrekkelig og tidsnok.

Distriktsmeldingen ser ikke ut til å imøtekomme protestene fra alle de som rammes av sumeffektene av ulike statlige reformer – forsvarsreform, politireform, sykehusreform, regionreform, med mer.

Distriktsmeldingen beskriver ikke en stat som skal bli mindre, men skal ha en annen rolle sammen med fylkene. I stedet for bare å være en stor og spredt arbeidsgiver, skal staten (og fylkene) i større grad bidra til å koble arbeidsgivernes etterspørsel etter kompetanse med et tilpasset utdanningstilbud i distriktene. Med andre ord, at arbeidsgivernes behov møtes av tilgjengelig arbeidskraft med riktig kompetanse slik at lokalsamfunn kan etablere bærekraftige næringer basert på lokale ressurser.

Regjeringen vil videre teste ut samlokalisering av statlige arbeidsplasser og enkelte kompetansemiljøer i det som omtales som Statens hus i en rekke mindre byer og tettsteder utenfor fylkeshovedstedene. Dette vil imidlertid ikke representere nye arbeidsplasser, men være ny organisering av de arbeidsplassene som allerede eksisterer. Arbeidsplasser som velgerne ved høstens valg sa er for få og for sentraliserte, og straffet de partiene som assosieres med de reformene som har skapt denne situasjonen.

Jeg tviler ikke på at de distriktspolitiske ambisjonene som kommer til uttrykk gjennom Distriktsmeldingen vil kunne bidra til positiv utvikling på mange områder og i mange distrikt. Men å gjøre slutt på distriktsopprøret tror jeg ikke den klarer.