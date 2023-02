Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Å være mye på skjerm er ingen garanti for å greie å utføre digitale arbeidsoppgaver eller bruke velferdstjenester på nett. Det vet vi ved Vestlandsforsking etter flere år med forskning på dataspillvaner blant ungdom med innvandrerbakgrunn.

Visse grupper er mer sårbare enn andre i digitaliseringsprosessen samfunnet vårt gjennomgår. Ungdommer som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning, er en sånn gruppe. De har lite erfaring med velferdssystemet, men er samtidig i en livssituasjon hvor de trenger støtte fra tjenester som Nav.

Vi har undersøkt hva slags digitale ferdigheter de trenger når de for eksempel er i kontakt med Nav eller søker jobb. Skjønner de hvordan man sender en søknad til Nav eller en arbeidsgiver? Vi har snakket med veiledere i Nav og ulike lavterskeltilbud i frivillige og kommunale organisasjoner som gir disse ungdommene råd om rettigheter og hjelper dem med å fylle ut skjemaer.

«Alt har blitt mer og mer digitalisert fra nesten alle instanser. Jeg blir fortsatt veldig usikker på hva som er gode og hva som er dårlige digitale ferdigheter. Ungdommer har jo ikke dårlige digitale ferdigheter selv om de ikke klarer å forstå skatteetaten.no, eller dra nytte av digitale løsninger i offentlige forvaltning», sier en Nav-veileder.

Digitale ferdigheter er en sammensatt kompetanse som både krever at man mestrer norsk språk, er god til å lese og skjønner hvordan man navigerer på en nettside. Da vi spurte veiledere hva slags digitale ferdigheter ungdommene trenger, framsto disse ferdighetene som noe uklart som var vanskelig å måle.

Nav kurser mange ungdommer i grunnleggende datakompetanse. Likevel viser vår undersøkelse at det ikke finnes en standardisert metode for å måle hva slags digitale ferdigheter ungdommer trenger for å kunne dra nytte av rettighetene sine. Kartlegging av digitale ferdigheter gjøres heller ikke på en systematisk måte.

Når man snakker om ungdommer som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring, må man huske at gruppen tross alt er mangfoldig og at ungdommene har ulike ressurser og behov. Noen har mye større behov for oppfølging fra Nav enn andre.

Men fra alle disse ungdommenes ståsted, framstår digitalisering av velferdstjenester mer som et forsøk på å effektivisere offentlige virksomheter enn som en forbedring av kvaliteten på tjenester. Den gjeldende digitaliseringsstrategien er tydelig på at målet er å yte bedre tjenester overfor innbyggerne. Men et kjent resultat av mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter er reduserte åpningstider i resepsjoner og begrenset telefontid.

I praksis betyr det en trangere inngangsport til relevant og tillitvekkende informasjon, særlig for de som mangler erfaring med velferdssystemet, men er i en livssituasjon hvor de trenger støtte. «Vi har en del ungdommer hos oss som kommer hit for å få hjelp med både sine og foreldrene sine søknader og online-skjemaer», sier en frivilligkoordinator.

For de som strever med nettsider og innlogging, er det vanskelig å finne ut hvor man kan få hjelp. De digitaliserte velferdstjenestene tar sjelden en aktiv rolle i å hjelpe de som ikke klarer å bruke digitale tjenester. Isteden må kommunale og frivillige lavterskeltilbud til ungdommer gjøre hva de kan for å kompensere for at velferdssystemet har kuttet ned på personlig kontakt med brukerne.

Både de som driver et lavterskeltilbud for ungdommer og veiledere i Nav, bruker mye av tiden sin til å innhente informasjon og komme i kontakt med andre etater og til å fylle ut online-skjemaer. «Jeg har brukt to arbeidsdager til å hjelpe en ungdom med å fylle ut en søknad på nett», sier en frivilligkoordinator. Dette er en av de mindre synlige kostnadene ved effektivisering.

En kostnad som er enda mindre synlig, betales først og fremst av ungdommer når de går glipp av viktige frister som vil prege deres liv og velferd.

Aktørene som driver lavterskeltilbud rettet mot disse ungdommene, forteller at mange opplever offentlige nettsider som uoversiktlige. Selv når ungdommene vet hvilke offentlige nettsider de skal bruke, sliter de med å finne informasjon, velge riktig søknad og fylle den ut på rett måte.

En forklaring kan være at ungdom i denne gruppen mangler kunnskap om hvordan byråkrati fungerer, for eksempel at man må sende søknader innen en bestemt frist. Trolig mangler enkelte også innsikt i hvordan velferdssystem og -tjenester fungerer, for eksempel at man må søke om skattekort før man begynner i en jobb.

Det som sjelden nevnes, er hvem som har ansvar for å lære ungdommer å bruke offentlige tjenester som er sterkt preget av digitalisering. Et åpenbart svar for mange av de som veileder ungdommene i dag, er skolen. Opplæring i å bruke offentlige tjenester bør ikke være foreldrenes ansvar, ettersom det lett vil føre til at man arver ulikhet i tilgang til digitale velferdstjenester.