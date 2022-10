Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I norske bedrifter er det anslått at det ligg verdiar for mange hundre milliardar i form av data. Det gjer data til ei av dei viktigaste råvarene vi har. Men for å kunne utnytte denne ressursen og gjere den om til verdiar, er det avgjerande at vi får meir kunnskap om moglegheiter, datahandtering og datadriven innovasjon.

Dei vi i dag kallar teknologigigantar, var dei som skjønte det først. Selskap som Apple, Google, Facebook, Amazon og Microsoft var tidleg ute med å utnytte svimlande datamengder hausta frå internett i si eiga nyskaping. I dag ruvar dei på toppen av den globale næringskjeda etter år med enorm vekst. Sett på spissen er det datastraumen vår som har gjort dei svære.

Du og eg er med på å skape nye data kvar dag, som kvar gong me pliktskuldig stadfestar at me ikkje er ein robot i samband med ei innlogging eller betaling på nettet, ved å klikke på bilderuter som syner eit trafikklys eller ein sykkel.

Denne tilsynelatande uskuldige øvinga er eit døme på korleis teknologiselskapa dreg oss med i verdiskapinga si, for kvar gong me klikkar på dei rette bileta, bidreg me til å gjere datasystema for biletgjenkjenning litt betre. Dei amerikanske gigantane har ikkje berre brukt data – dei har òg på snedig vis gjort seg nytte av deg og meg, og gjer det framleis.

Jo meir desse gigantselskapa veks, jo fortare veks dei. Medan selskapa som gjer det godt, aukar omsetnaden sin med mellom 4 og 6 prosent i året, blir omsetnaden i dei største teknologiselskapa dobla med få års mellomrom. Dette skapar eit stadig større gap mellom dei som utnyttar data og dei som ikkje gjer det.

"I norske bedrifter er det anslått at det ligg verdiar for mange hundre milliardar i form av data." Verdi

Visste du at enkelte av desse selskapa løyver meir pengar til forsking i året enn det Forskingsrådet gjer for heile Noreg? Dette går an fordi dei har opna døra til den datadrivne verda og står overfor nesten endelause moglegheiter.

Korleis ligg Noreg an i dette kappløpet? Dessverre er både Sverige, Finland og Danmark komne lengre enn oss når det gjeld datadriven innovasjon i næringslivet. Sidan 2000 har Sverige åleine stått for halvparten av Nordens IT-baserte oppstartsbedrifter. Men sjansen til å vekse ved å oppdage verdien av data – gjere gråstein til gull – er der framleis, også for små og mellomstore bedrifter i Noreg.

Annonse

Over heile landet vårt finst det bedrifter som sit på mengder av data som kan ha stor verdi viss dei blir brukt på den rette måten. Samtidig har me ein petroleumsindustri i solnedgang som bognar av teknologisk kompetanse og er verdsleiande innan databruk. Kanskje det er tid for å hauste kompetanse derifrå?

Går me inn for det, kan me nok bruke data til å løfte bedriftene våre opp og fram, akkurat som Google og fleire andre har brukt data til å løfte California. Viss verksemder er villige til å prøve å utforske sine eigne data, kan det gje gevinstar som betre forutsigbarheit, mindre svinn og meir berekraftig produksjon.

Ein mjuk start krev ikkje så store tiltak og kostnader. Data har dei aller fleste, og ofte meir enn dei trur. I dei fleste tilfelle kan det brukast til noko som gagnar bedrifta. Og av og til kan bedriftene finne gull blant det dei trudde var gråstein.

Korleis kan denne typen innovasjon sjå ut i praksis? Vêrvarsling blir no nytta til analyse saman med bedriftsdata mange stader. Frivind, med base i Sogndal, er eitt av selskapa som tilbyr dataanalysar som kombinerer vêr og andre faktorar med for eksempel sals- og produksjonstal.

Det ein kan oppnå ved å sjå slike data opp mot kvarandre, er både betre tidsplanlegging, større produksjon og meir sal. Dei har for eksempel sett at totalomsetnaden i butikkar svingar over 20 prosent i takt med vêret. Bildeanalyse, som òg er ein ny måte å bruke data på, blir no brukt på stadig fleire område, som i medisin, i bær- og fruktdyrking og i havbruksnæringa.

Fordi utnytting av data inneber ein litt uvand måte å tenke på, vil samarbeid med fagfolk eller andre datakyndige verksemder vere viktig for mange bedrifter i ein tidleg fase. Forskingsmiljø kan òg vere gode allierte. Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet arbeider for å auke medvitet i det regionale næringslivet om at bedriftene sit på stadig større datamengder.

Gjennom prosjektet Teknoløft har forskarane søkt samarbeid med verksemder for å utforske kva dei kan få til ved større utnytting av data til verdiskaping. Me er interesserte i å lære av bedrifter som har tatt nye grep og ser resultat, men òg av bedrifter som har forsøkt og feila.

Det er ei utfordrande tid for bedrifter, med store og raske endringar knytt til data-utnytting, men den aukande grada av kunnskap og erfaringar, både i privat og offentleg sektor og i næringslivet, kan brukast konstruktivt: Deling av erfaringar, open forsking og næringsretta kompetanse i forskingsmiljøa er essensielt for at Noreg skal greie å henge seg på og hauste den verdifulle råvara som data kan utgjere.

Kan me styrke oss sjølve med å samarbeide meir, dele erfaringar og lære av kvarandre? Absolutt. Me kan bli leiande, heller enn akterutsegla. Landet vårt har nok folk med kompetanse til å sjå gamle data med nye auge, berre nokon dei slepper til.