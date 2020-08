Covid, collie og cornish rex

Etter covid-19-utbruddet har dyrebutikker og oppdrettere hatt en stor økning i salg av dyr. Ikke siden finanskrisen i 2008 er det flere som har anskaffet seg katt og hund i Norge. Hva er det med Fido og Gråpus som gjør oss så trygge i krisetider? Og hva vil skje med dem når pandemien er over og folk skal tilbake på jobb?

2020 vil gå inn i historiebøkene som året da covid-19 tråkket på samfunnets bremsepedal. Hjemmekontor, stengte skoler og generell oppfordring om å holde seg hjemme var noen av tiltakene som ble innført i håp om å begrense smitten. Mange bedrifter gikk en tøff tid i møte med få kunder og sviktende omsetning. Andre bedrifter – deriblant dyrebutikkene – viser til rekordomsetning. Hvorfor er det slik?

Personlig rakk jeg ikke å kjenne på ensomheten i vår. Jeg rakk knapt å kjenne på noe som helst. Ettersom håndverkere jobbet i overetasjen, måtte tre soverom og bad gjøre nytten som hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmebarnehage, kantine og sovesal for to foreldre, tre barn, svigermor, hund og katt. Slik var det imidlertid ikke for alle. Mens småbarnsforeldre etter beste evne sjonglerte telefonmøter og mailskriving med spissing av fargeblyanter og leverposteismøring, begynte andre å kjenne på ensomhet og kjedsomhet. Zoom og Teams ble en del av dagligtalen, men var ingen fullgod erstatning for menneskelig kontakt. For mange ble et kjæledyr løsningen.

Les også: Mattilsynet doblet antallet politianmeldeser av dyreeiere

Faktisk kan man se koronatiden som en ypperlig tid å skaffe seg kjæledyr på. En ny valp, for eksempel, krever ekstra mye stell, nærvær, faste rutiner og omsorg når den introduseres til en ny familie. Mange har kanskje ikke hatt denne ekstra tiden til å leke og dulle før akkurat nå.

Annonse

Et kjæledyr gir oss en opplevelse av sosial støtte, en følelse av å bli tatt vare på.

Og det er ikke uten grunn vi tyr til dyrene når livet blir vanskelig. De positive effektene de har på helsen vår er godt dokumentert. Et kjæledyr gir oss en opplevelse av sosial støtte, en følelse av å bli tatt vare på. De dømmer ikke, men er like glade i oss uansett. Nettopp av denne grunn motvirker de ensomhet og uro og reduserer risikoen for at vi - eierne - utvikler depressive symptomer. Barn oppvokst med dyr er også vist å utvikle høyere grad av empati senere i livet.

Riktignok er de fleste av disse studiene gjort på hund og katt, men trolig gir andre kjæledyr samme effekt. I tillegg til de psykologiske effektene, har kjæledyr mange positive fysiske effekter på oss. Kjæledyr reduserer puls, blodtrykk og kolesterol. Dyrene har dermed en beroligende effekt som gir lavere risiko for hjerte- og karsykdommer, færre turer til legen og reduksjon i astma og allergi hos barn. Kjæredyr – iallfall de som må luftes – bidrar også til å holde oss fysisk aktive.

Veien er imidlertid kort fra himmel til helvete. Hvert år forlates flere tusen dyr i Norge, først og fremst katter. Enkelte dumpes i grøftekanter og søppeldunker. Andre etterlates når familien flytter eller reiser på ferie. Dyrebeskyttelsen Norge har allerede luftet sin velbegrunnede bekymring for de mange covid-ervervelsene. Vil behovet for omplassering og hjelp til forlatte dyr øke i samme takt?

Før man går til anskaffelse av et nytt familiemedlem, er det en del ting man bør vurdere. Dyrehold er positivt for barn, men det er de voksne som må stå ansvarlig. Mange kjæledyr lever lenge. Hunder og kaniner kan bli 15 år gamle, katter 20 og skilpadder over 50. Kjæledyr er altså en langsiktig investering. Man må også være villig til å gjøre daglige innskudd i form av tid. Rex vil ikke bare gå koseturer i sommersolen. Han vil også ut i høstregnet og vinterstormen. I tillegg kommer tid til samvær og stell. Det er i tillegg viktig å huske at kjæledyr koster penger. Mye penger.

Les også: Mattilsynet rår nordmenn frå å gi kjæledyr i julegåve

Amerikansk forskning viser at 47 prosent av nye hundeeiere og 42 prosent av nye katteeiere hadde undervurdert prislappen for kost og losji, veterinærregninger og utstyr for sine firbeinte venner. Det er også viktig å vurdere hvilken art – en selvgående gullfisk eller en kosete rotte - og rase – en aktiv vorsteher eller en mer bedagelig golden retriever - som passer best din livssituasjon.

Ingen vet med sikkerhet hvordan denne pandemien vil utvikle seg. Med nye erfaringer, etablerte rutiner og vaksiner på vei, må vi allikevel tro at trykket på bremsepedalen etter hvert vil avta og samfunnet returnere til normal hastighet igjen. Det som iallfall er sikkert, er at dyrehold er et ansvar som varer langt utover korona-tiden. Så skaff deg gjerne et kjæledyr, men unngå et covid-relatert impulskjøp selv om kjedsomheten trykker på.