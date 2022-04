Byggestopp i naturen er et nødvendig klimatiltak

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Skal vi greie det, må vi bevare det aller meste av naturen som fremdeles er intakt, gjenbruke arealer vi alt har bygget ned og restaurere ødelagt natur i stor skala. Dette betyr byggestopp for mange gode formål.

Nylig lanserte FNs klimapanel et mål om at 30–50 prosent av den gjenværende intakte naturen skal vernes. Dette fordi naturen bidrar på to viktige måter i klimakampen: Den bremser klimaendringene og den beskytter oss mot problemene et endret klima gir oss. Dette er tema vi tar opp på årets klimaomstillingskonferanse i Sogndal 26.–28. april.

Naturen har en formidabel evne til å ta opp og lagre karbon. Over halvparten av våre CO2-utslipp har hittil blitt tatt hånd om av økosystemer på land og i hav, i hovedsak gjennom fotosyntesen.

Denne kapasiteten må vi øke hvis vi skal nå klimamålene. Det betyr at vi må verne om natur som har kapasitet til å ta opp mye karbon, som skog og fjellheier, og områder som har store og gamle lagre av karbon i jordsmonnet, som myrer og våtmarker.

Da kan ikke kommunale og statlige myndigheter samtidig legge ut disse arealene til hyttebygging, vannkraftutbygging, oppdyrking, og nye veier.

En skog som er satt sammen og drevet på den rette måten er robust mot klimaendringer og kan bidra vesentlig til å redusere klimarisiko, for eksempel fra flom, skred, og skogbrann.

På Vestlandet står en tredjedel av den planta granskogen i områder som er brattere enn faregrensen for jordskred (27 grader). Denne skogen vil enten bli hugget – gjerne gjennom flatehogst – eller bli stående til den blåser ned.

I begge tilfeller vil skredfaren øke inntil ny skog har kommet opp. Gjennom skånsom og selektiv hogst kan vi gjenskape en fleraldret og blandet skog som gir bedre beskyttelse enn en ren granskog der alle trærne er like gamle.

Det er nødvendig at kommunene og skogeiere sammen kartlegger skogområder som kan forvaltes for å beskytte oss mot skred og flom, og at statlige myndigheter regulerer skogbruket i disse områdene slik at både næring og klimarisiko hensyntas.

Vi vet en del om hvordan klimaendringene vil slå ut for enkelte arter av planter og dyr. Det vi vet mindre om, er hvordan hele økosystemet påvirkes. Mer kunnskap er viktig, men vi har ikke tid til å vente på den.

En av de beste investeringene vi som samfunn kan gjøre for å ivareta natur og redusere klimarisiko, er å gi naturen mulighet til selv å tilpasse seg. Store bestander er mer robuste enn små, og når klimaendringene gjør seg mer gjeldende, vil naturen trenge ‘rømningsveier’ for arter som får livsbetingelsene sine endret.

Det betyr at kommunale og statlige myndigheter må stanse nedbyggingen og oppstykkingen av natur, for eksempel ved å slutte å legge nye veier gjennom urørt natur.

70 prosent av norske kommuner frykter at klimaendringer vil føre til mer ‘‘vann på avveie’. Asfaltering og annen form for fysisk nedbygging av grønne områder i og rundt byer og tettsteder svekker landskapets evne til å ta opp vann, og øker derfor sårbarheten for klimaendringer.

Tekniske tiltak, som å bygge flere flomvoller og større rørledninger, vil ikke kunne bøte på disse problemene. Naturbaserte løsninger – som å gjenskape naturområder, åpne opp bekker som går i rør, og verne våtmarksområder og myrer som virker som ‘svamper’ for å holde tilbake regnvann – er både rimeligere og mer effektive.

Norge fremstilles ofte som et land som vil tåle klimaendringene godt, men klimarisiko vil også krysse landegrenser: En åpen økonomi gir et samfunn som er avhengig av å importere kritiske varer, og dermed er vi sårbare for klimaendringer som rammer landene vi importerer fra.

Nylig har vi sett hvordan en uheldig miks av dyrere strøm og kunstgjødsel, avlingssvikt etter ekstremvær, og mindre mobil arbeidskraft som følge av covid-19, kan gi en sterk økning i internasjonale matvarepriser. Krigen i Ukraina viser også på dramatisk vis hvordan en pågående internasjonal matkrise brått kan forsterkes.

At staten nå setter full stopp for nedbygging av dyrka og dyrkbare arealer i Norge, er helt nødvendig. Samtidig er det ikke et tilstrekkelig tiltak for å demme opp for de ulike krisene som nå rammer oss. Vi må også ta i bruk tidligere beitearealer til matproduksjon igjen. Fjellområdene ligger klar, men da må de nye hyttebyene og andre store arealinngrep vike.

På sikt er vern og restaurering av en klimamotstandsdyktig natur det billigste, enkleste og raskeste tiltaket for å redusere klimaendringene og beskytte oss mot mange av problemene et endret klima gir oss.

I praktisk politikk betyr dette at vi må innføre byggestopp i naturen og landbruksarealene våre: både i store områder med skog, myrer, heier, og dyrka mark, og i mindre grønne områder i og rundt byer og tettsteder.

Naturområder som beskytter spesielt godt mot naturskade, lagrer mye karbon, har stort biologisk mangfold, eller kan brukes til å dyrke mat, er spesielt verdifullt og må vernes mot inngrep. I tillegg må skadde naturområder gjenopprettes – både naturskog, fjell og hei, våtmark og vassdrag.

Dette blir ikke lett – det krever en fullstendig omlegging av dagens natursløsende arealpolitikk. Men mulighetene for et kinderegg for natur, klima og matproduksjon er for verdifull til at vi kan la sjansen gå fra oss.

Skal dette lykkes, krever det helt nye og sterke styringssignaler fra Stortinget. Greier Espen Barth Eide å få med seg Sandra Borch, Jon-Ivar Nygård, og Marte Mjøs Persen på å gjøre natur og klima til rammen rundt all politikk, slik Hurdalsplattformen faktisk har lovet oss?