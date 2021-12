Reinens fôrtilgang trues av arealinngrep, klimaendringer og rovdyr. Er løsningen å fôre reinen?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Når en spør om en bør gi dyrene fôr, så er det intuitive svaret «Ja», men når det gjelder tamrein, er det ikke fullt så enkelt. Som en reindriftsutøver sa i en arbeidsgruppe med reindriftsutøvere og forskere; «Reinen skal fø oss, ikke vi reinen».

Reindriften i Norge er stort sett basert på bruk av utmarksbeite hvor flokken beveger seg mellom årstidsbeiter. Dette gjør at reindriften i sin tradisjonelle form er arealkrevende, men flokkene har historisk sett klart å livnære seg på utmarksbeite.

Samspillet mellom beite, reinflokk og menneskene er grunnleggende for en bærekraftig reindrift, men dette samspillet er truet. Norske Reindriftsamers Landsforbund uttalte i årets krav til Reindriftsavtalen at de menneskeskapte arealinngrepene på beiteland, som for eksempel kraftproduksjon, gruvedrift og turisme, er så omfattende at de utgjør en trussel mot reindriftens fremtid.

I tillegg er klimaet i endring. Vi har fått vintre med skiftende temperaturer og økt nedbør. Dette gjør at vi kan få tunge, våte snølag, eller islag, inni snøen, samt svært dyp snø. Under slike forhold er det vanskelig for reinen å grave seg ned til det underliggende beitet.

Fôring gir ofte bedre kontroll med flokken, og den blir enklere å overvåke. Fôring brukes derfor som et virkemiddel for å unngå at reinen tas av rovdyr, for eksempel under kalving. Noen ganger holdes dyrene samtidig i gjerde for ytterligere å beskytte dem mot rovdyr.

Arealinngrep, klimaendringer og rovdyr er de vanligste årsakene til at stadig flere reindriftsutøvere er nødt til å fôre reinen, enten krisefôring eller regelmessig fôring gjennom året.

Fôring sikrer dyrenes kondisjon og overlevelse. Det tillater en noenlunde stabil størrelse på flokken og en mer stabil økonomi for reindriftsutøveren. Men fôring er dyrt, både kjøp, produksjon, transport, lagring og utfôring koster. Videre kan det være vanskelig å anslå de langsiktige kostnadene ved fôring.

Hvordan vil økt fôring påvirke næringens fremtidige økonomiske, økologiske og kulturelle bærekraft?

Tilleggsfôring påvirker også reinens helse. Isolert sett gir fôring sikrere tilgang til næring, men det øker også risikoen for fôringsrelaterte sykdommer i fordøyelsessystemet. Risikoen for smittsomme sykdommer øker også.

For eksempel kan øyebetennelse, infeksjoner i munnen og parasittsykdommer smitte lettere mellom rein som står tett sammen ved fôring. Høy dyretetthet øker også stressnivået i flokken som kan føre til at reinens immunforsvar blir svakere.

Det siste gjør at infeksjoner lettere kan gi alvorlig sykdom. Et sykdomsutbrudd kan være både økonomisk og psykisk krevende for reindriftsutøveren og kan ha stor betydning for reinens velferd.

Reinens adferd kan også påvirkes av fôring. Reindriftsutøvere rapporterer at fôring kan endre tidspunktet for når reinen selv starter sin naturlige vandring mellom årstidsbeiter. Videre er det observert at reinen kan bli dårligere til å grave i snøen for å komme ned til beitet etter at den har blitt fôret.

En slik endring vil kunne få store konsekvenser for en næring som er basert på reinens selvstendige evne til å finne og utnytte beite.

Reindrifta er sentral i samisk kultur. Det er et levesett bygd på erfaringsbasert kunnskap overført gjennom generasjoner, om samspillet mellom beiteland, rein og menneske. Mer fôring kan medføre at deler av denne kunnskapen går tapt for fremtidige generasjoner.

Dette vil være et tap for den samiske kulturen og kan medføre endring i reindriftens fremtidige tilpasningsevne. En reindriftsutøver i samme arbeidsgruppe som nevnt over sa; «De av oss som vokste opp uten å måtte fôre, vi vet … men hva med neste generasjon? Kanskje de mister kunnskapen om fjellene, hvilket terreng de skal bruke under hvilke forhold og årstid. Min frykt er at denne kunnskapen skal gå tapt over tid.».

Tamreinen bør nok ikke bli et husdyr, til det er det for tydelig at den pågående endringen i driftsform som skjer i reindriften har en negativ effekt på reinen og reindriften. Men rammene for reindriften er uomtvistelig endret, og mens en kan ønske seg tilbake, er det ikke alltid det mest konstruktive.

I stedet må næringens utfordringer møtes med ressurser og innsats for å sikre det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å finne gode tilpasninger. Disse tilpasningene må identifiseres i prosesser hvor næringen selv har eierskapet, med solid støtte fra relevante fagfelt og forvaltning. Slik kan vi i samarbeid sikre reindriftens fremtid.