Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Samfunnet er avhengig av matproduksjon, og dyra er ein del av den norske matberedskapen. Utbrot av alvorlege smittsame dyresjukdomar vil kunna få store samfunnsøkonomiske konsekvensar, i tillegg til at vi vil kunna slita med å vera sjølvforsynte med fleire matvarer.

Hos grisen er svinepest ein slik alvorleg smittsam sjukdom. Svinepest er ikkje farleg for menneske, men eit utbrot ville fått store følgjer for svinenæringa, og ikkje minst for helsa og velferda til grisen. Påvising medfører avliving og destruksjon av alle mottakelege dyr i besetningar som vert råka. Derfor er dyrehelseberedskapen ein heilt avgjerande del av samfunnsberedskapen, og må løftast fram.

Afrikansk og klassisk svinepest er to sjukdomar som begge råkar grisen, men dei er årsaka av to heilt ulike virus. Symptoma liknar kvarandre, noko som gjer at sjukdomane berre kan skiljast ved hjelp av laboratorieundersøkingar.

Klassisk svinepest finst i delar av Russland, og har dukka opp med ujamne mellomrom i resten av Europa, sist i Latvia i 2015. Noreg såg sitt siste tilfelle av sjukdomen i 1963.

"Afrikansk og klassisk svinepest er to sjukdomar som begge råkar grisen, men dei er årsaka av to heilt ulike virus." Svinepest

Afrikansk svinepest er derimot under rask frammarsj på vårt kontinent. I motsetnad til stadig fleire land i Europa, har vi framleis ikkje påvist afrikansk svinepest i Noreg, men vi har dei siste åra hatt aukande grunn til å oppretthalda god beredskap mot sjukdomen.

Ikkje berre nærmar han seg geografisk, vi har også ein stadig aukande villsvinbestand i Noreg. Det aukar faren for introduksjon av afrikansk svinepest via Sverige, dersom smitte skulle oppstå hos våre nærmaste naboar. Desse ville slektningane til tamgrisen er stort sett dei første i eit land til å bli smitta. Hos ville dyr som skyr folk, er det også ei stor utfordring å få kontroll på eventuell smitte.

Veterinærinstituttet er no i sluttspurten av ein gjennomgang av mistankar om svinepest i Noreg dei siste 20 åra. Afrikansk svinepest, i den forma som breier seg i Europa, er kjenneteikna av bråe dødsfall med få eller ingen symptom i forkant.

Der grisen rekk å få symptom, er raude punktforma blødingar i huda eitt av dei mest typiske. Dette er også klart det symptomet som oftast sår frøet til ein mistanke om sjukdomen. Dei aller fleste grisane som på grunnlag av mistanke har vore obduserte hos Veterinærinstituttet, har hatt slike forandringar.

Likevel har ingen av grisane hatt svinepest. Vi har derfor ønskt å finna ut, for kvart enkelt tilfelle, kva som har vore årsaka til dei forandringane som vekte mistanken.

Ei rekkje ulike sjukdomar kan gi symptom som liknar svinepest. Små hudblødingar, som ofte gjer at varselbjellene ringer på slakteriet, kan i praksis også ha opphav i andre, relativt harmlause tilstandar.

Svaret får vi ikkje før vi opnar grisen, ser på organa, og tek prøvar. Mellom sakene vi har gått gjennom finst alt frå blodforgifting og lymfekreft, til meir og mindre kjende smittsame sjukdomar forårsaka av bakteriar og virus. Ofte finn vi ikkje årsaka, og må seia oss nøgde med å ha utelukka svinepest.

Alle sakene me har gått gjennom frå dei siste to tiåra ser me på som reelle mistankar, og det er positivt for beredskapen at det innimellom dukkar opp slike. På den måten får ein avkrefta mistanken, og samstundes sikra at varslingsrutinane fungerer.

Symptoma på svinepest er ganske generelle, og overlappar delvis med symptom på sjukdomar vi allereie finn hos den norske grisen. Det er derfor påfallande at så godt som samtlege mistankar om svinepest dei siste 20 åra har sitt opphav på slakteri der Mattilsynet står og kontrollerer griseslakt.

Mattilsynet har som ein av sine primære funksjonar å vera den norske dyrehelseberedskapen sine frontfigurar. Det er derfor ikkje overraskande at dei er årvakne og fattar mistanke når dei ser teikn til alvorleg smittsam sjukdom hos dyra dei inspiserer.

Sjølv om ein ikkje kan utelukka at det første tilfellet av afrikansk svinepest kan oppdagast tilfeldig på slaktelinja, er det likevel mest sannsynleg at sjukdomsteikn kunne blitt oppdaga allereie i fjøset. Det er derfor eit tankekors at svært få mistankar har sitt opphav ute i besetningane.

Mattilsynet kan ikkje åleine bera ansvaret for beredskapen mot svinepest. Bonden med sitt blikk for eigne dyr, saman med veterinærane i felt, er førstelinja i den norske dyrehelseberedskapen. Dersom vi skal kunna verna samfunnet og den norske husdyrnæringa mot alvorlege smittsame dyresjukdomar, er det nettopp samspelet mellom bonden, besetningsveterinæren og staten som vil avgjera om vi lukkast.

Hos norsk gris er helsetilstanden i verdstoppen. Grisane våre er frie for fleire sjukdomar som er vanleg førekomande i Europa. Skal vi ha det sånn i framtida, krev det at alle ledd i beredskapslinja er på ballen. Slik sikrar vi friske dyr, og gir eit viktig bidrag til den norske samfunnsberedskapen.