Avlsmål i regenerativt landbruk

Utvikling i industriell retning har fjernet fokuset fra hva jorda på garden kan gi i avkastning ved gratis å utnytte solenergi og fotosyntese. Er vi fortsatt tjent med husdyravl innrettet på rask omsetning og høy produksjon for å produsere billig mat med tanke på de effekter dette har for folkehelse, klima og miljø i en helhetlig kontekst?

Domestisering av arter innen plante og dyreriket har antakelig pågått i 10–15 000 år. Overgangen fra jeger og samlerstadiet til agrarsamfunnet begynte da mennesket forsto at de kunne få mer nytte av de forskjellige artene ved seleksjon i genmaterialet. Ulven ble til «menneskets beste venn», hunden, og frø fra gras ble korn til mat. Vårt behov for mat og fiber var konteksten for denne utviklingen og utnyttelse av stedegne ressurser var grunnlaget. I moderne husdyravl er konteksten endret da prisen på energi har koblet vekk behovet for å ta hensyn til at fôret må komme fra nærområdet.

Markedet for beite og grasbaserte husdyrprodukter fra regenerativt landbruk er en av driverne som har aktualisert behovet for stedegent avlsmateriale. For den enkelte bonde kan det være interessant å se hvor mye hvert mål jord kaster av seg gjennom husdyrproduksjon, i motsetning til hvor mye et dyr kan produsere på importert proteinfôr i en hall.

Prinsippene i regenerativt landbruk bygger på å kopiere eller etterligne naturens metoder for å oppnå den størst tenkelige vitalitet i helheten. Blant ville dyr må hannene ofte sloss om hunndyrene for å kunne pare seg og noen ganger med flere hanndyr for å øke sikkerheten for befruktning. Tilfeldigheten om hvem som blir foreldre er således et av naturens komplekse verktøy for å skape mangfold og utvikling.

Breddeavl er et avlssystem lansert av inspirator for regenerativt landbruk, Björn Johansson og bygger på betraktninger av halvville dyregrupper, eksempelvis storfe på Aleutene, og enkeltbønders erfaring verden over. Breddeavl passer godt i en helhetlig kontekst, basert på gårdens besetning og fôrressurser uten import av eksterne gener, og kan brukes på alle dyreslag. Man unngår kostnad ved innkjøp av avlsmateriale og mulige sykdommer, og dyrene vil etter hvert bli bedre tilpasset miljøet de lever i.

For å begynne med breddeavl, eksempelvis for kjøttfe, kan en velge ut de beste åringsoksene etter de kuene som har hatt flest kalver. I eksempelbesetningen på 40–60 kuer og kviger slippes fire til seks okser i seks uker, to brunstperioder. Oksene vil da få utløp for sin trang til å konkurrere og ofte vil flere betjene samme ku.

Sannsynligheten er stor for at de fleste hunndyra vil ta seg på den første brunsten. De som blir senere drektige kan bidra til produksjonen, men blir ikke prioritert videre i avlen. Foredling av besetningen foregår ved brutalt å utrangere dyr. Til forskjell fra linjeavl, avler man ikke på favorittdyr, men fjerner de som faller utenom kontekst.

Alle kuer til avl må hvert år på egen hånd føde og avvenne en god kalv, den første fødsel ved to års alder. Journalføring av alle hendelser i kuas liv er derfor et viktig verktøy i videre seleksjon.

Fruktbarhet er høyest prioriterte egenskap og okser til avl skal være født i løpet av de tre første ukene av kalvingsperioden av mødre med minst tre tidligere kalver. Andre krav til egenskaper kan være tilvekst, lynne, slaktekvalitet, robuste og tilpassede dyr, holdbarhet, gode klauver, lette kalvinger uten bistand, lavt vedlikeholdsbehov, resistens overfor lus og parasitter.

For sau vil det være ønskelig med tvillinger, ikke trillinger, for ku er det best med en kalv. Evnen til å produsere på begrensede fôrressurser, nok beite på sommeren og skrinnere vinterfôr, er viktig når man vil minimere alle innsatsfaktorer utenom solenergi.

Mange vil være skeptiske til om det er mulig å unngå innavlsproblematikk med et lukket avlssystem, men litt innavl er et middel for å skape en mer konform besetning. Man kan kalle det en kalkulert risiko, men sannsynligheten er til stede for at kombinasjonsmulighetene vil skape nok variasjon for å opprettholde en vital dyregruppe.

Et titalls besetninger fordelt på sau, kjøttfe og mjølkeku i Skandinavia har praktisert dette i noen år nå uten sikre tegn på unormale avvik. The Dale Lasater Ranch i Colorado, USA, har, riktignok med en noe større besetning, avlet kun med gener fra egen besetning i over 80 år uten problemer med innavl. Avlsmålet er nådd når vi har ei helt vanlig ku som leverer i henhold til kontekst hvert år med lite bekymringer og minimale kostnader til infrastruktur, varer og tjenester.