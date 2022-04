Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Høyre, Venstre, Raymond Johansen og Thorbjørn Jagland benytter situasjonen til å sette norsk EU-medlemskap på dagsorden. Alle vel vitende om at det vil sende Støre-regjeringen ut av regjeringskontorene.

Meningsmålinger tyder på at en norsk EU-søknad ikke blir sendt med det første. Vi er uansett beredt på en EU-debatt i håp om at folkeopplysning styrker EU-motstanden og vår organisasjon.

Russlands angrep på Ukraina har drastisk endret den sikkerhetspolitiske debatten. Hovedrollen inntas ikke av EU, slik ja-sida hevder, men av Nato. USA er tilbake i Europa for fullt. Nye land diskuterer Nato-medlemskap. EU og USA koordinerer boikottinitiativ overfor Russland.

EU har vedtatt å opprette en innsatsstyrke på 5000 soldater. Styrken er ment å brukes til støtte for EU-land der de skal forsvare sine økonomiske og politiske interesser. Erfaringer fra Afghanistan, Libya og Mali viser at slik innsats ikke øker sikkerheten, slik ja-sida kanskje tror.

Tysklands vedtak om å bruke 1000 milliarder på opprustning oppfyller Trumps og Bidens krav. Sett bort fra atomvåpnene vil dette gi Tyskland aleine et forsvar på høyde med Russland. Dette er et brudd med en langvarig avspenningslinje fra Willy Brandt til Angela Merkel og undergraver Thorbjørn Jaglands argument om et EU som jobber for alleuropeiske sikkerhetsløsninger.

Norges naboskap med Russland i nord må handteres både av hensyn til fiskeriforvaltning og andre gjøremål. Et medlemskap i EU vil snarere gjøre det vanskeligere siden dette da måtte skje som en forlengelse av EUs utenrikspolitikk.

Krigen må stoppes, en forhandlingsløsning finnes og russiske styrker må ut av Ukraina. Uansett vil ikke alle europeiske land være medlem av hverken EU eller Nato. Dette i tillegg til atomvåpnenes eksistens krever gjenreisning av arbeidet for en felles europeisk sikkerhet, sjøl om det akkurat nå ser mørkt ut.

Folkestyre

Krigen har heldigvis skapt solidaritet med ukrainske flyktninger. Men for andre bygges det murer med støtte fra EU. Og det godtas at flyktninger drukner i Middelhavet.

Ukrainakrigen endrer ikke at EU er udemokratisk og styrer mot en økonomisk og politisk union. Folkestyret er satt til side og låst til en traktatfestet markedstvang, der det bare er EU-kommisjonen som kan fremme lovforslag. Systemendring krever enstemmighet.

EU bidrar til lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Nå raser både dansk og svensk fagbevegelse mot direktivet om lovbestemt minstelønn. Dette fordi det fratar partene i arbeidslivet hovedansvaret for lønnsdannelsen, fører til lønnspress nedover og på sikt til svekking av trygdeordninger da disse ikke kan være bedre enn det noen vil få i lønn.

Politisk styring med strømmen og strømeksport samt ut av EUs energibyrå Acer avvises av ja-sida. Det hevdes sågar at energiunionen er solidarisk, selv om det er husholdninger og industrien som betaler regninga – i alle EU-land.

Det reises forståelig kritikk fra miljøorganisasjoner mot en klima- og miljøpolitikk der Parisavtalens mål om maksimal oppvarming på 1,5 grader neppe blir nådd. Men EU er ikke et troverdig svar på klimakrisa.

EUs grønnvasking av gass og atomkraft utsetter den store omstillingen som FNs klimapanel i flere rapporter har vist at det haster med. Ukrainakrigen kan ytterligere forsinke klimatiltakene.

Verden er fortsatt større enn EU. Folkestyre, nasjonal suverenitet og demokrati er verd å forsvare.