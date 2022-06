Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Etter å ha brukt store deler av de siste 10 årene på å jobbe for økt internasjonalt samarbeid, er det helt åpenbart for meg at det fremover blir avgjørende å jobbe for å øke forståelsen for forpliktende samarbeid i Europa.

Nå er vi vitne til den mest omfattende krigen på europeisk jord siden andre verdenskrig. Da må vi sørge for at land som deler de samme verdiene; frihet, demokrati og rettsstat, jobber tettere sammen enn før.

De store utfordringene verden står overfor, kjenner ingen landegrenser. Forpliktende samarbeid bør heller ikke kjenne landegrenser. EU har styrken som trengs for å endre standardene i verden, og styrken til å drive frem politikk som utgjør en forskjell på de store utfordringene vi står overfor. Her kan Norge velge å passivt følge det som skjer fra sidelinjen, eller vi kan ta et aktivt eierskap til prosessene som pågår.

Jeg er ikke i tvil om at vi bør gjøre det siste.

I mai satte regjeringen ned et utvalg som skal se på erfaringene med EØS-avtalen. Regjeringen slår fast at EØS-avtalen ligger til grunn for Norges forhold til Europa, men ønsker allikevel å gjøre en øvelse med å se ti år tilbake i tid; i stedet for å se fremover og tenke på hvordan vi skal gripe mulighetene som ligger i samarbeidet vi alt har med Europa.

Utfordringer

Kunnskap er alltid bra, men det vi trenger kunnskap om er hvordan vi skal komme oss et steg videre; hvordan bli bedre. Derfor er det pussig at utvalget også skal se på hvilke erfaringer Sveits og Storbritannia har med sitt avtaleverk med EU. For norske borgere og bedrifter bør svaret på dette være opplagt; deres avtaler er ikke gode nok. De ville tatt oss flere skritt tilbake.

I vår har vi sett en rekke norske ministere besøke Brussel. I februar tok Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide turen; og budskapet var at Norge ønsker å være en strategisk partner for EU i den grønne given.

I mai var næringsminister Jan Christian Vestre på besøk for å diskutere det grønne industripartnerskapet. Tidligere i juni var Olje- og energiminister Terje Aasland i Brussel. Etter møtet kom det en felles erklæring fra ministeren og EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans om at Norge og EU er enig om å forsterke energisamarbeidet.

I løpet av den siste uken har også visepresident i EU-kommisjonen, Maroš Šefčovič, vært i Oslo for å legge frem nettopp det grønne industripartnerskapet med fokus med batterier og råmaterialer.

Jeg er veldig positiv til at regjeringen bruker tid i Brussel og kommer med politiske ambisjoner for et tettere samarbeidet med våre naboer i Europa. Det trenger vi! Men det må følges opp i etterkant, og fylles med konkret innhold når kameralampene har sluknet og hverdagen innhetet norske og europeiske beslutningstakere.

Vi må vise at vi er relevante. Det gjøres ved langsiktig arbeid, og forutsigbarhet, både her hjemme, men også i Brussel. Vi er gode på mye, men har fortsatt en vei å gå:

*Norske myndigheter må i god tid utarbeide posisjoner i saker som er viktig for Norge og norsk næringsliv. Vi kan ikke vente til sakene er avgjort. Da har påvirkningstoget gått.

*Norske ministere må prioritere å delta på uformelle ministerrådsmøter i EU. Dette er en mulighet vi har gjennom EØS-avtalen til å bygge langsiktige kontakter og nettverk. Der må vi vise at vi er relevante, og hvorfor vi er relevante.

Det hjelper ikke bare å delta når vi har et problem som vi ønsker at EU skal løse for oss. Grunnlaget for tillit og samarbeid bygges sten på sten, dag for dag. I tillegg må også andre deler av apparatet delta oftere – og på alle nivåer i systemet; både politikere og ansatte i embetsverket.

*Raskt implementere rettsakter i EØS-avtalen. Vi har om lag 500 rettsakter som ikke er implementert. For bedriftene er det viktig at vi har det samme regelverket her hjemme som resten av EU har.

Men uavhengig av implementering av regelverk, deltakelse i påvirkningsprosesser og posisjoner fra norsk side; til syvende og sist handler dette om forpliktende internasjonalt samarbeid med våre nærmeste naboer og fremste allierte. Det gjør vi gjennom politiske ambisjoner, og nitidig arbeid i Brussel; ikke med utredninger som ikke posisjonerer oss for fremtiden.

Det er en tid før, og en etter 24. februar. Det som er helt åpenbart for meg, er at det ikke er noe viktigere å gjøre nå enn å jobbe for større forståelse og mer samarbeid mellom land. Jeg håper vi fremover kan bruke tiden vår på å diskutere hvordan vi skal posisjonere oss for den raske utviklingen som skjer i verden rundt oss, og følge opp de forpliktelser vi har som en deltaker på den europeiske arenaen. Det er derfor jeg setter meg på flyet til Brussel etter sommeren.